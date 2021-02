Zvyšování ovlivňování výsledků zápasů během pandemie a „diverzifikace“ do nových oblastí | Sportovní sázení

Vyšetřovatelé uvedli, že tento sport čelil během epochy Covid-19 „fenomenálnímu šíření rakoviny způsobující utkání“, přičemž mediátoři se rozšířili do nových oblastí a zaměřili se zejména na týmy, hráče a funkcionáře.

Odborníci v SportradarFIFA, která považuje FIFA za světového lídra v odhalování ovlivňování zápasů, sledovala v roce 2020 více než 600 000 zápasů ve 26 sportech a zaznamenala prudký nárůst podezřelé sázkové aktivity v přátelských fotbalových zápasech – navzdory počtu zápasů odehraných během pandemie – jako stejně jako stabilizace v mnoha dalších sportech, včetně stolního tenisu, e-sportu a volejbalu.

„I když se v roce 2020 v důsledku Covid-19 objem sportu zhroutil, zjistili jsme masivní propuknutí rakoviny ovlivňující výsledky zápasů,“ řekl Andreas Kranisch, výkonný ředitel Integrity Services ve Sportradaru. “V minulosti se manipulátory zápasů zaměřovaly na ty sporty a turnaje s vyšším ziskem a obratem, jako je fotbal, tenis a basketbal. Nyní se však diverzifikovaly.”

“Mediátoři rychle pochopili, že mnoho sportů nyní finančně bojuje v důsledku Covid-19. Tam, kde je mnohem méně peněz, jsou hráči, rozhodčí, trenéři a šéfové stále zranitelnější. Viděli jsme, že dokonce i manipulátory zápasů převezmou kontrolu.” celé kluby – investujte, přiveďte nějaké. “Od své posádky a začnou manipulovat.“

Je známo, že fotbalové týmy z Ruska, Brazílie, Vietnamu, České republiky a Arménie se často účastní podezřelých přátelských zápasů, jejichž počet vzrostl z 38 v roce 2019 na 62 v roce 2020. Přestávky, kde mohou zkorumpovaní hráči a rozhodčí zápasů opustit než to vyšetřovatelé zvládnou. Vypočujte je.

Podle společnosti Sportradar, která spolupracuje s 26 sportovními orgány, včetně FIFA, došlo k poslednímu případu během posledních dvou týdnů v přátelském utkání v Evropě, kde je podezřelý rozhodčí ze zásahu do zápasu, aby bylo zajištěno vstřelení alespoň dvou gólů v první polovině .

Rovněž došlo k prudkému nárůstu podezřelé aktivity ve stolním tenise, který se posunul z jedné eskalace v roce 2019 na 20 v roce 2020 a esportů, které se zvýšily ze tří podezřelých zápasů v roce 2019 na 39 v loňském roce. Jen v Thajsku bylo mezitím v roce 2020 17 basketbalových zápasů, u nichž bylo podezření, že se to napraví.

Celkově Sportradar Systems v loňském roce zaznamenal celkem 526 velmi podezřelých her ve srovnání se 661 v roce 2019. Kranic však uvedl, že v procentním vyjádření se počet pevných her již v roce 2020 zvýšil „s novými sporty, novými ligami a novými ligami . Úspěšně “.

„Máme velmi dobré sítě v knižním průmyslu po celém světě i informátory z oblasti vymáhání práva, policie a světa ovlivňování zápasů,“ uvedl. “A to, co nám říkali, bylo, že opravářům docházely peníze a mysleli si:” No, jak to můžeme kompenzovat? Jak můžeme z této situace těžit? A co udělali … diverzifikovali. Viděli jsme, že sporty, které byly dříve považovány za doplněk, se stávají cílenějšími mediátory. “

Kranjic také uvedl, že Sportradar poprvé od října zdarma zpřístupní UFDS všem sportovním agenturám, aby jim pomohl lépe rozpoznat případné problémy.

„Bude to poplach proti krádeži, poskytovaný navždy zdarma, který upozorní naše sportovní partnery na podezřelé zápasy,“ řekl. “Od roku 2009 jsme našli více než 5300 her pozměněných v různých sportech. A pokud řekneme, že zápasy byly manipulovány, jsme si jisti na 110%. Nemůžeme si dovolit a nikdy jsme neměli falešně pozitivní výsledek – což znamená, že je špičkou ledovce čísel. Skutečné “.