Capitol Sounds slaví 50. výročí svého koncertu 24. března

The Capitol Sounds oslaví 50 let zábavy na řece show v 19 hodin 24. března v Montgomery Center for the Cultural Arts (Armory) na Madison Avenue.

„Organizovali jsme se v únoru 1972 jako Montgomery Community Band a naše zlaté narozeniny slavíme po celý rok koncerty a vystoupeními,“ řekl ředitel Sounds John Jackson. „Tento koncert bude obsahovat více soudobé hudby a psanou hudbu pro Dechovou kapelu.“

Výběr bude zahrnovat díla v „Xerxes“ od Johna Mackieho, „Arabesque“ od Samuela Hazo, „Queen“ od Vincenta Persechetti a „Tretico“ od Václava Neilhebela. Danzon navíc ne. 2′ pro Artura Marqueze. „Našimi sólisty budou saxofonisté Dr. Dave Camwell a Kateřina Pavlíková,“ řekl Jackson.

Na akci vystoupí Covert Ensemble, nová hudební skupina soustředěná kolem saxofonistů Camwella a Pavlikové.

Undergroundová kapela, která vznikla na vrcholu pandemie Covid, často využívala další hudebníky, jako jsou violoncellisté, klavíristé a orchestry. Skupina v posledních 12 měsících hodně koncertovala a nahrávala a ve světě klasické hudby si získala obrovské množství fanoušků,“ řekl Camwell.

Camwell je profesorem na Troy University, který studuje saxofon a jazzová studia. Pavlíková je profesorkou na Hudební konzervatoři v Českých Budějovicích.

Camwell řekl, že tajný soubor předvede tři kusy: „Palladio“, který byl upraven tak, aby ukázal umělcovu zdatnost; „Když mě milovala“, krásná zápletka z „Toy Story 2“; a slavný „Dvořák N2 Slovanský tanec“.

„Moc se těšíme na tuto spolupráci!“ řekl Camwell.

Jackson řekl, že komunita River Region během posledních pěti desetiletí kapelu mnoha způsoby podporovala. Kapela byla sponzorována a důsledně podporována Městským parkem a zábavním oddělením od založení kapely, řekl.

„Mohu s velkou jistotou říci, že kapela by po všechny ty roky neexistovala bez podpory a sponzorství města Montgomery,“ řekl Jackson. „Kromě toho komunita podporovala kapelu v průběhu let četnými akcemi, programy a koncerty pro Montgomery a River Region.“

Jackson vysvětlil, že zvuky poskytovaly milovníkům hudby kontinuitu.

„Byli jsme první. Než vznikl symfonický orchestr, sbor, velký soubor, dechový soubor atd., byl tu nejprve orchestr.“ „Ve světě, který se za posledních 50 let neustále měnil, kapela přežila a vzkvétala po celou dobu. Za posledních 50 let mohli občané slyšet a vidět vystoupení kapely v různých obdobích roku, včetně oslava národního čtvrtého července a další sváteční příležitosti“.

Kapela se nyní skládá z více než 60 členů. Jackson řekl, že každý, kdo má zájem se připojit ke kapele, by ho měl kontaktovat na [email protected] nebo navštívit webovou stránku skupiny capitolsounds.org nebo stránku na Facebooku.

I když je vstup zdarma, všechny skupiny, které hrají roli, oceňují jakékoli dary.