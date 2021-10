Byly odhaleny cenzurované dopisy Marie Antoinetty jejímu pověstnému milenci

Chybějící řádky písmen mezi Marie Antoinetta Její údajný milenec byl poprvé odhalen pomocí pokročilých vědeckých technik.

Během toho si vyměňovaly dopisy mezi odsouzenou francouzskou královnou a hrabětem Axelem von Fersenem ze Švédska francouzská revoluce , analyzováno týmem vědců z francouzského Centra pro výzkum ochrany (CRC), kteří svá zjištění zveřejnili v Časopis Science Advances Pátek.

Skener Bruker M6 Jetstream XRF během analýzy dopisu ze dne 26. září 1791, který napsala královna Marie Antoinetta von Viersenovi připisováno jemu: Středisko pro výzkum ochrany

Přečte si studii, která podrobně popisuje, jak von Viersen pomohl zorganizovat neúspěšný pokus o pašování královské rodiny, ať už šlo o státní tajemství, únikové plány nebo důkazy o královské milostné aféře mimo Francii.

Některé dopisy mezi manželi, zaslané od června 1791 do srpna 1792, jsou zachovány ve francouzském národním archivu.

Některá slova byla zapsána do písmen náhodnými písmeny navrženými tak, aby je skryla.

Tým analyzoval části 15 různých písmen a zjistil konzistentní rozdíly v poměrech mědi k železu a zinku k železu v inkoustech u osmi z nich.

Vědci použili rentgenovou spektroskopii, která slouží k určení elementárního složení materiálů, a techniky zpracování dat k odhalení skrytých slov, jako je „milovaný“, „laskavý přítel“, „zbožňuje“ a „šíleně“.

Skener analyzující dopis napsaný von Fersenem 25. října 1791 Marii Antoinettě připisováno jemu: Středisko pro výzkum ochrany

Analýza ukázala, že některé dopisy, o nichž se věří, že byly napsány Marie Antoinetty, byly ve skutečnosti originály zaslané von Fersenem. V té době to byla běžná praxe, kdy „kopie důležitých zpráv mohly být vyrobeny z politických nebo administrativních důvodů“, uvádí studie.

Kromě toho mají všechna von Viersenova písmena podobné proporce inkoustových prvků, které odpovídají části inkoustu použitého k revizi slov.

To poukazuje na možnost, že von Fersen byl zodpovědný za cenzuru zpráv mezi ním a manželkou krále Ludvíka XVI. „Což naznačuje, že pro něj byly důležité buď z emocionálních, nebo politických důvodů,“ uvedl Výbor pro práva dítěte v tiskové zprávě. .

Vědci doufají, že jejich techniky lze použít k odhalení více redigovaného historického obsahu.

Marie Antoinetta je známá jako poslední francouzská královna před revolucí.

V březnu 1791 byly její šperky zabaleny a umístěny do dřevěné bedny a pašovány z Francie do Vídně věrným služebníkem do úschovy.

Marie Antoinette, původem rakouská arcivévodkyně, a její manžel Ludvík XVI. Byli popraveni gilotinou v říjnu 1793. Jejich syn zemřel krátce poté v zajetí ve věku 10 let.

V listopadu 2018 se perlový a diamantový náhrdelník ze soukromé sbírky královny prodal v aukci za více než 36 milionů dolarů, čímž došlo k rozbití odhadů předprodeje mezi 1 milionem a 2 miliony dolarů.