Mozeček má funkci, o které jsme ani nevěděli, odhaluje nový výzkum: ScienceAlert

Vzhledem ke složitosti lidského těla není žádným překvapením, že stále děláme nové objevy o různých částech, ze kterých je vyrobeno – a vědci právě učinili nový objev o mozeček V zadní části mozku.

Již známo, že je důležité pro správné ovládání našich pohybů, se nyní zdá, že tato oblast mozku také hraje hlavní roli, pokud jde o zapamatování si pozitivních a negativních emocionálních zážitků.

Tyto typy emocionálních zážitků si mozek zvláště dobře pamatuje, v neposlední řadě proto, že pomáhají našemu druhu přežít, abychom si mohli vzpomenout na doby, kdy jsme byli v nebezpečí, a na doby, kdy se nám dařilo.

The amygdala A hippocampus Toto jsou oblasti mozku, o kterých se předpokládá, že jsou nejvíce zodpovědné za konsolidaci těchto emocionálních vzpomínek, ale jako je mozeček již propojeno Ze strachu z podmiňování chtěli vědci za nejnovější studií zjistit, zda hraje roli také při zaznamenávání emocionálních vzpomínek.

„Cílem této studie bylo prozkoumat, zda se mozečková, cerebrální a cerebelární spojení podílejí na fenoménu nadřazené epizodické paměti pro emocionálně vzrušující vizuální informace,“ napsali vědci publikovaný papír.

Prostřednictvím skenů mozku 1 418 lidí, kteří prošli zaměstnáním MRI (fMRI) Když tým viděl emocionální – některé pozitivní, některé negativní – a neutrální obrazy, byl schopen zjistit, že se skutečně jedná o mozeček.

Účastníci studie si pamatovali pozitivní a negativní obrázky mnohem lépe než neutrální obrázky a tato zlepšená úložná kapacita byla spojena s časy, kdy byl mozek aktivnější.

Dále vědci také pozorovali vyšší úroveň komunikace mezi mozečkem a mozek, největší část mozku. Mozeček přijímal informace od přední cingulární kůra (základní oblast pro vnímání a hodnocení pocitů); Přenáší také informace do amygdaly a hippocampu.

„Tato zjištění naznačují, že mozeček je nedílnou součástí sítě odpovědné za zlepšení ukládání emočních informací,“ Neurovědec Dominique de Quervain říká: z univerzity v Basileji ve Švýcarsku.

Jako každé nové zjištění O neuronových okruzích V našich hlavách by tato zjištění mohla být užitečná při vysvětlování, jak opravit tyto obvody, když se něco pokazí – když vzpomínky nejsou správně uloženy nebo se možná živě vtisknou do našich myslí.

Když se například snadno vybaví traumatické nebo děsivé zážitky, může to vést k problémům s duševním zdravím. Spíše než v náš prospěch to má ve skutečnosti negativní efekt, a to je něco, pro co by mohl být nový výzkum nakonec přínosný.

Tato zjištění rozšiřují znalosti o úloze mozečku ve složitých kognitivních a emočních procesech a mohou být relevantní pro pochopení psychiatrických poruch s abnormálními emočními okruhy, jako je PTSD nebo poruchou autistického spektra,“ píšou badatelé.

Hledání bylo zveřejněno v PNAS.