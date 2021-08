Jeep Wrangler 4xe 2021 se snoubí s 2. světovou válkou s účinností 50 mpg

Jeho vzhled se může nadále opakovat na bojištích druhé světové války, ale na pohonu v Jeepu Wrangler 4xe není nic staromódního. kapsa

Lithium-iontová trakční baterie Wrangler 4xe poskytuje elektrický dosah až 22 mil. kapsa

Wrangler 4xe je první Jeep Wrangler, který jsem řídil, takže jeho způsoby jízdy byly velkým překvapením. kapsa

Pracovní prostředí za mnohé vděčí čtyřicátým létům. kapsa

Wrangler 4xe udržuje trakční baterii pod zadními sedadly. kapsa

Pozoruhodné komponenty jsou jedinečné pro Wrangler 4xe. kapsa

Nabíjecí port, umístěný těsně pod A sloupkem na straně řidiče, je jedním z mála vizuálních znaků, že se jedná o zásuvný modul. kapsa

Jeep nainstaloval několik silničních nabíječek. kapsa

Pro elektrické cestování stiskněte prostřední tlačítko. kapsa

Není to přísné pravidlo, ale většina aut bude lepší s přidáním některých elektromotorů. Vždy existují výjimky – těžké baterie a elektromotor by zkazily například Caterham 7 – ale platí pro většinu automobilů. Zvažte Jeep Wrangler 4xe, novou plug-in hybridní variantu oblíbeného rockového prolézače v zemi.

Pro lidi, kteří nepoužívají auta, může být Wrangler synonymem pro Jeep. Současná generace Wrangleru se datuje pouze do roku 2017, ale stále nese spoustu stylových podnětů, které sahají až k původnímu Jeepu z druhé světové války. Z těla vyčnívají velká kola, chráněná plastovými obloukovými nástavci, ve kterých je umístěno LED denní svícení, které svítí vpředu.

Nejde však o nijak zvlášť velké SUV podle standardů roku 2021 s délkou 4786 mm (včetně zadní rezervní pneumatiky). Dveře vám naznačují, že jsou odnímatelné pomocí velkých vnějších závěsů. Jedinými skutečnými vodítky k tomuto hybridu jsou sem tam nějaké modré elektrické bity (jako tažné háky) a také nabíjecí port, který žije těsně pod A sloupkem na straně řidiče.

Chcete-li vstoupit, zatáhněte za tuto robustní kliku dveří a přeskočte do kabiny prostřednictvím palubní desky a držadla namontovaného na sloupku A. Designové prvky 40. let 20. století pokračují uvnitř a vzpřímenější palubní deska, se kterou jsem se za mnoho let setkal. To znamená, že dotyková obrazovka UConnect je alespoň na dosah.

Reklamy

Pod výraznou kapotou najdete 2,0litrový přeplňovaný zážehový čtyřválec s výkonem 270 koní (200 kW) a 400 Nm. Před osmistupňovou automatickou převodovkou je také nainstalován elektrický trakční motor o výkonu 134 hp (100 kW) a 181 lb-ft (245 Nm)-v tomto případě velmi prémiový ZF 8HP.

K dispozici je také dvoustupňová převodovka s režimy pohonu všech kol 4 vysoké a 4 nízké a pohonem všech kol pro činnosti na silnici. Náš testovací model Wrangler 4xe byl model Sahara, který je vybaven otevřeným předním a zadním diferenciálem Dana 44, ačkoli na přání je k dispozici i zadní část s omezeným prokluzem. Zarytí řidiči v terénu budou chtít Rubicon, který upgraduje varianty pomocí trezorů Tru-Lok.

Celkově má ​​hybridní pohonné ústrojí výkon 375 koní (280 kW) a 477 lb-ft (637 Nm), což z něj činí nejvýkonnější Wrangler v prodeji, ale jeden se dvěma polovinami V8. (Má stejný točivý moment, což je pravděpodobně důležitější při každodenní jízdě i v terénu.) Motor a motor jsou spojeny se spojkou, která dokáže odpojit spalovací motor, když je Wrangler 4xe v elektrickém režimu.

Lithium-iontová trakční baterie je umístěna pod zadním sedadlem. Celková kapacita je 17,3 kWh a řidič ji může využívat zhruba 15 kWh. Když je připojen k nabíječce úrovně 2 (240 V, AC), může nabít až 7,2 kW, což bude trvat méně než tři hodiny, než se baterie vrátí na 100 procent.

Podle Jeepu a Agentury pro ochranu životního prostředí je v elektrickém režimu plně nabitá baterie dobrá pouze na 22 mil elektrické energie. Režim jízdy můžete zvolit pomocí tlačítka na palubní desce a v tomto režimu je další tlačítko pro maximální rekuperační brzdění, které ve skutečnosti umožňuje řízení jedním pedálem.

Ostatní režimy jízdy jsou hybridní, výchozí, který kombinuje elektromotor a benzínový motor; a e-save, který říká Wrangleru 4xe, aby používal pouze spalovací motor, a šetří tak baterii na později. Pokud máte baterii nabitou, měl by hybridní režim vrátit 49 mpg (4,8 l/100 km). Když je však baterie vybitá, účinnost klesne na 11,8 l/100 km.

Upřímně, není skvělé jezdit po silnici

Na silnici Wrangler 4xe podporuje pohodlný styl jízdy, který vám pomůže přiblížit se číslům EPA. Nerozuměl bych slovům: Přesto má Wrangler nejhorší chování na silnici ze všech nových vozidel, které jsem za nějakou dobu řídil. Mezi zubatými terénními pneumatikami a tuhými předními a zadními nápravami sleduje Jeep každý náraz a nerovnost na silnici, kymácí se tímto způsobem a má několik stáčivých pohybů, zatímco naoko jde přímočaře. Na dálnicích budete jezdit rychle, ale není to nijak zvlášť příjemný zážitek.

Po městě, s malým nabitím baterie a rychlostí pod 40 km/h, funguje dobře jako roving – to je výjimka z lovu a dojíždění. Necítí se však úplně jako největší generace. Tlumení Wranglera 4xe přes výmoly a podobně bylo velmi dobré a účinně tlumilo prudké pohyby zpětného rázu.

To naznačuje, že Wrangler 4xe bude vysoce účinný off-road, což jsme nemohli vyzkoušet. Nedostat se tam je opravdu ostuda, protože to je hlavní důvod, proč toto auto existuje, a jsem si docela jistý, že jízda elektrickým terénem v téměř tichu je lepší než normální jízda v terénu s hlukem motoru. (Jeep dokonce vybudoval několik nabíjecích stanic v Moabu v Utahu a také Big Bear a Rubicon Trail v Kalifornii.)

Bez ohledu na to, kterou variantu si vyberete, je podle našeho názoru Wrangler 4xe určující volbou rozsahu, pokud z jiného důvodu nemůže být alespoň část vaší jízdy bez emisí. S MSRP ve výši 51 025 USD to rozhodně není nejlevnější Wrangler z této řady, přestože má nárok na plný kredit ve výši 7 500 USD na daň z vozidla. To však nezastavilo Jeep v převodu mnoha Wranglerů 4xs. Částečně díky některým intenzivním nabídkám pronájmu.

Chcete -li jet po silnici, najdete soubor Ford Bronco nebo Land Rover Defender Mnohem civilizovanější a oba by měli být na silnici stejně schopní. Ale stále čekáme, až Defender dorazí do USA a Ford oznámí elektrifikovanou verzi Bronca. Jako takový jsem prozatím ochoten Wranglerovu vlastní styl odpustit. Pravděpodobně byste si ale neměli pořizovat, pokud neplánujete zahřát.

Obrázek nabídky do kapsy