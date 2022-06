Sarah Healyová překonala irský rekord Soni O’Sullivanové na 1500 m v České republice

Sarah Healyová překonala v úterý večer irský rekord U23 na 1500 m Sonia O’Sullivanové na zlatém mistrovství světa v atletice v Ostravě v České republice, když skončila šestá na světě v čase 4:02,86 sekundy.

O’Sullivan vytvořil rekord ve třech sekundách v roce 1991 a Healy se kvalifikoval na mistrovství světa v Oregonu v červenci a na mistrovství Evropy v srpnu. V Irish All-Time List je čtvrté místo za O’Sullivanem, Sierrou Maginovou a Geraldine Hendrikovou.

Irský rekord Johna Trice na 5000 m U23 byl stanoven v sobotu večer v Belgii od 13:17:17 do 13:17:17, což je poslední irský rekord U23, který v posledních dnech klesl Torrockem McElhinim, devět sekund před hranicí Triceys stanovenou od roku 1978.

Na stejném mítinku v Oordegemu zajel Robert McDonnell na 200 m čas 20,51, čímž překonal irský rekord U23 20,57, který drží Steven Colvert od roku 2012.

Jake Raftary zajel 46,17 na 400 m a umístil se na 10. místě irského seznamu všech dob, zatímco tréninková partnerka Sophie Becker zajela 51,83, což je obrovský 400 m PB ve smíšené štafetě v loňském roce a skončila šestá v Irish All-Time List. .

Mark English zahájil svou sezónu vítězstvím na 800 metrů za 1:46,61, zatímco John Fitzsimons v Toulouse skončil šestý v irském seznamu všech dob s časem 1:45,66 sekundy.

Jinde se Efrem Gidey vrátil do formy s časem 28:01:50, skončil šestý v evropském běhu na 10 000 m na základně ve Francii a atlet CloneLife a evropský medailista do 20 let v cross country z roku 2019 se kvalifikoval na letošní letní mistrovství Evropy.

Luke McCann pokračoval ve svém nejlepším roce v Eugene Diamond League, když skončil šestý na 1500 m za 3:36,93 sekundy. V neděli se opět představí na mítinku American Track League v Nashvillu.