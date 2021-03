Arlan Unipetrol investuje 37 milionů dolarů do nové jednotky TCPD v České republice

16:32 | 17. března 2021 | Mark Thomas

PKN

Do nového výrobního závodu, který bude generovat DCPD pro potenciální použití ve výrobcích, jako jsou polymerní výrobky, pryskyřice, lepidla, barviva, obaly a optická vlákna, bude investováno celkem přibližně 831 milionů českých koron (37 milionů). Říká to automobilový, stavební, elektrotechnický, farmaceutický a lékařský průmysl. Uvedení bloku do provozu je naplánováno na druhou polovinu roku 2022.

Unipetrol tvrdí, že kapacita 26 000 metrických tun DCPD za rok je přibližně 25% z celkové kapacity DCPD v Evropě. Uvádí, že tento segment bude vyrábět DCPD v kvalitě 80–94%.

„V souladu s naší strategií do roku 2030 chceme zvýšit podíl speciálních petrochemikálií v našem portfoliu. Během 10 let bude tento segment tvořit polovinu zisků skupiny Arlon Group z rafinace ropy,“ říká Daniel Obajtek, předseda mateřské společnosti společnost BKN Arlene. Tímto způsobem nejen zvýšíme naše obchodní zisky, ale také zvýšíme energetickou bezpečnost v regionu, “uvedl.

DCPD se vyrábí rafinací a parním krakováním nafty a plynových olejů. “Při pohledu na tržní prostředí jsme zaznamenali silnou celosvětovou poptávku po DCPD a nedostatek schopností DCPD v Evropě. Očekáváme, že do roku 2030 se poptávka dále zvýší o 20%,” uvedl představenstvo společnosti Arlon Unipetrol. Předseda Thomas Vietrock. “ Do roku 2030 vzroste poptávka na trzích v USA o 40% a v Asii o 60%. Proto jsme se rozhodli investovat do naší vlastní výrobní technologie TCPD. Toto je další příklad toho, jak podporujeme vlastní podnikání v oblasti výzkumu a vývoje, “říká. Dodal, že publikace DCPD „přispěje ke zvýšení naší marže a pomůže rozšířit produktové portfolio v petrochemickém segmentu“.