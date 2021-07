Bogart a Bergman společně, ale odděleně v českém plakátu „Casablanca“

DALLAS – první český poválečný plakát, jaký byl kdy vydán Bílý dům (Warner Brothers, 1940) Více než zdvojnásobil svůj vysoký odhad, když se prodal za 168 000 $, aby vedl aukci filmových plakátů Heritage Ideas 24. – 25. července. Tento plakát byl v Dědictví uveden pouze jednou a byl pravděpodobně vydán kolem roku 1946 před komunistickým ovládnutím Československa, protože to byl první ročník Asociace pro export filmů (MPEA), jejíž pečeť je uvedena vpravo nahoře. MPEA byla vytvořena po válce, aby pomohla šířit vydání amerických filmů v okupovaných a cizích zemích. Je to nádherný a vzácný český plakát Bílý dům To dává filmu jiný pocit než mnoho jiných plakátů vytvořených pro milovaný film. Zatímco mnoho samolepek a obrázků pro Bílý dům Tento obrázek zdůrazňuje romantický vztah mezi Rickem (Humphrey Bogart) a Elsou (Ingrid Bergman) tím, že je přibližuje k sobě, a fyzicky odděluje tyto dvě postavy válkou a samotnou Casablankou a zdá se, že podtrhuje touhu, kterou pociťují v nenávratné lásce. Další informace získáte na telefonním čísle 212-486-3500 nebo www.ha.com.