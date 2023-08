Asmongold se vyhýbal tomu, aby Blizzard nebyl v kontaktu, když vývojáři Diabla 4 zesměšňovali herní ukázky

Asmongold se zamyslel nad demem hry vývojáře Diablo 4, které způsobilo takové pozdvižení v komunitě Diablo 4. Nechalo ho to přemýšlet, proč bylo video vůbec zveřejněno, když tvrdil, že vývojáři byli nastaveni tak, aby selhalo.

Diablo 4 se prodávalo velmi dobře, i když se to po vydání neobešlo bez kontroverzí. Hráči měli svůj spravedlivý podíl na kontrole nad hrou, a i když se hodně z nich řešilo, jsou tací, kteří nejsou spokojeni se současným stavem hry.

Ve snaze vybudovat větší spojení s komunitou a představit tým Blizzard vydal video, ve kterém si dva z návrhářů dungeonu sednou a mluví o práci na hře a jejich pozadí jako vývojáři.

Zatímco jejich diskuse ve videu byla poněkud nekontroverzní, hra na pozadí vyvolala odpor proti vývojářům. Asmongold se zapojil, a přestože nebyl s videem spokojen, cítil se také špatně kvůli dvěma vývojářům, kteří byli na tuto pozici postaveni.

Asmongold tvrdí, že vývojáři Diabla jsou „v dohledu“

Asmongold už nějakou dobu nehrál Diablo 4. Tvrdil, že rezignoval a stál si za tímto tvrzením a vyjádřil své stížnosti na postup hry.

I když mu jeho chat říkal, aby se podíval na video vývojářů hrajících Diablo 4, zdráhal se ho sledovat. Nakonec se však ujal vedení.

Asmongold poté strávil 40 minut analýzou videa, vyvozováním závěrů o aktuálním stavu Diabla 4 a některých jeho problémech a vyzval Blizzard, aby zveřejnil video, které jejich vývojáře přivedlo na místo.

jako Komentátor to vložil do původního herního videa„Blizzard tyto dva obětoval před našima očima.“

Asmongold byl Neuvěřitelné, když se dívá na videoa nakonec to skončilo špatným pocitem z vývojářů, jejichž hra byla dána světu k vidění.

„Očividně nemají mnoho zkušeností s hraním této hry. Nemají ponětí, co dělají. Každý, kdo hru hraje, to ví. A jediné, co dělá, je otevřít tyto dva kritice a nenávisti celé komunity.“ Lidé, kteří se rozhodli zveřejnit toto video, by se měli za sebe stydět.“

pokračoval Asmongold. „Dáte do svého týmu dva lidi – bez ohledu na to, zda si zaslouží kritiku – postavíte je všem do hledáčku.“

Bez ohledu na kvalitu hry a obsahu videa byl Asmongold šokován tím, že Blizzard poslal toto video ke dveřím. A navzdory částečnému zklamání z toho, že vývojáři, kteří tvoří dungeony hry, nejsou ve hře tak zběhlí jako někteří tvrdší hráči, toto video nakonec schválil někdo jiný z týmu.

„Všechno to potvrzuje, že se spousta lidí bojí o hru. Vývojáři – nemají správnou strukturu. Ano, dalo by se říci, že mluví a cokoli jiného, ​​ale ve skutečnosti se to nestane.“

Asmongold pokračoval: „Dělám streamování videoher a rozumím tomu, že jsem na autopilota, mluvím a hraji hru. Ale také chápu, když něco přinesete publiku, čím to publikum odpoví. Je to odpudivé – nejen že je to odpudivé, je to i nezodpovědné.“

Poskytl také to, o čem tvrdil, že je „žhavá rána“, když řekl: „Myslím, že pokud jste ve videohře na vysoké pozici, měli byste vědět, jak ji hrát efektivně.“

V době psaní tohoto článku se video stále více nelíbí, jak jej komunita objevuje. Blizzard dosud neučinil veřejné prohlášení o probíhajícím odporu.