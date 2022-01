Ravenova nová ‚organizační změna‘ rozbíjí členy odborů

obraz : Activision

Bylo to jen před pár dny 34 testerů zajištění kvality v Raven, jednom ze studií pracujících výhradně na Volání povinnosti série, vytvořil vůbec první svaz mezi zaměstnanci Activision Blizzard. Dnes vedení na jejich úspěch zareagovalo některými změnami.

Tak jako Polygonové Nicole Carpenterová zprávy, dnes dříve šéf studia Raven Brian Raffel zaslal všem zaměstnancům e-mail o „organizační změně“, která vezme nyní organizovaný tým kontroly kvality – který se teprve vrátil do práce, protože stávkuje sedm týdnů – a rozdělí je a rozšíří po celém světě. zbytek pracoviště.

Každý, Zanedlouho budeme mít schůzku, kde vysvětlím poslední organizační změnu, která ve studiu probíhá, aby se zlepšila práce, kterou děláme. Doufám, že to zvládnete, ale pro každý případ se podívejte níže. V listopadu jsme zahájili proces přeměny našich dočasných zaměstnanců na FTE status. Nyní jsem nadšený, že mohu sdílet, že naši kolegové z QA budou začleněni přímo do různých týmů napříč studiem, včetně animace, umění, designu, zvuku, produkce a inženýrství. Když se díváme dopředu na pokračující expanzi Call of Duty: Warzone, je důležitější než kdy jindy, abychom podporovali užší integraci a koordinaci napříč studiem – vkládání to umožní. Za prvé, náš krok k začlenění našich QA týmů byl pečlivě zvážen a je dalším logickým krokem v plánovaném procesu, který začal před několika měsíci. Za druhé, jsme přesvědčeni, že „vestavěný model“, který je osvědčeným postupem používaným v jiných předních vývojářských studiích napříč Activision, bude i nadále zlepšovat pozici našeho týmu k poskytování nejlepší koordinace ve své třídě v rychle se měnícím provozu s živými službami. Těším se, že studio bude fungovat kreativněji, efektivněji a efektivněji než kdy předtím. Jsem také nadšený, že tato změna vytvoří více příležitostí pro členy našeho QA týmu k dalšímu rozvoji jejich dovedností a růstu jejich kariéry ve studiu. Váš manažer bude podle potřeby sestavovat týmové a individuální schůzky, aby odpověděl na vaše otázky. Kromě toho, pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se na Johna obrátit. S pozdravem Briane

Koncept „embeddedA“, kde jsou testeři integrováni do zbytku pracovní síly studia (jak to dělá Raven zde), není nový a je běžný ve všech velkých videoherních studiích; Už léta to dělají například BioWare.

Načasování je zde ale jistě zajímavé. Stejně jako to, jak tyto dlouho plánované změny, připravované měsíce, zasahují do zaměstnanců QA téměř přesně ve chvíli, kdy se vrátili do práce ze stávky, a okamžitě rozbijí členy odborů a rozpráší je po studiu. .

Jsem si jistý, že je to jen organizačně čestná změna a nemá to nic společného s Ravenovým novým odborem, něco Vedení společnosti Activision se bojí víc než samotné smrti.