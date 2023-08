Česká republika Markéta Vondroušová porazila Anase Jabera a získala titul ve Wimbledonu 2023 | Novinky z tenisu

Nové Dillí: Česká republika Markéta Vondroušová Tunisko bylo poraženo Anas Jaber V pevných kombinacích vyhrát Wimbledon Sobotní finále dvouhry žen. Vondroušová vyhrála titul 6-4, 6-4.

Stalo se: Vondroušová vs. Jabeur, finále

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová se stala první nenasazenou hráčkou, která vyhrála wimbledonský singlový titul v profesionální éře, a šestou nasazenou Jabeurovou nechala druhý rok po sobě na druhém místě.

Vondroušová se připojila k Janě Novotné a Petře Kvitové jako jediné Češky, které vyhrály wimbledonský titul.

Je devátou nezařazenou šampionkou na grandslamovém turnaji.

Jabeurová se snažila stát se první arabskou hráčkou, která vyhrála grandslamový titul, a první Afričankou, která vyhrála jeden ze čtyř grandslamů.

„Bude to těžký den, ale já se nevzdám,“ řekla a utírala si slzy.

„Je to nejbolestivější ztráta mé kariéry. Ale jednou ji dostaneme, slibuji, že se nevzdám.“

Přesto se nervózně předváděla pod střechou centrkurtu a Vondroušová, která loni podstoupila operaci zápěstí a turnaj vynechala, zůstala při zisku titulu klidná.

Vítězství Vondroušové završilo působivý comeback poté, co sérii zranění zastavila její slibně rozjetou kariéru.

„Po tom všem, čím jsem si prošla – loni touto dobou jsem měla kádr – a teď nemůžu uvěřit, že držím tuto trofej,“ řekla Vondroušová, kterou v roce 2022 vyřadilo zranění zápěstí.

Před pouhými 12 měsíci se zranila ve Wimbledonu a sledovala, jak se její blízká přítelkyně Miriam Kolodzigová snaží kvalifikovat do hlavního losu.

Druhá operace zápěstí Vondroušové by stříbrnou olympijskou medailistku vyřadila na šest měsíců, i když její absence na Tour jí alespoň poskytla prostor a čas se vdát.

Byla druhou nejníže umístěnou hráčkou, která se dostala do finále Wimbledonu – pouze Serena Williamsová v roce 2018 měla méně než 181 let.

Útěk byl tak nečekaný, že požádala svého manžela Stjepana Šimka, aby zůstal doma v Praze a staral se o jejich kočku Frankie až do finále, kdy se našel hlídač zvířat, který jejímu partnerovi umožnil cestu do Wimbledonu.

(se vstupem od agentur)