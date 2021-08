Čeští vědci dávají „mozek“ systému dronů k detekci abnormálního chování

Donucovací orgány na celém světě používají technologii k tomu, aby se vybavily prevencí kriminality nebo zlepšily dobu odezvy. Většina z nich používá drony ke sledování velkých skupin nebo využívá velkou oblast zájmu s omezenou pracovní silou. Přestože je tato technologie velmi účinná, je omezená v jednom aspektu: schopnost určit, co je normální a co ne. Mohou zasílat výstřely pouze svému psovodovi, který rozhodne, jakou akci podniknout. Tým českých vědců se proto rozhodl dát těmto strojům schopnost detekovat podezřelé chování. Tvrdí, že vyvinuli sledovací systém, který analyzuje záběry dronů podobné lidskému mozku.

Tento nový systém, vyvinutý jako společný výzkumný projekt mezi Technickou univerzitou Brno a Policií ČR, využívá k dekódování dat neuronové sítě. Kromě monitorování a kontroly davu vědci uvedli, že by mohl být použit i pro řízení provozu.

David Bowd, nový absolvent Fakulty informačních technologií univerzity, popsal, jak on a jeho kolegové pracovali. Řekl Radio Brock International Záběry z dronů jsou rozděleny na menší „cely“. Systém analyzuje a vytváří obecný obraz toho, co se děje. To vytvoří konzistentní model chování v daném prostředí a poté porovná, zda existují nějaké nesrovnalosti, které je třeba nahlásit divákovi.

Velkou výhodou této metody je, že eliminuje možnost plýtvání důležitým časem při vývoji policejní reakce a učí se a provádí program v reálném čase.

Během experimentů vědci požádali systém, aby monitoroval fotbalisty na poli. Někteří mi najednou řekli, ať si lehnu na podlahu. Podle zprávy systém okamžitě upozornil diváka na poruchu.

V davu ale může být mnoho mutací, protože se od každého očekává, že se bude chovat jinak. Bažout a jeho tým tedy dali divákovi počítače možnost nastavit úroveň citlivosti.

Říká se, že česká policie nyní zahájí vlastní kontroly účinnosti tohoto systému v naději, že umožní jeho důstojníkům dosáhnout scénu mnohem rychleji.