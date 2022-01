Mnoho asteroidů míří k Zemi – a vypořádává se s realistickými hrozbami pro naši planetu

Teď se nedívejte – ale v současné době vidíme řadu příběhů o blížící se globální katastrofě. Ale na rozdíl od zpráv o epidemiích a klimatických změnách je tato globální katastrofa způsobena dopadem obřího asteroidu. nebo viníka. nebo oboje. Vzhledem k nedávným událostem to může znít hrozivě Film Netflix „Nedívej se nahoru“ Kde Zemi ohrožuje asteroid „zabiják planet“.

Ale jak moc se bojíme – a co by se stalo, kdyby nás takové tělo skutečně zasáhlo?

Mám zkušenost, že smrtící asteroidy mají tendenci udeřit v letních měsících, kdy jsou na Zemi slabé zprávy. Možná jsme byli tak otrávení z ponurých zpráv o šíření omikronové varianty COVID a souvisejících problémech, že smrtící (nebo kometa) asteroid by mohl udělat osvěžující změnu.

Některé britské noviny se obrátily na Nostradama, astrologa v 16. století. Několik příběhů zveřejnilo na konci roku 2021 a rok 2022 byl rokem, kdy Nostradamus předpověděl konec světa Obrovská srážka s objektem z vesmíru. Tento hák má naplánované objekty, které se mohou (nebo pravděpodobně nepřiblíží) k Zemi v roce 2022.

Můj seznam oblíbených byl zveřejněn v novinách Al Shams, který popsal pět asteroidů K Zemi míří jen v lednu.

Děsivý název a doprovodný obrázek Země ve zdánlivém nebezpečí poněkud podkopávají následující věty obrázku, v nichž noviny uvádí, že „všechny letos očekávané asteroidy proletí blízko Země ve velké vzdálenosti a je nepravděpodobné, že by zasáhly naši planeta.“ Již jsme minuli (nebo minuli) první dva asteroidy na tomto seznamu (2021 YQ a 2021 YX), které zasáhly Zemi 5. ledna ve vzdálenosti 1,3 a 2,4 milionu mil, v tomto pořadí.

Ne, taky jsem si jich nevšiml – a to studuji asteroidy. Očekává se, že v příštích několika dnech proletí ve vzdálenosti 1 až 5 milionů mil od Země další tři asteroidy, jejichž velikost se pohybuje od velikosti auta po Sochu svobody. Osoba, která získá nejbližší bod, bude stále čtyřikrát dále od Měsíce, takže neexistují žádné docela blízké hovory.

Je „nedívat se“ realistické?

Alegorii v tom nehledejte, využívá globální katastrofický dopad „planet zabijáka“ na globální katastrofický dopad klimatických změn. Je to příběh o korupci, korupci a politickém a institucionálním vlastním zájmu, který byl postaven před zdraví a blaho lidstva. Je to také velmi vtipné

Aniž bychom vynechali příliš mnoho spoilerů, děj se soustředí kolem dvou astronomů (postgraduální studentky a jejího profesora), kteří objeví kometu, která se za šest měsíců srazí se Zemí. Snaží se to říct prezidentce Spojených států (skvěle ji hraje Meryl Streepová), ale ji více zajímají volby v polovině období.

Film satirizuje pravicovou americkou politiku, vliv darů politickým stranám na politiku (a politiky) a rostoucí schopnost moderních technologií shromažďovat informace o zdraví, návycích a životním stylu a využití těchto informací technologickými giganty. .

Z vědy si však legraci nedělá: objev komety je (tak nějak) realistický. Což by od té doby mělo být Amy Mainzer, vrchní vyšetřovatel NASA‚s Nové cesty Software pro sledování asteroidů, byl vědeckým poradcem pro výrobu. Ve filmu astronomové hlásí svá zjištění Úřad pro koordinaci planetární obranyCož, jak je vidět ve filmu, je skutečná organizace řízená NASA.

Je film realistický? Zemi v minulosti zasáhly velké asteroidy – proto se dnes po planetě nepotulují žádní gigantičtí dinosauři. Každý den je bombardován tunami prachu a meteorů. Planet Killer bude určitě napsán v budoucnosti (ačkoli se to stane maximálně jednou za 50 milionů let) – a mezinárodní vlády to berou mnohem vážněji, než se zdá ve filmu.

támhle Dobře otestovaný protokol Hlásit nové asteroidy a komety, což víme o těch, které tento měsíc proletěly blízko Země.

Existují také plány Zmírnění potenciálních následků Z asteroidu na jeho kolizním kurzu se Zemí. Ty obvykle závisí na rozptýlení dráhy asteroidu, protože pokusit se jej svrhnout na poslední chvíli není proveditelné – bude to vyžadovat hodně energie. Listopadové zahájení mise NASA DART, technologické testovací mise, pomůže osvětlit, jak nejlépe odrazit asteroidy ohrožující Zemi.

Ale tam, kde se program „nedívej nahoru“ dotýká nervů, je nedostatečná připravenost na mimořádnou událost, pokud (kdy) konečně nastane a plány na zmírnění selžou. Zde se vracím k příběhu klimatických změn. Žádný plán B neexistuje. Ve filmu je sloganem „Nehledej“ popírání, že kometa je blízko zničení planety – vylíčené jako falešné zprávy.

Myslel jsem, že je to skvělý film. Je to zábava. Ale nejsou to fake news. Jsme globální komunita a musíme spolupracovat.

Napsala Monica Gradyová, profesorka planetárních a vesmírných věd, The Open University.

Tento článek byl poprvé publikován v Konverzace.