Geert Wilders je nejhorší noční můrou EU – Politico

HAAG – Jedna věta z pobuřujícího projevu Geerta Wilderse k nizozemským voličům bude Brusel pronásledovat více než kterákoli jiná: referendum o vystoupení z Evropské unie.

Sedm let poté, co Britové hlasovali pro odchod z Evropské unie, bylo takzvané NEXT hlasování klíčovým stavebním kamenem v nakonec úspěšné snaze lídra krajní pravice v Nizozemsku.

Zatímco Wilders v posledních týdnech zmírnil svůj protiislámský tón, nic nenasvědčuje tomu, že by po svém překvapivém volebním vítězství chtěl zmírnit svůj euroskepticismus.

I když se nizozemské voliče nepřesvědčí, aby následovali Brity k brexitu – průzkumy veřejného mínění naznačují, že je to nepravděpodobné –, vše nasvědčuje tomu, že vláda pod vedením Wilderse v Haagu zůstane pro Brusel noční můrou.

Wildersovo místo u stolu na nejvyšší úrovni EU by tuto dynamiku změnilo, spolu s dalšími krajně pravicovými a nacionalistickými vůdci, kteří jsou již v úřadu. Najednou byly k diskusi a dokonce i obrácení politiky od opatření v oblasti klimatu přes reformu EU až po poskytování zbraní Ukrajině.

Od vyhlášení výsledků průzkumu potenciální středopraví partneři nevyloučili vytvoření koalice s Wildersem, který se ukázal jako jasný vítěz. A to i přesto, že byl posledních deset let vytlačován centristy.

Šedesátiletý veterán se zdá, že tentokrát bere moc vážně.

Vzhledem k tomu, že Dylan Yeşilgoz, která nahradila Marka Rutteho v čele strany, na začátku předvolební kampaně naznačila, že pravděpodobně vstoupí do koaličních rozhovorů s Wildersem, udělala předsedkyně krajní pravice vše, aby vypadala racionálněji. Zmírnil některé své tvrdší postoje, zejména k islámu – jako je zákaz mešity – s tím, že je třeba napravit větší priority.

Ve středu večer, když přicházely výsledky, byl Wilders jasnější: „Dobře chápu, že strany nechtějí být ve vládě se stranou, která chce protiústavní opatření.“ Nebudeme mluvit o mešitách, Koránu a islámských školách.“

I kdyby byl Wilders ochoten vzdát se svého požadavku na referendum o EU výměnou za moc, jeho vítězství by stejně vyvolalo mráz po institucích EU.

Pokud centristické strany spolupracují na svržení Wilderse – opět – může to později zaplatit cenu od rozhněvaných nizozemských voličů.

Brexiteer Nigel Farage ve Spojeném království ukázal, že k tomu, abyste byli mocně vlivní, nemusíte být u moci.

Větry změny

V nizozemských volbách byla dominantním tématem imigrace. Pro politiky EU to zůstává naléhavým problémem. S rostoucím počtem přistěhovalců roste i podpora krajně pravicových stran v mnoha zemích Evropy. V Itálii loni získala moc Giorgia Meloni jménem svých bratrů v Itálii. Ve Francii zůstává Národní shromáždění Marine Le Penové mocnou silou a v průzkumech veřejného mínění je na druhém místě. V Německu se na druhé místo v posledních měsících vyšvihla také strana Alternativa pro Německo.

Ve svém vítězném projevu se Wilders zavázal zabývat se tím, co nazval „azylovým tsunami“, které zasáhlo Nizozemsko.

„Hlavními důvody, proč voliči v těchto volbách podporují Wilderse, jsou jeho protiimigrační agenda, následovaná jeho postoji ke krizi životních nákladů a jeho postojem ke zdravotní péči,“ řekla Sarah de Lange, profesorka politiky na Amsterdamské univerzitě. . Řekla, že mainstreamové strany „legitimizovaly Wilderse“ tím, že udělaly z imigrace hlavní problém. Voliči si možná mysleli, že pokud jde o toto, proč nehlasovat pro originál a ne pro kopii?

Pro levici je jasným bodem v Nizozemsku silný projev dobře organizovaného spojenectví mezi Labouristickou stranou a Stranou zelených. Frans Timmermans, bývalý místopředseda Evropské komise, za ním shromáždil podporu. Ale ani tato kombinovaná vstupenka nemohla překonat Wildersovo číslo.

Příští červen se ve dvaceti sedmi zemích Evropské unie budou konat volby do Evropského parlamentu.

Ve stejný den, kdy voliči volí členy Evropského parlamentu, se v Belgii konají všeobecné volby. Tom van Grieken, krajně pravicový vlámský vůdce nezávislosti, který rovněž očekává velký průlom, Wildersovi poblahopřál a řekl: „Strany jako ta naše jsou na cestě do celé Evropy.

Slavil také maďarský premiér Viktor Orbán, když řekl: „Větry změny zavanuly!“

Peter Haek se hlásil z Amsterdamu a Tim Ross z Londýna.