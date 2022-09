Béla Fleck se vrátil k základům s bluegrassem v Breckenridge

Béla Fleck nebyl na turné k bluegrassovému albu 24 let. V neděli 11. září vystoupí v Breckenridge s Billym Contrerasem, Sierrou Hull, Justinem Mosesem, Seanem Richardsonem a Markem Schatzem.

Alan Messer / S laskavým svolením

Návrat Belly Flick. Už je to 24 let, co slavný banjista koncertoval na albu Bluegrass, a „My Bluegrass Heart“ z roku 2021 je návratem ke kořenům Flicku. Nyní se rostoucí turné tohoto alba zastaví v Breckenridge.

Původně termíny turné uplynuly loni na jaře, ale v současné době se přesouvají do prosince. Hudební vystoupení s jeho manželkou Abigail Washburn jsou roztroušena po celém světě, různé koncerty Flick a orchestrů.

„Rád bych to udržoval v rotaci po určitou část každý rok, protože hraji bluegrass,“ řekl Flick. „To mi chybělo.“

Flick řekl, že jeho úroveň dovedností dosáhla bodu, kdy hraje bluegrass jako v 80. letech. Přirovnal to k jazzu – jednomu z mnoha dalších žánrů, které také vystupuje – v tom, že se nedá hrát o víkendech, aby zůstal ostrý.

„My Bluegrass Heart“ je třetí vydání v trilogii, která začala albem „Drive“ z roku 1988 a po které následovalo „The Bluegrass Sessions“ v roce 1991. První dvě alba představovala kompletní sestavu hudebníků, jako je Jerry Douglas, Tony Rice, Sam Bush, Stuart Duncan a další.

Jedním z důvodů dlouhé pauzy v albech je to, že Flick řekl, že nechce dělat další bez Rice. Bohužel nedostal příležitost před Riceovou smrtí v roce 2020. Zdráhal se postoupit vpřed, ale Flick si nakonec uvědomil, že by mohl dát dohromady novou generaci hudebníků, kteří by přivedli svůj jedinečný talent, jako jsou Billy Strings, Sierra Hall a Chris Thiel.

Dalším důvodem byl jeho syn Theodore. Zatímco se nyní zotavuje, Flick v jednu chvíli řekl, že se chystal ztratit svého syna kvůli onemocnění jater. Flick řekl, že ho incident přiměl analyzovat jeho priority. S „My Bluegrass Heart“ byl Flick také schopen nahrát album, aniž by cestoval a trávil čas doma s rodinou.

„Zjistil jsem, že se opravdu chci znovu spojit s lidmi, hudbou, se kterou jsem začínal, a komunitou,“ řekl Flick.

Projekt je stejně tak o svých spolupracovnících, jako o něm. Na turné má Fleck flexibilitu, aby v případě potřeby provedl substituci v týmu, jako jsou minulé profesní nebo osobní závazky. Flick řekl, že by si nechal jednu kapelu, kdyby mohl, ale nebylo by to dobré pro hudbu. Oceňuje způsob, jakým si na něj skupina udělala čas a rozdělila svá vlastní kola na jednotlivé části.

„Nechci být svázán a hrát, když mohou hrát jen určití lidé,“ řekl Flick. „…teď je celý svět obrovských hráčů a já mohu čerpat ze všech.“

V Breckenridge se k němu připojí Hull – který hrál ve městě na začátku léta – a také Billy Contreras, Justin Moses, Sean Richardson a Mark Schatz. Flick Contreras byl popsán jako jeden z nejlepších jazzových houslistů a je skvělým improvizátorem.

„Je to skvělá terapie, protože rozumí této tradiční hudbě, ale také má uši dokořán a neustále zkoumá různé harmonie a rytmické nápady,“ řekl Flick.

Stejně tak je doma multiinstrumentalista Musa s houslemi, banjem, dobrem a dalšími.

„Každou chvíli se objeví na jiné straně jeviště, kde hraje na jiný nástroj a drží se s těmi hloupými kluky, a je jedním z nich,“ řekl Flick.

Richardson je ve Flicku relativně nový, zatímco basák Shatz a Flick se znají desítky let. Poprvé spolu začali hrát v roce 1977 pro Boston Bluegrass kapelu, než se přestěhovali do Lexingtonu v Kentucky, aby založili Spectrum. Fleck se později připojil k New Grass Revival a nakonec založil Flecktones.

Flick nezůstává stagnovat. Získal 15 cen Grammy v devíti různých žánrech, včetně country, popu, jazzu a klasiky, a také jednu Latin Grammy. „My Bluegrass Heart“ je nejnovější album, které vyhrálo, a Flick zůstává pokorný a říká, že to jen znamená, že ty písně poslouchali ti správní lidé.

„To neznamená, že jsi lepší než kdokoli jiný,“ řekl Flick. „To nutně neznamená, že máte nejlepší záznamy.“

Nicméně na druhou stranu je hrdý na to, že konečně dostal cenu za bluegrassovou tvorbu.

„Přál bych si být tak cool a je mi to jedno, ale nejsem,“ řekl Flick se smíchem.

New Yorker, pojmenovaný po maďarském skladateli Bela Bartok – se středními jmény pocházejícími od rakouského skladatele Antona Weberna a českého skladatele Leose Janacica – byl předurčen prakticky vstoupit na hudební dráhu. Flick se však o světě bluegrassu dozvěděl nekonvenčními prostředky, když slyšel Earla Scruggse hrát ústřední melodii pro televizní show „Beverly Hillbillies“. Dále pak Eric Weissberg a Steve Mandell „Dueling Banjos“ z filmu Deliverance.

Nedávno se vydal ve Scruggsových stopách na turné „My Bluegrass Heart“, kde se bluegrass zrodil v Ryman Hall v Nashvillu pro PBS, a následoval přímo v Carnegie Hall v New Yorku, kde se konala Flickova maturitní párty.

Pro Flick je album a turné celé o předvádění skvělé hudby. Písně jsou užitečné, protože, řekl, umožňují posluchači, aby se jeho myšlenky a obrazy objevovaly přirozeněji v jeho mysli.

„Tato hudba je velmi komplexní a intenzivní a můžete se v ní ztratit, můžete se v ní zachytit a trávit čas,“ řekl Flick.

Natěšené uši si však všimnou zvuků, které rezervují stopy. Flick opustil studio žertem jako poctu, takže zarytí fanoušci si mohli vybrat každého jednotlivého přispěvatele do dlouhého dvojalba.

„Dává hudbě více života,“ řekl Flick. „Jakkoli si s tím všichni hrají a jakkoli to nakonec je, v době, kdy věci skutečně známe, potřebují trochu lidskosti. Jinak všechno zemře a je ticho.“