Spojené státy se utkají s Češkou, která v semifinále hokejového mistrovství světa porazila ‚tvrďáka‘.

TAMPERE, Finsko – Tým USA prohrál druhý rok za sebou v semifinále mistrovství světa v ledním hokeji.

Obránce Dallas Stars Miro Heiskenen zaznamenal jeden gól a dvě asistence, když domácí Finsko porazilo Američany 4:3 před 11 055 fanoušky. Kanaďan z Montrealu Joel Armia a bývalý obránce New Jersey Devils Sami Watanen přidali gól a asistenci, aby si zajistili druhé mistrovské utkání v řadě proti Finsku a Kanadě.

Bývalý obránce Toronta Maple Leafs Miko Lehtonen z Finska, který na turnaji nastřílel 10 bodů, řekl, že to bylo „speciální“. „Prozatím to byl vždy zápas. Je to finále. Nezáleží na tom, s kým hrajete, ale před domácími fanoušky je to pro nás vždy speciální.“

Kanada, která v minulé sezóně turnaj vyhrála, porazila ve druhém semifinále Českou republiku 6:1. Centr Buffala Sabres Dylan Cozens dvakrát skóroval za Kanadu, tým složený z hráčů NHL, jejichž aktuální kádry v minulé sezóně nejsou na místě.

„Přijeli jsme sem vyhrát,“ řekl Ryan Graves z Kanady, obránce Devils. „Jsme hrdí na náš hokej. Jako Kanaďané máme hokej v krvi, takže vím, že všichni v domě nám fandí, abychom vyhráli zlato. Hrát za vaši zemi je čest, a to je celý důvod, proč jsme tady.“ „

Útočník Ottawy Senators Adam Gowdett skóroval za Spojené státy Bruns Goldman Jeremy Swamen – který byl přidán na seznam pozdě poté, co Boston vypadl v 1. kole play off Carolina Hurricanes – předvedl 22 zákroků se ztrátou. Loni Američané prohráli v semifinále s Kanadou 4:2.

„Je to rozhodně těžké,“ řekl Sean Farrell, levicový hráč USA. „Bojovali jsme, jak jsme mohli, ale byli dobrý tým a excelovali. Musíme se znovu soustředit a být připraveni bojovat o bronzovou medaili. [Sunday].“

Tým USA se v neděli střetne s Českou republikou v utkání o třetí místo.

Pro Finsko je to třetí finále šampionátu v řadě. Finové v roce 2019 porazili Kanadu 3:1 a zápas byl v roce 2020 zrušen kvůli epidemii Kovit-19.

„Všichni jsou z nás nadšení,“ řekl Michael Granland, finský útočník z Nashville Predators Center. „Snažíme se z toho vzít všechnu energii, kterou můžeme, měla by to být zábava [Sunday]Ale musíme se připravit, trochu si to užít a připravit se na další.“