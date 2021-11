Neeraj Chopra říká, že se zaměřuje výhradně na sport, životopis na něj může počkat, až vyhraje více medailí – Sports News, Firstpost

Byl jsem povolán, abych udělal záznamy o životopisech, ale věřím, že to, čeho jsem dosáhl, je jen začátek. Byla to moje první olympiáda. Chci získat další medaile. „Nechci, aby film selhal,“ řekl Chopra.

Nové Dillí: Olympijský vítěz Neeraj Chopra u sebe nechce mít životopis, dokud nevyhraje nějaké medaile. To filmu zajistí úspěch, říká.

Od té doby, co se oštěpař narozený v Haryaně zapsal do historie tím, že se stal prvním Indem, který vyhrál zlatou olympijskou medaili v atletice, se mluví o tom, jak bude vypadat jeho životopis a koho bude hrát na obrazovce.

Ale Chopra říká, že sport pro něj zůstává prioritou.

Na konferenci Chopra řekl: „Byl jsem povolán, abych předvedl biografie, ale myslím, že to, co jsem udělal, byl jen začátek. Tohle byla moje první olympiáda. Chci vyhrát více medailí. Nechci, aby film selhat." Times Now Summit 2021.

Dodal: „Pokud se mi podaří získat více medailí, myslím, že film bude mít obrovský úspěch. Momentálně se plně soustředím na sport a o Bollywoodu jsem nepřemýšlel.“

Během her v Tokiu zasáhl 23letý syn farmáře z vesnice Kandra poblíž Panipatu ve finále hod druhým kolem dlouhým 87,58 metru, aby ohromil svět atletiky a ukončil 100leté čekání Indie na medaili v atletice na hrách. Olympijský.

Na otázku, jak si na ten okamžik vzpomíná, Chopra řekl: „Když jsem hodil oštěpem, nemyslel jsem na medaili, ale byl jsem přesvědčen, že to byl můj nejlepší hod.

„Upřímně řečeno, do posledního hodu nikdy nebudete mít jistotu, že v té době existovali mistři světa a olympijští šampioni. Například český vrhač hodil více než 89 metrů, takže nikdy nevíte, kdo to překročí. My třeba se soustředit i Konec soutěže.

„V dalších zápasech chci dosáhnout vzdálenosti 90 metrů.“

PR Srijesh, bývalý indický hokejový kapitán a brankář historického olympijského týmu, který vyhrál bronzovou medaili, prozradil, že se blíží film o jeho životě.

„Ano, kontaktovali mě kvůli životopisu a probíhají jednání,“ řekl.

Brankářský veterán řekl, že výkon týmu na Asijských hrách v roce 2014 změnil osudy indického hokeje.

„Když jsme se v roce 2008 nemohli kvalifikovat, byli jsme další čtyři roky pod obrovským tlakem. O indickém hokejovém týmu bylo hodně negativních rozhovorů, někteří dokonce říkali, že to byl černý den pro indický hokej.“

„V roce 2012, když jsme jeli na olympijské hry v Londýně, bylo naše úsilí kritizováno za to, že jsme nevyhráli zápas.

„Věci se změnily po roce 2014, kdy jsme se dostali do semifinále na Asijských hrách v Inčchonu, a zvláště když jsme porazili Pákistán. Lidé na nás byli poté optimističtí. Když jedete na olympiádu, je vždy velká očekávání. V roce 2016 jsme postoupil do čtvrtfinále.

„Teď, když jsme na posledních olympijských hrách získali medaili, chápeme, že se to nestalo přes noc. Po posledním olympijském vítězství, poté, co Neeraj vyhrál zlato, došlo ke změně ve způsobu myšlení lidí.“

„Došlo ke změně v přístupu lidí ke sportu. Lidé začínají indickým sportovcům projevovat důvěru, že mohou jet na olympiádu a vyhrávat medaile.“

Srigesh řekl, že má-li se Indie stát přední sportovní zemí, musí se obecně změnit proces uvažování o sportu.