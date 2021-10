Anglie vs Maďarsko: Tři lvi by se mohli přiblížit finále mistrovství světa, ale udrží si Phil Foden své místo ve středu pole? | fotbalové novinky

Anglie by mohla udělat další důležitý krok směrem k příštímu mistrovství světa v Kataru, když se v úterý večer utká s Maďarskem ve Wembley.

Po boku Garetha Southgata jsou čtyři body před druhou Albánií ve skupině A po sobotním vítězství 5: 0 venku s Andorrou a opětovné vítězství ve Wembley by je postavilo na pokraj kvalifikace.

Anglie si bude muset počkat do listopadové mezinárodní přestávky, aby si byla jistá svým místem v příštím ročníku šampionátu bez ohledu na úterní výsledky, ale hybná síla je s nimi po další silné kvalifikační kampani.

Je Fodenova budoucnost ve středu pole?

Ze setkání s týmem, který se umístil na 156. místě na světě, není mnoho co odnést, ale výhra nad Andorrou umožnila Philu Fodenovi alespoň prosadit se na výchozí pozici ve středu pole.

Jednadvacetiletý hráč byl od svého zásadního průlomu pro klub a zemi primárně používán na křídlech Pepem Guardiolou i Southgate, ale jeho budoucnost je již dlouho vidět ve středu pole a jeho výkony proti Andorře poskytly pohled na to, proč.

Foden byl vynikajícím hráčem na Andorrově národním stadionu a jeho hlubší role mu umožnila diktovat zápas a prokázat jeho vynikající dosah při opakovaném posílání Anglie vpřed v útoku.

Sky Sports Analytik Roy Keane jej přirovnal k legendárnímu rozehrávači NFL Tomu Bradymu – „Jen sbírá lidi … Dělá to tak snadno,“ řekl – zatímco na Southgate byl podobný dojem.

„Je to úžasné, že?“ Poté trenér Anglie řekl. „Když se pokoušíš rozbít obranu, jako jsme byli dnes večer, a máš hráče, který vidí přihrávky, které vidí on, a dokáže je brát tak, jak to udělal on.“

Otázkou nyní je, zda výkon Fodena přesvědčí Southgate, aby mu dal v úterý další šanci ve středu pole proti silnější opozici.

Anglický tým bude pravděpodobně vypadat velmi odlišně od Maďarska, ale když se Calvin Philip nedostane kvůli zranění, je zde šance v týmu po boku Declana Riceho.

Southgate se může místo toho pokusit o Jordan Hendersona, ale s tím, jak Foden rozvíjí kondici vedle své vrozené technické schopnosti, nemusí trvat dlouho a hvězda Manchesteru City bude v Anglii častěji hrát hlavní roli.

„Je stále silnější, takže je pro nás vzrušující, že jedna z těchto pozic ve středu pole je potenciál,“ dodal Southgate.

Kdo vyplňuje McGuire?

Southgate trvá na tom, že Johnovi Stonesovi nehrozí, že by přišel o místo v Anglii navzdory svým bojům hrát za Manchester City.

Stones v této sezóně nehrál za Guardiolovu minutu, ale zahájil tři z posledních čtyř zápasů Anglie, včetně sobotního vítězství nad Andorrou, a Southgate nemá žádné výčitky ohledně nedostatku hry na klubové úrovni.

obrázek:

John Stones a Harry Maguire se stali první volbou v srdci anglické centrální obrany



“Johne, kdy se vrátí?” [to City]Tento týden řekl: „Každý zná jeho kvalitu, takže bude v týmu, a nemyslím si, že to bude v budoucnu problém.“

Jeho předčasný odchod z Andorry naznačuje, že ho Southgate chtěl v zápase s Maďarskem udržet svěží, ale protože Harry Maguire chyběl s problémem s lýtkem, identita jeho partnera ve střední obraně ve Wembley zůstává neznámá.

Conor Cowade doufá, že si udrží své místo i po úhledném zápase proti Andoře, ale muž Wolves byl jen zřídka testován v obraně, a to samé platí pro Fikayo Tomori, který odehrál poslední půlhodinu tohoto zápasu, pro Anglii pouze druhou když nahradil Stones … .

obrázek:

Bude Tyrone Mings partnerem Johna Stones proti Maďarsku?



Díky tomu je Tyrone Mings nejrealističtější možností pro Southgate. Hráč Aston Villa je levonohý, což znamená, že nabízí jiný rozměr jiným možnostem středního obránce v Anglii a od svého debutu v roce 2019 již získal spoustu zkušeností, když udělal 14 čepic.

Další možností pro Southgate je přejít na třícestnou obranu, ale Anglie tento systém nepoužila od vítězství 2: 0 nad Německem během Euro 2020. Pravděpodobnější se zdá být obranný pivot od Stones and Mings.

Kane je v čele, ale kdo ho podporuje?

Očekává se, že se Harry Kane vrátí dopředu poté, co Tammy Abraham dostal příležitost zasáhnout proti Andorře a mnoho hráčů soupeří o pozice na obou stranách.

obrázek:

Anglický Harry Kane byl nevyužitým náhradníkem proti Andorře



Jack Grealish a Raheem Sterling mohou být oblíbenci, kteří v sobotu zahájí svůj výběr z lavičky, ale nejsou jedinými uchazeči.

Bukayo Saka skóroval minulý den ke svým 20. narozeninám proti Andoře a v sobotu skóroval proti stejnému soupeři. Slavný křídelník Arsenalu se nadále prosazuje na mezinárodní úrovni poté, co na něj udělal dojem při postupu Anglie do finále na Euro 2020.

Turnaj skončil pro Saka žalem, samozřejmě, chyběl penalta, která byla klíčová pro porážku penaltového rozstřelu s Itálií, ale na tuto porážku působivě zareagoval a i v sobotu byly na výkonu Jadona Sancha patrné nápravy.

Bývalý křídelník Borussie Dortmund měl po létě v Manchesteru United těžký start do života po 73 milionech liber, ale poskytl asistenci proti Andoře a poté pochválil Southgate, protože anglický šéf požádal o trpělivost, když mu stál u nohou . Old Trafford.

obrázek:

Bukayo Saka vstřelil svůj třetí gól za Anglii proti Andoře



„Aby mladý hráč udělal tak velkou změnu ve svém životě, nová liga, nový klub, jiný herní styl, jiný tréninkový systém, návrat do Manchesteru, stěhování domů a vše, co k tomu patří “Je toho hodně,” řekl.

“Bude to trvat, ale ukázal mnoho vlastností, které má.” [against Andorra] A vím, že to přijde také s klubem. “

Ať už je to startér nebo mimo lavičku, Sancho, stejně jako Saka, doufá, že se znovu prosadí proti Maďarsku.

Statistiky Opta – prestiž Anglie v kvalifikaci

Anglie vyhrála posledních 21 kvalifikačních zápasů doma, když od remízy 1: 1 s Ukrajinou v září 2012 vstřelila 73 gólů a sedm připustila.

Anglie byla poražena pouze jednou ve svých posledních 54 velkých kvalifikačních zápasech (W43 D10), přičemž tato porážka byla České republice vyřazena v říjnu 2019. Anglie vstřelila 40 gólů, přičemž v těchto zápasech od této porážky inkasovala pouze dvakrát.

Třicet šest z 41 gólů Harryho Kanea, které Anglie vstřelila, přišlo na mezinárodní soutěže. Pouze Wayne Rooney (37) dal v soutěžních zápasech za Anglii více gólů než Kane. Rooney vstřelil gól každých 154 minut, zatímco Kane dal jeden každých 118 minut.

Bukayo Saka skóroval na své 20. narozeniny ve svém posledním vystoupení ve Wembley v Anglii proti Andoře – ve věku 20 let a 37 dní. Mohl by se stát nejmladším hráčem Anglie, který skóroval v po sobě jdoucích zápasech ve Wembley, čímž překonal rekord, který aktuálně drží Jimmy Greaves (20 let a 249 dní v říjnu 1960).

Harry Kane nastřílel za Anglii v roce 2021 devět gólů ve 13 zápasech. Pokud znovu skóruje, stane se druhým hráčem, který ve třech lvech nastřílí 10 a více gólů za více než kalendářní rok, když v roce 2019 nastřílel 12. Druhý byl Vivian Woodwardová, která v roce 1908 získala 10 bodů a v roce 1909 11.

Anglie neprohrála posledních 14 zápasů proti Maďarsku ve všech soutěžích (W12 D2) od prohry 2: 1 na mistrovství světa 1962 pod vedením Waltera Winterbottoma.

Maďarsko prohrálo devět ze svých 10 venkovních zápasů s Anglií-tou druhou byla slavná výhra 6: 3 ve Wembley v listopadu 1953, kde Nandor Hidekoti zaznamenal hattrick a tři lvi ve Wembley inkasovali šest gólů za jediný zbývající čas. .

Kdy se může Anglie kvalifikovat?

Anglii stačí jen dvě další vítězství, aby se po sobotním vítězství 5: 0 nad Andorrou kvalifikovaly na mistrovství světa 2022 v Kataru.

Na straně Garetha Southgata jsou po sedmi zápasech čtyři body před druhou Albánií v čele skupiny A, zbývají už jen tři hry.

Anglie v úterý večer hostí Maďarsko, ale i když vyhrají ve Wembley a Albánie ve stejnou noc doma prohraje s třetím Polskem, nepotvrdí to příjezd Tří lvů na mistrovství světa 2022 v Kataru.

Anglie poté ukončila kvalifikační kampaň hostováním Albánie 12. listopadu, když si zajistila tři body na vrcholu skupiny, o tři dny později cestovala do spodního klubu San Marino.

Avšak pouze s kvalifikací vedoucího významu je stále malá rezerva pro chyby – zvláště když vezmeme v úvahu, že dostat se do Kataru na druhé místo není nic jednoduchého.

Jak sledovat kvalifikaci mistrovství světa v Anglii

Anglie se ve Wembley setká s Maďarskem v úterý 12. října (19:45) a zápas můžete sledovat minutu po minutě živě na obou stranách. Sky Sports Aplikace a web s volnými funkcemi shody jsou také k dispozici na obou platformách od 23:00.

Nejdůležitější body, které lze zdarma sledovat, budou k dispozici na Sky Sports Web a aplikace plus Sky Sports Football Kanál YouTube od 11 hodin.