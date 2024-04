Hledáte nejlepší místa k pozorování zatmění Slunce 8. dubna na cestě totality? Možná se budete muset vyhýbat mrakům.

Amerika se připravuje 8. dubna Úplné zatmění SlunceMnoho lidí kontroluje mapy, aby nalezli nejlepší místo zobrazení v rámci celkové trasy. Ale ti, kteří doufají, že uvidí korónu a uvidí úplně tmavou polední oblohu, se mohou kvůli dubnovým povětrnostním podmínkám vyhnout mrakům.

Úplné zatmění Slunce naposledy prošlo dlouhou cestu přes kontinentální Spojené státy… 21. srpna 2017 – Američané mohou být přistiženi při pohledu do temného poledne z Oregonu až do Jižní Karolíny. Většina míst podél cesty totality si užívala přiměřeně jasné letní oblohy.

Ti, kteří žijí nebo navštíví cestu totality příští týden, nemusí mít takové štěstí, protože historické mapy počasí ukazují, že šance na oblohu bez mraků v tomto ročním období jsou poněkud menší než ideální. Ve skutečnosti je nalezení křišťálově čistého vidění v kteroukoli chvíli spíše výjimkou než pravidlem.

„Podle NASA je v každém okamžiku 70 % Země pokryto mraky,“ řekl. Mike Augustyniakředitel meteorologů CBS Minnesota.

Nejen, že se Severní Amerika během letošní sluneční události nachází uprostřed měnících se ročních období, ale meteorologové poznamenávají, že jsme také v současné době ve vzoru El Niño, i když tišší než obvykle.

„Vzorec El Niño má tendenci zvyšovat šance na zatažené a deštivé počasí v těchto oblastech,“ řekl Augustyniak. „Ale zajímavé je, že se to nestalo letos v zimě a na jaře.“ „Od začátku roku 2024 jsou Texas Hill Country a West Texas znatelně sušší než průměr; pokud tento trend bude pokračovat v příštích několika týdnech, bude to dobrá zpráva pro pozorovatele zatmění.“

Celková cesta je široká jen asi 150 mil a v Americe sahá asi 2 500 mil od hranice s Texasem do několika posledních měst na severovýchodě Maine. Zbývá tedy jen tolik míst, kde můžete hledat celou šířku, ačkoli šířka trati bude mnohem širší, než tomu bylo v roce 2017, Podle NASAMěsíc bude v tomto koridoru blíže k Zemi, než byl v té době.

Přinesou dubnové deště květiny pro přihlížející? Zde je rozpis míst na cestě totality, která pravděpodobně poskytnou lovcům zatmění nejlepší šance.

Sledujte zatmění v Texasu, Oklahomě a Arkansasu

V tomto přechodném ročním období, čím dále na jih půjdete, tím pravděpodobněji zažijete jasnou oblohu během úplného zatmění, řekl Augustyniak.

„Mezi oblasti, kde bude úplné zatmění viditelné 8. dubna, patří Hill Country v Texasu a mexické státy Coahuila a Durango,“ řekl Augustyniak.

Přirozeně platí, že čím více na jih pojedete, tím větší máte šanci zažít nejen mraky, ale i déšť.

„Jaro je naše bouřková sezóna, samozřejmě,“ řekl. Jeff Rayhlavní meteorolog pro CBS Texas.

Můžete se téměř vsadit, že bude potřeba provést nějaké reverzní pronásledování bouře – jinými slovy, provést nějakou navigaci na poslední chvíli, abyste se vrhli pryč od přicházejících mraků, spíše než k nim – při nebo kolem zatmění v Texasu, Arkansasu a Oklahomě. řekl Ray.

„Kolem 8. dubna budou bouřky. Říkám to proto, že v tomto ročním období málokdy prožijeme týden na jaře bez pár průjezdů oblastí. Přijdou o den dříve a zmizí? Začínáme až po později,“ řekl Ray s varováním. Od toho dne? Třeba po dvou dnech? „Díváme se na náš model GFS s dlouhým dosahem pro toto datum a vypadá to na bouřky 8. dne.“ „U modelů s dlouhým dosahem je známo, že jsou pro konkrétní den nepřesné. „Ale je vysoká pravděpodobnost, že bouře, které model vidí, se zhmotní, potrvají 36 hodin nebo déle.“

V průměru je v Texasu slunečný nebo převážně slunečný den v dubnu jen asi 28 % času, řekl Ray. Naopak v regionu jsou dubnové dny s většinou zataženými nebo zcela zataženými podmínkami asi 36 % času.

„Vysoká oblačnost může dorazit několik dní před bouřkovým systémem a na obloze jsou v dubnu asi 22 % času. Na obloze bude pravděpodobně nějaký typ oblačnosti,“ řekl Ray. „V typický dubnový den je obloha ráno zatažená a pak teplejší den přináší více slunečního světla. Odpoledne má tedy větší šanci, že zatmění uvidím lépe.“

Mapa NASA ukazuje cestu úplného zatmění 8. dubna 2024.



Celá skupina dorazí do Texasu počínaje kolem 13:30 středoevropského času poblíž Elm Creek, dokud neskončí poblíž hranice Oklahomy několik minut před 14:00. Některé z nejlidnatějších oblastí budou během této fáze podél cesty totality, od San Antonia. a Austin do Dallas-Fort Worth.

Jedním z posledních faktorů, které je třeba zvážit, pokud míříte do oblasti, jsou hurikány. Národní meteorologická služba ve Fort Worth spočítala všechna potvrzená tornáda od roku 1880 a v dubnu a květnu zaznamenal severní Texas více než 1100 tornád ve srovnání s asi 900 ve všech ostatních měsících, řekl Ray.

„Počet tornád v 61denním okně je větší než všechny ostatní dny v roce dohromady, ale počet tornád se rok od roku velmi liší,“ řekl Ray.

Nakonec Ray řekl, že duben je v Texasu tradičně třetím největrnějším měsícem v roce.

„Stručně řečeno, duben není ani nejlepší, ani nejhorší období roku, kdy lze doufat v jasnou nebo většinou jasnou oblohu. Nejlepší je červenec nebo srpen. Nejhorší je leden nebo únor,“ řekl. „Zhruba po sedmi dnech máme docela dobrou představu o tom, jaké počasí můžeme očekávat. Po čtyřech dnech se cítíme pohodlněji mluvit o tom, kdy přijde déšť nebo bouřka. Ale takové je počasí a my se snažíme zatáhnout za jeden provaz.“ Není neobvyklé, že my prognostici zníme jako blázni.“

Podívejte se na zatmění v Missouri, jižní Illinois a Indiana

Zatímco mnozí pravděpodobně zamíří co nejdále na jih, některá z největších měst na Středozápadě pravděpodobně podpoří denní migraci do oblastí v Missouri a Illinois a mnoho z nich pravděpodobně zaznamená úplné zatmění již podruhé za deset let. . V roce 2017 existoval malý region soustředěný kolem Carbondale, Illinois, podél cesty totality a tento měsíc se to stane znovu.

Zatímco ti v oblasti St. Louis, kteří hledají oblasti na jihovýchodě Missouri, najdou historické šance na sledování bez mraků téměř srovnatelné s Arkansasem, ti v oblasti metra v Chicagu by měli najít nejlepší způsob, jak zamířit směrem k jižní části Illinois. .

„Pokud nemůžete cestovat (do Texasu nebo Arkansasu), jižní Illinois a Indiana nabízejí vaši nejlepší šanci na jasnější oblohu, podporovanou v průměru 43 lety, pokud to počasí samozřejmě dovolí,“ řekl. Albert Ramonhlavní meteorolog pro CBS Chicago.

Zprávy CBS



Zřejmě se najdou tací, kteří se rozhodnou, že jim stačí 90 % nebo 95 % z celkové částky. Ramon ale varuje, že obyvatelé oblasti chicagského metra mohou být více ohroženi tím, že uvidí jejich výhled zakrytý mraky.

„Na základě A Celkový průměr je 43 let„8. duben obvykle přináší pravděpodobnost oblačnosti mezi 60 až 80 procenty v celém Chicagu a okolních předměstích, s podobnými vzory pozorovanými v Indianapolis, kde se oblačnost pohybuje mezi 60 až 70 procenty,“ řekl Ramon.

Podívejte se na zatmění poblíž Velkých jezer v Pensylvánii

Dalším faktorem, který by mohl na Středozápadě učinit z pozorování podél cesty totality výzvu, je zbytkový vliv počasí El Niño, řekl Ramon.

„Jeho přítomnost zvyšuje pravděpodobnost tvorby mraků v oblastech Středozápadu a Velkých jezer,“ řekl Ramon. „Letos může být trochu zataženější než obvykle.“

Část Great Lakes na cestě totality zahrnuje velké části Ohia, včetně Clevelandu, spolu s regionem Ontario jižně od Toronta, Niagara Falls a Erie, Pennsylvania. Meteorolog CBS Pittsburgh Ray Bethlin Mnoho z těchto oblastí podléhá divoké kartě, kterou jsou Velká jezera, řekl.

„Je známá svým sněhem v jezerním efektu, ale jsou to mraky v jezerním efektu, které mohou zatmění skrýt. Erie, která je na cestě totality, má v dubnu v průměru pouze šest jasných dní. A Pittsburgh, který má „Pravděpodobně budeme vidět asi 97 % úplného zatmění, s průměrem pouze čtyř jasných dnů v dubnu.

NASA animace úplného zatmění



Bethlin říká, že jižní vánek a vyšší než průměrné teploty by měly 8. dubna pomoci regionu Velkých jezer.

„Ačkoli historická data naznačují, že šance na jasný den jsou nízké, letošní zima a časné jaro byly výjimečně jasné a teplejší než obvykle,“ řekl Bethlin. „Držme si palce, abychom mohli mít to dokonalé počasí, když to bude nejpravděpodobnější.“ “ Důležitost“. .

V současnosti oblasti poblíž břehů Velkých jezer historicky vykazují větší pravděpodobnost jasnější oblohy než vnitrozemské oblasti.

Podívejte se na zatmění v Nové Anglii

Zatmění ukončí svou cestu přes Spojené státy, když cesta totality projde přes státní hranice z New Yorku do Vermontu těsně před 15:30 SEČ. V tomto okamžiku události se trvání úplného zatmění podél středové linie již zkrátí ze svého vrcholu – asi 4 minuty, 30 sekund poblíž Nazas v Mexiku – na něco málo přes 3 minuty a 30 sekund, podle NASA.

Zprávy CBS



„Jižní okraj totalitní linie prochází přímo městy Middlebury, Northfield a Barry. Museli byste se dostat jen na sever od těchto oblastí. Některá z navrhovaných „větších“ měst zahrnují Montpelier, St. Johnsbury, Newport a Burlington, “ řekl. Terry Eliasen, výkonný producent počasí pro CBS Boston.

V New Hampshire bude jižní okraj vysoké školy procházet severně od Bílých hor. V Maine se budete muset dostat na sever od velkých měst jako Portland, Augusta a Bangor. Celý státní park Baxter bude po celé stezce, včetně hory Katahdin, řekl Eliassen.

Špatná zpráva: Obyvatelé Nové Anglie mohou příští pondělí čelit nejtvrdším šancím v zemi, aby chytili jasnou oblohu, na základě historických vzorů, řekl Eliasen. Údaje naznačují, že je pravděpodobnější, že budete negativně ovlivněni tažením kdekoli v těchto třech situacích než v jiných.

„Upřímně řečeno, severní Nová Anglie je pravděpodobně nejhorším místem (historicky) na cestě totality, pokud jde o oblačnost,“ řekl Eliassen. „Samozřejmě, můžeme mít štěstí.“

Žádné štěstí? Úplné zatmění Slunce je vždy v roce 2045

Jako poslední naděje pro ty, kteří se rozhodnou zůstat na místě bez ohledu na to, kde se nacházejí, je poslední meteorologická naděje, která by mohla poskytnout odklad, poháněná samotnou astronomickou událostí.

„Stojí za zmínku, že s blížícím se úplným zatměním a ubývajícím slunečním zářením budou teploty pravděpodobně výrazně klesat,“ řekl Augustyniak. „Nízké teploty mohou stabilizovat atmosféru – například když slunce zapadá po horkém letním dni – což vede k nízké oblačnosti . . „Nicméně váš nejlepší plán je nejprve najít oblast bez mraků.“

Pokud mraky nakonec některým tento měsíc zkazí výhled, je to další příležitost Přijde v srpnu 2045Když se synchronizace rozšíří ze severní Kalifornie do Miami Beach. Což by samozřejmě spadlo na vrchol hurikánové sezóny.

