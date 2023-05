5 kombinací potravin, které mohou pomoci snížit hladinu cholesterolu

Vysoká hladina cholesterolu se stala naléhavým problémem našeho rychlého života, protože nezdravé potraviny stále více dominují naší každodenní stravě. Pravidelná konzumace rychlého občerstvení může vést k různým zdravotním problémům, včetně vysokého cholesterolu. Je nezbytné upřednostnit zdraví srdce tím, že budete jíst zdravou stravu doporučenou odborníky. Výživový poradce Rupali Datta zdůrazňuje důležitost holistického přístupu a říká: „Dobrá strava, pravidelné cvičení, ideální tělesná hmotnost a zdravý životní styl jsou klíčem k prevenci a kontrole vysokého cholesterolu.“ Ve světle toho prozkoumáme pět lákavých skupin potravin, které mohou účinně snížit hladinu cholesterolu. Ale než se do toho dostaneme hlouběji, pojďme se zabývat některými základními otázkami týkajícími se cholesterolu.

Proč je vysoký cholesterol znepokojivý?

Vysoká hladina cholesterolu, zejména LDL nebo LDL cholesterolu, představuje velkou hrozbu pro zdraví srdce a výrazně zvyšuje šance na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Nízkohustotní lipoproteinový (LDL) cholesterol má tendenci se hromadit v tepnách a vytvářet plaky, které mohou zužovat a ztvrdnout krevní cévy. Postupem času toto zúžení omezuje průtok krve a přívod kyslíku do srdce, což vede k různým kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou infarkty, mrtvice a onemocnění koronárních tepen.

Co je to HDL a LDL cholesterol?

HDL cholesterol je považován za „dobrý“ cholesterol, protože pomáhá odstraňovat přebytečný cholesterol z krevního řečiště. Na druhé straně je cholesterol lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL) známý jako „špatný“ cholesterol, protože jeho vysoké hladiny mohou přispívat k hromadění plaku v tepnách.

Jak může zdravá strava pomoci snížit hladinu cholesterolu?

Zdravá strava může pomoci řídit hladinu cholesterolu začleněním potravin, které mají nízký obsah nasycených a trans-tuků, vysoký obsah vlákniny a které obsahují živiny zdravé pro srdce. Tyto potraviny mohou pomoci snížit hladinu špatného cholesterolu a zlepšit celkové zdraví srdce.

Objevte nejlepší kombinace potravin pro snížení hladiny cholesterolu:

1. Jezte dal s hnědou rýží

Dal chawal, oblíbené indické jídlo, nejenže poskytuje základní živiny, ale také poskytuje uspokojující jídlo. Zatímco mnozí volí bílou rýži v této skupině, jedinci s vysokou hladinou cholesterolu by měli zvážit její výměnu za hnědou rýži. Bylo prokázáno, že olej v hnědé rýži snižuje hladinu špatného cholesterolu, takže je zdravou volbou.

2. Jogurt a mandle

Jogurt a mandle jsou nutriční velmoci a vychutnáváme si je samostatně. Když se však spojí, nabízejí pozoruhodné výhody pro snížení hladiny cholesterolu. Mandle mají nízký obsah nasycených mastných kyselin, zatímco jogurt obsahuje probiotika, díky čemuž je tato směs skvělým spojencem při zvládání cholesterolu. Začněte svůj den doplněním misky jogurtu hrstí mandlí pro uspokojující a výživnou pochoutku.

3. Česnek a cibule

Česnek a cibule jsou nejen lahodným doplňkem indické kuchyně, ale také vynikajícími spojenci při prevenci vysokého cholesterolu v krvi. Česnek obsahuje allicin, který je dobře známý pro své vlastnosti snižující cholesterol, zatímco černý pepř obsahuje quercetin, který vykazuje podobné výhody. Magická kombinace těchto dvou složek dokáže účinně udržet cholesterol na uzdě.

4. Přidejte citron do zeleného čaje

Zelený čaj, oblíbený pro své výhody při hubnutí, nyní nabízí další důvod, proč být součástí vaší každodenní rutiny pro správu cholesterolu. Zelený čaj plný antioxidantů poskytuje pozoruhodné vlastnosti snižující cholesterol. Pro posílení jeho účinků stačí přidat pár kapek citronové šťávy. Flavonoidy v citronové šťávě přispívají k její schopnosti regulovat cholesterol. Vychutnejte si tento osvěžující čaj teplý nebo studený v závislosti na vašich preferencích.

5. Haldi a černý pepř

Haldi, starověká indická kuchyně, je známá pro své protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci snížit hladinu cholesterolu. V kombinaci s černým pepřem, který obsahuje piperin, sloučeninu známou pro své schopnosti snižovat cholesterol, se z tohoto koření stává impozantní duo. Zahrňte ho do sabzi, dalu a polévek, abyste využili jeho přínosů pro snížení cholesterolu.

Přidáním těchto nutričních kombinací do vaší stravy můžeme účinně snížit hladinu vašeho cholesterolu. Upřednostněte své zdraví a pohodu s těmito lákavými možnostmi vaření. Zůstaňte fit a zdraví!

Upozornění: Tento obsah včetně tipů poskytuje pouze obecné informace. V žádném případě nenahrazuje kvalifikovaný lékařský posudek. Více informací vždy konzultujte s odborníkem nebo se svým lékařem. NDTV nenese odpovědnost za tyto informace.