Britský hráč Sam Ryder předvádí ve finále Eurovize vzrušující píseň

Britská naděje na Eurovizi Sam Ryder vystoupil na pódium s pozitivním vystoupením své populární popové písně Space Man.

32letá hvězda TikTok je jedním z 25 herců, kteří se ucházejí o hlavní cenu během vyvrcholení týdenní soutěže v italském Turíně.

Vydejte se na scénu v jednom oslnivém kousku pokrytém korálky, měsíčky a hvězdami vyrobenými z korálků a perel.

Ryder byl 22. účinkujícím, který hrál na kytaru uprostřed show před davem 7 000 fanoušků v Pala Olimpica Arena, kteří spolu zpívali.

Na závěr své skupiny zpěvák řekl: „Zář moji přátelé. Děkuji vám všem.“

„Jak solidní výkon,“ řekl Graham Norton, který soutěž opět ukotvuje na BBC One. „Nemohli jste chtít víc než to.“

„Je tam moře vlajek odborových jacků.“

Ryder doufá, že zlepší šance Spojeného království poté, co byl na konci žebříčku v obou předchozích závodech – jako poslední v roce 2019 s Michaelem Riceem zabodoval Bigger Than Us a Jamesem Newmanem Embersem s „fuzzy body“ v roce 2021.

Úspěšnou popovou píseň napsal společně se skladatelkou Amy Wedge, která předtím spolupracovala s Edem Sheeranem a Maxem Wolfgangem, oceněná cenou Grammy.

Finále Eurovize představuje 20 úspěšných zemí z týdenního semifinále a také takzvanou velkou pětku z Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska.

Během show předvedl Kalosh Rap Orchestra skvělý výkon se svou písní Stefania.

Ukrajinský byznys je v současnosti favoritem na vítězství, protože byl favoritem od ruské invaze – což vedlo regulační orgány k zákazu této země soutěžit.

Skupina měla na sobě propracované kostýmy, včetně dlouhých šatů s různobarevnými třásněmi, růžového klobouku a dalších tradičních vzorů.

Jejich vystoupení, v němž se snoubil rap a ukrajinský folklór, se povedlo divákům, kteří kapelu rozveselili mnoha mávajícími ukrajinskými vlajkami.

Norton řekl: „Nebyli jsme si jisti, že budou úspěšní, ale byli.

„Jejich zavěšení nefungovalo, visí na protileteckém krytu.“

Během show, islandská folková kapela Systur, která přednesla ústřední melodie pro Meo Haekkandi Sol, zakončila svou show slovy: „Toto je pro Ukrajinu, milujeme tě.“

Finále zahájilo živé představení se silným osvětlením a projekcemi sochy Davida Michelangela z We Are Domi v České republice.

Finská rocková skupina The Rasmus odstartovala prvních několik vystoupení mocnou verzí Jezebel, která si uprostřed show strhla košile.

Marius Beer ze Švýcarska předvedl syrové demo své skladby Boy Do Cry, která byla ozdobena minimálním osvětlením, zatímco Francouz Alvan a Ahez vystřelili na pódium, aby předvedli svou skladbu Fulenn.

Norský subwoolfer má na sobě kostým žlutého vlka při předvádění synchronizovaného tance a zpívá Give That Wolf a Banana.

Arménská herečka Rosa Lynn předvedla emotivní představení své písně Snap na pódiu s postelí, lampou a židlí, vše zdánlivě zabalené v bílém toaletním ruličku.

Španělský nováček Chanel podal SloMo skvělý výkon, zatímco celé publikum zpívalo spolu s Italem Mahmoudem a Blancem, kteří zpívali Prividay se silným rapem pod kapkou blikajících světel.

Estonsko zakončilo show Stefanovým strhujícím představením Hope a na závěr svého vystoupení dodalo: „Neztrácejte naději na lepší zítřky.“

Šampioni soutěže Eurovision Song Contest, italská rocková kapela Maneskin, také vystoupí na pódium, kde vystoupí se svou novou sólovou supermodelkou.