GeForce Now zjednodušila streamování Steam Deck mnohem snadněji, než tomu bylo dříve

Steam Deck je počítač se systémem Linux. Technicky je velmi málo věcí, které nemůžete ovládat, pokud máte dostatek znalostí, času a trpělivosti. Nikdy však není na škodu, když za vás někdo udělá veškerou práci a vy se můžete soustředit na to, na čem záleží: plížit se během hraní na gauči.

GeForce Now, služba streamování her od Nvidie, která využívá knihovny vašich počítačových her, usnadnila vlastníkům Steam Deck získání této služby. Postavte se na jejich palubu. na Stránka ke stažení službyNyní existuje sekce speciálně pro přenosná herní zařízení. Většina hardwarových odkazů poskytuje pro službu instalační program Windows, protože zařízení jako ROG Ally a Lenovo Legion Go používají Windows. Někteří poznamenávají, že GeForce Now je již nainstalován na zařízeních jako Razer Edge a Logitech G Cloud.

Ale typy Steam Deck jsou speciální. Získáme spustitelný skript ve stylu Unixu, složku obsahující všechny potřebné prostředky s obrázky ikon Steam a soubor README.md.

Po celou tu dobu to bylo technicky možné, pokud byl majitel Decku ochoten pohrávat si s instalací Chrome v režimu plochy, vyladit půl tuctu nastavení Steamu a poté procházet web GeForce Now pomocí trackpadu. Skript GeForce Now, po stažení z prohlížeče v režimu plochy Decku, dělá několik věcí:

Nainstaluje prohlížeč Google Chrome s vestavěnou podporou Flatpak Deck

Upraví nastavení Chromu tak, aby umožňoval podporu gamepadu v prohlížeči

Nastavte GeForce Now ve službě Steam pomocí možností příkazového řádku a příslušných ikon pro každé okno.

Poslední část o ikonách se může zdát malá, ale je velmi obtížné najít obrázky odpovídající velikosti pro mnoho různých typů obrázků, které může Steam zobrazit pro hru ve vaší knihovně, když ji vyberete, poté, co jste ji nedávno hráli atd. Pokud jde o samotný skript, fungoval dobře, i když jsem předtím nainstaloval Chrome a vytvořil jinou zkratku Steam. Při prvním spuštění jsem dostal oznámení, že Chrome nemohl aktualizovat, takže jsem přicházel o všechny jeho „nové funkce“, ale to pravděpodobně nesouvisí.

GeForce Now není pro každého a už vůbec ne pro každého majitele Steam Decku. Se standardním LCD displejem Steam Deck dosahujícím pouze 800p a 60 Hz, platit za stroj běžící ve vzdáleném datovém centru za provozování vaší působivé hry ve vysokém rozlišení ne vždy dává smysl. S příchodem Steam Deck OLED hry vypadají jasnější a barevnější a běží až na 90 Hz. Streamováním také získáte mnohem delší výdrž baterie ve srovnání s místními zařízeními, která zůstává do značné míry stejná jako u modelu LCD.

GeForce Now také nabízí Možnost bezplatného členství A „denní vstupenka“ za 4 $ na otestování, zda se vaše připojení Wi-Fi (nebo dokované ethernetové připojení) vyplatí za 10 $ měsíčně Prioritní nebo 20 $ měsíčně Ultimate členství (obojí za levnější předplacené sazby). V posledních měsících služba přidala hry z předplatného Game Pass a nákupy v Microsoft Store. Vánice (např. Battle.net) a mnoho titulů Steam spouští ve stejný den.

Pokud se již zajímáte o GeForce Now pro vaše další displeje a zajímalo by vás, zda by mohla létat na Steam Decku, nyní ano a bolí to jen z 10 procent. Zda je to více nebo méně bolestivé než nákup vlastního GPU a spuštění živého přenosu na palubě, je jiná věc.