Cat Stray má na PC problémy s výkonem Unreal Engine 4

Snímek obrazovky : zbloudilý / kotaku

Moji spolužáci hráli zbloudilý Na PS5 to byla podle všeho úplná zábava. Nicméně jsem hrál na PC, kde nejsou žádné věci zatím Růžový.

to není katastrofa; Dokonce i na mém PC to dokážu perfektně spustit ve 4K a 60fps, což se vždy ocení, samozřejmě to většinu času vypadá úžasně, ale po celou dobu hry jsem měl nepříjemné drobné zadrhávání, které není tak špatné, aby to zkazilo zážitek, ale ona Prostě Dost špatný na to, aby mi zůstal trnem v oku.

Jako vždy u problémů s výkonem PC jsem přemýšlel, jestli jsem to byl jen já, nebo byl problém převládající. Ukázalo se, že je to docela rozšířené. To se týká asi každého.

jako viník digitální slévárna Jak je vysvětleno níže, je to hra známá PC hráčům: Jde o kompilaci shaderů Unreal Engine 4, problém, který, jak se zdá, v dnešní době stále více sužuje každou hru vyvíjenou na enginu. Na konzolích, které jsou předpřipravené a standardní, mohou vývojáři předkompilovat herní shadery, což znamená, že kdokoli, kdo hraje hru na PS5, tímto nebude trpět.

Ale protože každý počítač je jiný, vývojářům se na platformě takový luxus nedopřeje (až na několik vzácných výjimek, jako je např. horizont port), a tak většina her musí zkompilovat shader rychle.

Výsledkem je nepřetržitý proud jemného koktání, které po hodinách hraní může začít být trochu otravné! Video níže (které poskytuje několik příkladů) Jde o to hodně podrobně a nastavil jsem to na automatické zapnutí v části výkonu PC, ale pokud chcete vidět, jak si vedly verze PS4 a PS5, můžete je vidět také dříve.