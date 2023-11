Itálie se kvalifikuje na mistrovství Evropy 2024 a vyhýbá se kvalifikaci. Vepředu je také Slovinsko a Česká republika

Itálie získala určitou kompenzaci tím, že se v pondělí kvalifikovala na mistrovství Evropy v příštím roce, místo si zajistilo i Slovinsko a Česká republika.

Itálii stačil jediný bod proti Ukrajině, aby obsadila druhé místo ve skupině C a vyhnula se obávané kvalifikaci a v Německu zvládla bezbrankovou remízu. Pro Azzurriho však nastaly těžké chvíle, které vezlo štěstí.

Itálie se nedokázala kvalifikovat na poslední dvě mistrovství světa poté, co prohrála v kvalifikaci se Švédskem a Severní Makedonií. Poté, co Azzurri vynechali mistrovství světa 2018, vyhráli následující mistrovství Evropy.

„Jsme velmi šťastní. Jsme tam, kde si zasloužíme být, po všech potížích, kterým jsme čelili,“ řekl kapitán a brankář Itálie Gianluigi Donnarumma. „Ale díky novému trenérovi a personálu jsme zpět.“

„Teď je správné, že tam jdeme a jdeme tam, abychom něco získali zpět, dokonce abychom to vyhráli, protože tam jdeme vítězové.“

Ukrajina se mohla výhrou proplížit přes Itálii, ale nyní zamíří do kvalifikace. Anglie si již zajistila první místo ve skupině a remizovala se Severní Makedonií 1:1 a ukončila sezónu bez porážky.

Jeden bod stačil také Slovinsku a Česku ke kvalifikaci na ME 2024 a porazily Kazachstán, respektive Moldavsko a ukončily naděje svých rivalů na automatickou kvalifikaci na první velký mezinárodní turnaj.

Kazachstán má stále šanci v kvalifikaci. V semifinále se 21. března utká s Řeckem a v případě výhry se o pět dní později střetne s Gruzií nebo Lucemburskem.

Z každé z deseti skupin postupují dva nejlepší kvalifikanti. O dalších třech místech se rozhodne v play off spojeném s výkonem v Lize národů. Hostitelské Německo se kvalifikuje automaticky.

Pozdní drama

Ukrajinu rozlítilo rozhodnutí neudělit pokutový kop v přestávce za to, co vypadalo jako faul Briana Cristantiho na Mykhayla Modriče.

Federico Chiesa, Giovanni Di Lorenzo a Davide Fratesi promarnili v prvním poločase vynikající šance Itálie, když Donnarumma zblokoval Modričovu střelu a zabránil Ukrajině dostat se do vedení. Jeho špatný odhad dlouhého hodu dal Modričovi příležitost.

Bylo to poprvé, co se Itálii nepodařilo zabodovat v kvalifikaci mistrovství Evropy za více než 13 let.

Zápas se konal na stadionu lídra německé ligy Bayer Leverkusen, protože Ukrajina nemůže z bezpečnostních důvodů hrát mezinárodní zápasy na jeho půdě během vojenské invaze zahájené Ruskem. Rusku byla zakázána účast v kvalifikaci o Euro 2024.

Rusko v pondělním přátelském utkání drtivě zvítězilo nad Kubou 8:0 s osmi různými góly. Výsledkem byl jeden gól od jejich rekordního vítězství 9:0 nad San Marinem v kvalifikaci na Euro 2020.

Čtvrt století

Slovinsko bude hrát mistrovství Evropy poprvé po téměř čtvrt století.

Pozdním gólem Benjamina Verbice Slovinsko porazilo Kazachstán 2:1 a kvalifikovalo se na turnaj poprvé od Euro 2000.

Dánsko si zajistilo první místo ve skupině H a prohrálo venku se Severním Irskem 2:0.

Piri Soare dvěma góly pomohl třetímu Finsku k výhře 2:1 nad San Marinem.

Albánie vede tabulku

Albánie se nejen kvalifikovala na svůj druhý velký turnaj, ale také si ho zajistila vítězstvím ve skupině E po remíze s Faerskými ostrovy 0:0.

To vedlo k tomu, že Albánie skončila nad Českou republikou díky skvělému vzájemnému rekordu.

Česko porazilo Moldavsko s deseti hráči 3:0 a obsadilo druhé místo ve skupině.

AP Football: https://apnews.com/hub/soccer