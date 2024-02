„Doomsday Glacier“ taje rychle. Vědci nyní mají důkaz o tom, kdy to začalo a proč

CNN

Vědci se ohlédli v čase, aby zrekonstruovali minulý život antarktického „ledovce soudného dne“ – přezdívaného proto, že jeho zhroucení by mohlo způsobit katastrofální zvýšení hladiny moře. Zjistili, že začal rychle ustupovat ve 40. letech 20. století, podle nové studie, která poskytuje alarmující pohled na budoucí tající led.

Ledovec Thwaites v západní Antarktidě je nejširší na světě a má velikost zhruba jako Florida. Vědci věděli, že led ztrácí od 70. let 20. století zrychlujícím se tempem, ale protože satelitní data pocházela jen před několika desetiletími, nevěděli přesně, kdy začalo hlavní tání.

Nyní existuje odpověď na tuto otázku, podle studie zveřejněné v pondělí v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Analýzou jader mořských sedimentů extrahovaných zpod dna oceánu vědci zjistili, že ledovec začal výrazně ustupovat ve 40. letech 20. století, pravděpodobně kvůli velmi silnému El Niño – přirozenému kolísání klimatu, které má tendenci se oteplovat. dopad.

Od té doby se ledovec nedokázal vzpamatovat, což může podle zprávy odrážet zvyšující se dopad globálního oteplování způsobeného člověkem.

To, co se stane Thwaitesovi, bude mít globální dopady. Ledovec již přispívá 4 %. Hladina moří stoupá, protože ročně vysype do oceánu miliardy tun ledu. Jeho úplný kolaps by mohl zvýšit hladinu moří o více než dvě stopy.

Ale také hrají zásadní roli při stabilizaci ledové pokrývky Západní Antarktidy, fungují jako korek, který zadržuje obrovskou plochu ledu. Kolaps Thwaites by podkopal stabilitu ledové pokrývky, která obsahuje dostatek vody ke zvýšení hladiny moří Alespoň 10 stopcož způsobilo katastrofální globální povodně.

Výsledky studie se shodují s předchozím výzkumem na nedalekém ledovci Pine Island, jednom z největších ledových proudů v Antarktidě, o kterém vědci také zjistili, že začal ve 40. letech minulého století rychle ustupovat.

Díky tomu je výzkum důležitý, řekla Julia Wilnerová, odborná asistentka geologie na University of Houston a jedna z autorek studie. Řekla CNN, že to, co se děje Thwaites, není omezeno na jeden ledovec, ale je součástí širšího kontextu měnícího se klimatu.

„Pokud oba ledovce ustupují současně, je to další důkaz, že jsou skutečně k něčemu nuceny,“ řekl Wilner.

Aby si vědci vytvořili obrázek o životě Thwaites za posledních téměř 12 000 let, vzali ledoborec poblíž okraje ledovce, aby shromáždili vzorky oceánských sedimentů z různých hloubek.

Tato jádra poskytují historickou časovou osu. Každá vrstva poskytuje informace o oceánu a ledu staré tisíce let. Na základě průzkumu a datování sedimentů byli vědci schopni určit, kdy začalo velké tání.

Z těchto informací se domnívají, že Thwaitesův ústup byl způsoben extrémní událostí El Niño, ke které došlo v době, kdy byl ledovec s největší pravděpodobností v procesu tání, což způsobilo, že ztratil rovnováhu. „Je to jako kdyby vás kopli a už jste byli nemocní, mělo by to mnohem větší dopad,“ řekl Wilner.

James Smith, mořský geolog z British Antarctic Survey a spoluautor studie, uvedl, že zjištění jsou znepokojivá, protože naznačují, že jakmile dojde k velkým změnám, bude velmi obtížné je zastavit.

„Jakmile ledová pokrývka začne ustupovat, může to pokračovat desítky let, i když se to, co začalo, nezhorší,“ řekl CNN.

Zatímco v minulosti k podobným poklesům docházelo, ledová pokrývka se vzpamatovala a znovu rostla, řekl Smith. Ale tyto ledovce „nevykazují žádné známky obnovy, což pravděpodobně odráží rostoucí dopad změny klimatu způsobené člověkem“.

Studie potvrzuje a přidává podrobnosti k našemu chápání toho, jak Thwaitesův ústup začal, řekl Ted Scambos, glaciolog z University of Colorado Boulder, který se na výzkumu nepodílel.

Systém, který už byl na pokraji nestability, „dostal velký zásah z převážně přirozené události,“ řekl Scambos s odkazem na El Niño. „Další události způsobené trendem oteplování klimatu posunuly věci ještě dále a iniciovaly rozsáhlý pokles, který dnes vidíme,“ řekl CNN.

Výzkum ukazuje, že pokud je ledovec v choulostivém stavu, „jediná událost ho může zatlačit zpět, takže je obtížné se z něj vzpamatovat,“ řekl Martin Troffer, profesor fyziky na University of Alaska Fairbanks.

„Lidé mění klima a tato studie ukazuje, že malé, trvalé změny klimatu mohou vést k postupným změnám stavu ledovců,“ řekl Troffer, který se na výzkumu nepodílel.

Antarktida je někdy nazývána „spícím obrem“, protože vědci se stále snaží pochopit, jak zranitelný je tento izolovaný ledový kontinent vůči lidem ohřívajícím atmosféru a oceány.

Wilner je geoložka – zaměřuje se na minulost, nikoli na budoucnost – ale řekla, že tato studie poskytuje důležitý a znepokojivý kontext pro to, co by se mohlo stát s ledem v této životně důležité části Antarktidy.

Zdá se, že i když stimul rychlého rozpouštění skončí, neznamená to, že se reakce zastaví. „Takže, pokud dnes led skutečně ustupuje, jen proto, že bychom se mohli zastavit oteplování, nemusí to zastavit jeho ústup,“ řekla.