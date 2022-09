Jak sledovat zápas Česká republika vs Portugalsko odkudkoli – televizní kanál, živé vysílání a čas výkopu

Česko čeká v zápase UEFA Nations League hostující Portugalsko. Zápas se odehraje ve Fortuna Areně v sobotu a bude napínavý. Oba týmy utrpěly v předchozích zápasech neuspokojivé porážky. To by mohlo vést k opatrné konfrontaci, kde si žádná ze stran přirozeně nepředstavuje, že by znovu prohrála.

Takže pokud byste chtěli vidět Cristiana Ronalda, jak se v sobotu pokusí vylepšit svůj světový rekord 117 mezinárodních gólů, řekneme vám, jak zajistit, abyste o něm nepropásli ani minutu!