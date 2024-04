Datum a čas zahájení Big Diablo 4 Season 4

Diablo 4 Season 4 se blíží ke svému vydání a přinese mnoho nových změn pro uživatele PC, PlayStation a Xbox.

Datum vydání Diablo 4 Season 4 bylo původně naplánováno na 16. dubna, ale vývojáři datum odložili.

Zpoždění bude povoleno Vánice Reagovat na zpětnou vazbu získanou z dubnového veřejného testovacího rozsahu (PTR) a implementovat ji do nadcházející sezóny.

Datum a čas zahájení Diablo 4 Season 4

Kredit: Blizzard Entertainment

Od nynějška vyjde 4. řada Diablo 4 14. května 2024 kolem 13:00 EST.

Doporučujeme dokončit zbývající úkoly v sezóně 3: The Construct před začátkem nové sezóny. Když začne 4. sezóna, všechny vaše postavy se přesunou do věčné říše.

Kredit: Activision Blizzard

Co očekávat od Diabla 4 Season 4

I když je čekání na 4. sezónu delší, bude to stát za to. Zde je to, na co se můžete těšit:

More Balanced Loot System: Season 4 slibuje posun směrem k menšímu počtu titulů, ale účinnějším poklesům kořisti. Díky tomu může být hledání dokonalého zařízení ještě vzrušující.

Main Action System: Zcela nový systém pro další vylepšení vašeho vybavení, který nabízí více způsobů, jak přizpůsobit sílu vaší postavy. To umožní hráčům optimálně využívat své vybavení tím, že jim dá možnost přidávat konkrétní statistiky.

The Pit of Artificers: Nový, náročnější zážitek z konce hry, který nabízí jedinečné materiály pro výrobu a schopnost vyrobit výjimečné brnění. Samozřejmě budete čelit i mnohem těžším nepřátelům.

Je to jen otázka čekání o něco déle, než uvidíte všechny vzrušující změny ve 4. sezóně Diabla 4. Doufejme, že to bude vzrušující nový přírůstek do dlouhé třetí sezóny hry.

