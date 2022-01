Podívejte se na největší a nejpodrobnější 3D mapu vesmíru vůbec

a Spektrofotometr temné energie (DESI), v současné době namířila na oblohu ze svého domova na teleskopu Nicholase U Mayala na národní observatoři Kit Peak v Arizoně, jejímž úkolem je mapovat expanzi vesmíru a zkoumat temná energiea vytvořit nejdetailnější 3D mapu vesmíru dohromady.

Od mise DESI uběhlo teprve sedm měsíců a už máme rekordní 3D snímek galaxie kolem nás, který dokazuje schopnosti DESI a možnosti mapování vesmíru.

DESI již katalogizovalo a zmapovalo více než 7,5 milionu galaxií, přičemž každý měsíc přibývá více než 1 milion nových galaxií. Před úplným ukončením průzkumu v roce 2026 se předpokládá, že bude zmapováno více než 35 milionů galaxií, což astronomům poskytne obrovskou knihovnu dat k prozkoumání.

„Je v tom tolik krásy,“ Astrofyzik Julian Gay říká: Od Lawrence Berkeley National Laboratory v Kalifornii.

„V rozložení galaxií na 3D mapě jsou obrovské kupy, vlákna a dutiny. Jsou to největší struktury ve vesmíru. Ale uvnitř nich najdete otisk velmi raného vesmíru a historii jeho rozpínání od té doby.“ .“

DESI se skládá z 5 000 optických vláken, z nichž každé je individuálně řízeno a polohováno vlastním malým robotem. Tato vlákna musí být umístěna přesně s přesností na 10 mikronů, nebo méně než tloušťka lidského vlasu, a poté zachycovat záblesky světla, když filtrují z vesmíru zpět na Zemi.

Prostřednictvím této sítě vláken zachycuje přístroj snímky v barevném spektru milionů galaxií, které pokrývají více než třetinu celé oblohy, a teprve poté vypočítá množství světla. červený posuv – tedy množství posunuté směrem k červenému konci spektra v důsledku rozpínání vesmíru.

Protože tomuto světlu může trvat až několik miliard let, než dosáhne Země, je možné použít data o rudém posuvu ke zjištění hloubky ve vesmíru: čím vyšší je rudý posuv, tím je něco vzdálenější. Kromě toho lze struktury nakreslené DESI obrátit a zobrazit počáteční konfiguraci, se kterou začaly.

výše: Procházejte 3D mapou galaxií z dokončeného průzkumu oblohy Sloan Digital Sky Survey (vlevo) a prvních pár měsíců přístroje pro spektroskopii temné energie (vpravo).

Hlavním cílem DESI je odhalit více o temné energii, o které se předpokládá, že tvoří 70 % vesmíru, a také urychlit jeho expanzi. Tato temná energie může tlačit galaxie do nekonečné expanze, což způsobí, že se zhroutí zpět do sebe nebo něco mezi tím – a kosmologové by rádi zúžili možnosti.

„[DESI] Pomůže nám to hledat vodítka o povaze temné energie,“ řekl Carlos Frink, kosmolog z Durhamské univerzity ve Velké Británii. Řekl to BBC.

Také se dozvíme více o temná hmota a roli, kterou hrají v tom, jak se formují galaxie, jako je Mléčná dráha, a jak se vesmír vyvíjí. „

Již zveřejněná 3D mapa ukazuje, že vědci nemusí čekat, až DESI dokončí svou práci, aby mohli začít těžit z hloubkového pohledu do vesmíru. Další výzkum vylepšený DESI zkoumá, zda menší galaxie mají své vlastní galaxie černé díry Jako velké galaxie.

Nejlepším způsobem, jak detekovat černou díru, je určit, který plyn, prach a další hmota je do ní vtahována, ale v menších galaxiích to není snadné vidět – s tím by měla pomoci spektrální data s vysokým rozlišením shromážděná DESI.

Pak je tu studium kvasary, zejména jasné galaxie poháněné supermasivními černými dírami, které slouží jako vodítko zpět přes miliardy let vesmírné historie. DESI bude použito k testování hypotézy o kvasarech: že začínají obklopeny prachovým obalem, který se časem odsune.

Předpokládá se, že množství prachu kolem kvasaru ovlivňuje barvu světla, které vyzařuje, což z něj dělá ideální funkci pro DESI. Nástroj by měl být schopen shromáždit informace o asi 2,4 milionu kvasarů, než bude průzkum dokončen.

„DESI je opravdu skvělé, protože zachytí věci mnohem slabší a červenější,“ astronomka Victoria Fawcett říká: z Durhamské univerzity.

„Našli jsme spoustu exotických systémů, včetně velkých vzorků vzácných věcí, které jsme předtím nemohli podrobně studovat.“

V jeho středu můžete držet krok s nejnovějšími zprávami od Dark Energy Spectroscopic Instrument Oficiální domovská stránka.