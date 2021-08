Americký koronavirus: Pokud nejsme všichni očkovaní, chystá se další varianta Covid-19, říká expert

CNN

Snahy očkovat více Američanů proti COVID-19 Je to stále naléhavější, protože jeden odborník varuje, že pokud se míra očkování nezvýší, nebezpečná delta varianta by se mohla nadále vyvíjet.

“Další alternativa je za rohem, pokud nejsme očkováni všichni,” řekl admirál Brett Giroir, bývalý car testující koronaviry za Bryceova prezidentství. Trump, korespondentovi CNN Chrisu Cuomovi.

Justin L. Fowler/The State Journal Register/USA Today Network Stacy Winston, vpravo, dostává dávku očkovací látky Johnson & Johnson COVID-19 od Cody Killiona, ředitele pomoci a zdravotního asistenta HRSupport, během očkovací kliniky COVID-19, kterou pořádá město Springfield a oddělení Illinois. Veřejné zdraví v Lincolnově knihovně ve Springfieldu, Illinois, pátek 30. července 2021. Pokud nejste chráněni před Covid-19, virus si vás najde a nakazí vás, říkají odborníci

„Jen prosím americký lid, aby pochopil, že abychom mohli tento virus porazit, musíme všem zvýšit imunitu, a to je přesně ten případ,“ dodal.

Podle údajů od je v současné době plně očkováno proti Covid-19 pouze asi 49,8% populace Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí. A protože mnozí stále postrádají adekvátní ochranu, problémy narůstají.

Bývalý ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Dr. Tom Frieden ve středu řekl, že v příštích týdnech se přírůstky pravděpodobně dostanou do všech Spojených států, nejen do oblastí s nízkou mírou očkování. Frieden dodal, že ohniska nebudou v oblastech s vyšším očkováním výbušná.

S nárůstem případů hospitalizace A případy úmrtí S největší pravděpodobností také, podle skupinové předpovědi Zveřejněno ve středu CDC. Prognózy očekávají, že do 28. srpna bude nahlášeno celkem 624 000 až 642 000 úmrtí. Ve středu bylo ve Spojených státech podle údajů 614 342 úmrtí na Covid-19 data Zpracoval Johns Hopkins University.

Pokud nejste chráněni před Covid-19, virus vás pravděpodobně chytí, řekl ve středu reportérovi CNN Pamele Brown Michael Osterholm, ředitel Centra pro výzkum a politiku infekčních chorob na univerzitě v Minnesotě.

Tento virus je vysoce nakažlivý. Pokud se rozhodnete zkusit spustit hru nepřetržitě, nepokoušejte se o to. Tento virus si vás najde a nakonec vás nakazí, “řekl Osterholm

Naštěstí se zdá, že dostupné vakcíny nabízejí silnou obranu proti variantě delta, zvláště pokud jde o závažné nemoci a úmrtnost, řekl Frieden.

Jsme ve válce s tímto virem, který již zabil více než 610 000 Američanů. „Nyní máme k dispozici nástroje s vakcínami a maskami, které zabrání další smrti, utrpení a ničení,“ řekla ve středu lékařská analytička CNN Lena Win.

Dr. Paul Offit, poradce pro vakcíny amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, ve středu uvedl, že nízká míra očkování proti Covid-19 ve Spojených státech ohrožuje děti-z nichž mnohé nelze očkovat-.

„Myslím, že jsme naše děti zklamali,“ řekl Offit pro CNN Wolf Blitzer.

Offit vysvětlil, že v současné době ve Spojených státech neexistuje schválená vakcína pro děti mladší 12 let, takže malé děti spoléhají na očkování lidí kolem sebe, aby je ochránily. Dodal, že mnoho dětí ve věku 12 a více let vakcínu dosud nedostalo.

Offit poznamenal, že mnoho dětí se chystá vrátit se do školy v období roku, kdy se virus snáze přenáší a šíří se varianta delta.

“Musíme zvýšit míru očkování, aby mohly být tyto děti chráněny,” řekl Offit.

Aby upozornil na tuto skutečnost, řekl šéf dětské nemocnice Our Lady of the Lake v Baton Rouge v Louisianě CNN, že jeho zaměstnanci vidí děti na novorozenecké jednotce intenzivní péče s onemocněním Covid-19.

Doktor Trey Dunbar řekl CNN, že děti se stávají obětí pandemie, která má jednoduché řešení: očkovat dospělé.

„Covid je nemoc, které lze předcházet,“ řekl. “Jako pediatři je pro nás těžké vidět děti s nemocí, které lze předcházet. Děti nejsou jako dospělí. Nemají možnost očkování.”

“Ano, je obrovský rozdíl, když se dospělí rozhodují pro děti a dospělí dělají rozhodnutí, která mohou zabránit chorobám, které u dětí vidíme,” řekl Dunbar.

I po vývoji a uvolnění vakcín proti Covid-19, ve které mnozí zdravotničtí pracovníci doufali, vedly rostoucí případy k přeplnění nemocnic.

Zdravotníci z Arkansasu hlásili ve středu “rekordní pokles počtu dostupných lůžek intenzivní péče”. Podle odborníka na veřejné informace z Arkansasského ministerstva zdravotnictví Daniela McNeila měl stát pouze 25 lůžek na JIP.

Podle palubní desky Arkansas Covid-19 bylo celkem 1232 pozitivních přijetí Covid-19. Celkový počet pozitivních přijetí Covid-19 na jednotce intenzivní péče je 466 a celkový počet pozitivních přijetí Covid-19 na ventilátorech je 260.

Ve středu ráno měla Mississippi pro celý stát otevřeno pouze šest lůžek na JIP, řekl dr. Jonathan Wilson, hlavní administrativní pracovník a ředitel incidentů spojených s Covid-19, během briefingu o onemocnění Covid-19 od vedoucích zdravotního centra University of Mississippi .

„Velmi jednoduché číslo, šest. To je počet lůžek na jednotce intenzivní péče, které máme dnes ráno otevřeno v Mississippi. Šest. Takže je to čím dál těžší, nejen tady v lékařském centru, tady v Jacksonově metru, ale v celém státě,“ řekl Wilson. Naše sousední země mají podobné situace.

„Děláme vše, co je v našich silách, abychom se pokusili distribuovat pacienty, abychom zajistili, že zdravotní péče bude poskytována tak, jak ji známe. na vrcholu této vlny a je to špatné, ale pravděpodobně se to ještě zhorší, “dodal Wilson.

Do této zprávy přispěli Lauren Mascarenhas, Naomi Thomas, Jeff Simon, Nadia Romero a Raja Razek.