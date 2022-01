Čínská komunistická strana (ČKS) je ve svém jádru autoritářská, nepřátelská, svévolná, expanzivní a pohrdá mezinárodním právem. A Za Si Ťin-pchingaKomunistická strana Číny se stala tyranskou, donucovací a trestající. Prostřednictvím svého přístupu „tribute national“ vůči slabým a slabým státům se snaží ovlivňovat svá suverénní rozhodnutí.

Ale teď je to jen trpasličí národ 18500 Aktivní vojenští pracovníci dali hlavním národům vzor, ​​jak nepodléhat snahám největší, nejsilnější a nejdéle trvající tyranie světa prosadit svou vůli pomocí donucovacího nátlaku.

Litva s počtem obyvatel menším než nejmenší Druhý stupeň Čínské město se postavilo Číně tím, že se vzepřelo jejím hrozbám a umožnilo Tchaj-wanu otevřít zastoupení ve Vilniusu, litevském hlavním městě. Této akci předcházelo vystoupení Litvy z 17+1, která sdružuje 17 východoevropských a středoevropských zemí s Čínou, aby pomohla posílit Si Ťin-pchingův nový imperialismus. Iniciativa Belt and Road. A poté, co její ministerstvo obrany zjistilo, že čínské mobilní telefony mají vestavěné možnosti sledování, Litva poradil Spotřebitelé, aby se vzdali takových zařízení.

S Litvou nyní spuštěna Otevřeno Její zastoupení v Taipei, hlavním městě Tchaj-wanu, vystupňovalo svou trestnou kampaň proti pobaltskému národu s 2,8 miliony obyvatel, který je hrdý na svou roli při prosazování lidských práv a demokracie. Jedovatost čínských státních médií se rozšířila do výsměchu malé velikosti Litvy.

Pro vedení Komunistické strany Číny je však obzvláště znepokojivé, že ani převedení hrozeb na činy a pokračující vysokooktanové udání nedokázaly tohoto střevle oslabit.

Čínské diplomatické sankce zahrnovaly stažení jejího velvyslance z Vilniusu a vyhoštění litevského velvyslance, což vytvořilo situaci, která vedla k vytvoření Litvy. zavřít Jeho velvyslanectví je v Pekingu. Čína také uvalila neoficiální obchodní sankce na Litvu, včetně uvalení a celní blok na jeho exportu. A ve snaze narušit výrobu v Litvě také Čína odmítnutí Vývozní povolení pro materiály potřebné pro výrobce v dané zemi.

Ještě důležitější je, že vyzbrojování obchodu ČKS sahá až do zákaz Nadnárodní korporace nemohou používat díly a zásoby vyrobené Litvou, jinak riskují, že budou vyloučeny z čínského trhu. Právě německé společnosti s výrobními závody v Litvě mohou tímto zákazem ztratit nejvíce, s dodavatelem automobilů Continental pod tlakem tam zavřít provozy.

Litvě, která je členem Evropské unie a NATO, se možná zatím dostalo slabé verbální podpory z Washingtonu a Bruselu, ale odmítla se pod čínským tlakem sklonit.

Litva velké místo V čínské diplomacii jde nad rámec své role tranzitního koridoru pro nákladní vlaky z Číny do Evropy. Čínská komunistická strana v rámci své strategie anektovat Tchaj-wan usiluje o vymazání mezinárodní identity demokracie na ostrově podplácením zemí, aby přerušily diplomatické styky s Tchaj-pej.

Čína se již zmocnila mnoha diplomatických spojenců Tchaj-wanu – včetně Burkiny Faso, Dominikánské republiky, Salvadoru, Kiribati, Panamy, Šalamounových ostrovů a nejnověji Nikaraguy – Odchod Pouze 13 zemí a Vatikán stále uznávají Tchaj-wan jako suverénní stát. Aby Peking vyvinul tlak na Tchaj-wan, vetoval svou účast i na mezinárodních fórech, kde byla Tchaj-pej dříve přítomna, jako je Světové zdravotnické shromáždění pro rozhodování ve Světové zdravotnické organizaci.

Ve světle toho je KSČ naštvaná, že Litva jde opačným směrem tím, že umožňuje Tchaj-wanu otevřít de facto ambasádu. Obává se, že Litva se stane lídrem Od typů až po Tchaj-wan zajistí větší mezinárodní spolupráci.

CCP je oprávněně znepokojena tímto zjištěním. Některé východoevropské a středoevropské země, od Česka a Polska až po Slovensko, již usilují o prohloubení ekonomických a kulturních vazeb s Tchaj-wanem. Není divu, že Litva taková byla Jmenovaný V médiích čínské komunistické strany jako „protičínský předvoj“ v Evropě.

Pokud vyhrajete Tchaj-wan větší přítomnost Na mezinárodní scéně by dokázala upevnit svůj status de facto státu, což by Číně znesnadnilo dobytí autonomního ostrova způsobem, jakým okupovala Tibet a Sin-ťiang krátce poté, co se v roce 1949 dostaly pod komunistickou nadvládu. bylo to o nezávislém Tibetu Krátce poté, co tento mezinárodní orgán v roce 1945 vznikl, muselo požádat o členství v OSN, ale nikdy to neudělalo.

Tchaj-wan, technologická velmoc s dvaadvacátou světovou ekonomikou z hlediska HDP, má všechny atributy silného nezávislého státu a Většina Tchajwanců Chceš tak zůstat. Kromě posílení své obrany zbraněmi, jako jsou protilodní a protiletadlové rakety, aby odradil čínskou invazi, musí Tchaj-wan rozšířit svou globální stopu, aby pomohl chránit svůj nezávislý status.

Velké demokracie – od Spojených států po Japonsko – si uvědomují imperativ Tchaj-wanu získat širší mezinárodní podporu a posilují své vazby s Tchaj-pej, i když Čína zesiluje svou kampaň za izolaci Tchaj-wanu. prezident BidenJoe Biden říká Zelenskému, USA, že spojenci „odpoví rozhodně“, pokud Rusko napadne Bidena, Harrise, aby promluvil k výročí povstání v Kapitolu vybraného Bidenovým soudem, aby čelil tvrdé opozici Republikánské strany Více Pozval dva tchajwanské představitele, aby se připojili k virtuálnímu „Summit o demokracii“, který nedávno pořádal.

Na tomto pozadí Litva vyvinula a vzácný evropský příklad Věrnost demokratickým principům před jinými zájmy zpochybnil snahy Číny proměnit Tchaj-wan v mezinárodní vyvrhelský stát tím, že umožnil, aby se reprezentativní kancelář jmenovala „Tchaj-wan“ namísto „Čínská Tchaj-pej“ (používaná mnoha zeměmi a Mezinárodním olympijským výborem). „Taipei Economic and Cultural Office“ (Stejně jako například v Kanadě a Spojených státech). na 14 dalších zemí Hostí Taipei Reprezentativní kancelář. Ale „Taiwanský reprezentativní úřad“ v Litvě je první jmenovaný úřad, který podle Čínskému ministerstvu zahraničí nahraďte zásadu jedné Číny slovy „Jedna Čína, jeden Tchaj-wan na světě“.

Kampaň ČKS za šikanování Litvy, aby se podřídila, byla předurčena k neúspěchu, protože Peking na tuto zemi postrádal skutečnou páku: příčinou byl litevský export do Číny. Pouze 1 procento celkového exportuLitevské dovozy čínských výrobků lze získat odjinud. Kampaň ČKS měla poslat varování zbytku Evropy, aby nenásledoval příklad Litvy.

Nicméně tím, že ukáže své nepřátelské chování a tvrdou taktiku, může KSČ přimět některé další země, aby následovaly litevského příkladu, a pomoci tak Tchaj-wanu vytvořit si pro sebe více mezinárodního prostoru. Jinými slovy, vítězství v geopolitické bitvě v Litvě může být pro Tchaj-wan zlomovým bodem.

Ve větším měřítku, současným otevřením mnoha front prostřednictvím svých agresivních akcí, to ČKS již udělala tažené Obraz Číny odcizil partnery země a vyvolal mezinárodní odpor, takže Pekingu zůstala pouze jedna mocenská páka – hrubá síla. Jednoduše řečeno, bezuzdné ambice, silný revizionismus, mezinárodní šikana a arogance čínské komunistické strany v čele s Si Ťin-pchingem z ní dělají největšího nepřítele Číny.

Brahma Chellani je geostratég a autor devíti knih, včetně oceněné „Water: The New Asia Battlefield“ (Georgetown University Press).