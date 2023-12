Objevování skrytého jezera obsahujícího staré živé fosilie

Napsal Kevin C. Pěkný |

Na argentinské náhorní plošině v solných pláních Puna de Atacama vědci nedávno objevili celý systém jezer, která jsou součástí dosud skrytého ekosystému. Uvnitř těchto jezer jsou obří, vrstvené skály zvané stromatolity, které vznikají fotosyntézou sinic, což je druh modrozelených řas. Tyto stromatolity by mohly vědcům poskytnout nový pohled na nejstarší formy života, které se vyvinuly na naší planetě, a možná, jak naznačují nově vznikající výzkumy, na život na Marsu.

Tato skrytá jezera umožňují vědcům nahlédnout do života, jaký byl na Zemi před 3,5 miliardami let.

Vědci z NASA se domnívají, že stromatolity jako ty nalezené v nově objeveném Hidden Lake System jsou jedním z nejstarších ekosystémů na naší planetě. Obsahují nejstarší fosilní záznam života na Zemi z doby asi 3,5 miliardy let do naší minulosti.

Podle jednoho z profesorů geověd na University of Colorado Boulder, Briana Hynka, fosílie nalezené v těchto stromatolitech představují něco jako první velké pozemské fosilie v prostředí, které je na naší planetě velmi vzácné.

Tato skrytá jezera umožňují vědcům nahlédnout do života, jaký byl na Zemi před 3,5 miliardami let. V prekambrické éře prehistorie naší planety, která sahala od asi 4,6 miliard do 541 milionů let, byly stromatolity velmi běžné a rozšířily se po celém světě. V tomto okamžiku naší historie se nacházejí pouze na několika místech po celém světě.

Ale starověké stromatolity, jako ty nalezené ve skrytých jezerech Puna de Atacama, jsou mnohem větší než ty, které nyní na naší planetě vidíme, až 20 stop (6 metrů) dlouhé a 16 až 22 stop (5 až 7 metrů) široké. . Nově objevené stromatolity nejsou tak velké, měří asi 4,5 metru v průměru. Hynek říká, že není jisté, jak se tyto stromatolity tak rozrostly, i když si myslí, že důvodem může být skutečnost, že jejich ekosystém zůstal tak dlouho nenarušen.

Spojení s Marsem

Podle Hynka je možné, že stromatolity nalezené ve skrytých jezerech jsou výsledkem anoxygenní fotosyntézy mikroby. Pokud je tomu tak, může nám to poskytnout lepší pochopení možnosti života na Marsu. Vzhledem k tomu, že Rudá planeta má více než 600 starověkých jezer, mohla mít v jednom bodě také oceán, což znamená, že se v předchozích tisíciletích hodně podobala Zemi.

Tyto stromatolity ve skrytých jezerech obsahují také halit a sádrovec, minerály, o kterých je známo, že jsou na Marsu hojné. Otázkou je, zda Mars vyvinul život fotosyntézou, ale pokud by k tomu došlo, jsou podle Hynka tyto stromatolity přesně tam, kde bychom je očekávali.

Existují i ​​další palčivé problémy, například kdy se na Marsu vyvinul kyslík a zda byly v určitém okamžiku v minulosti planety vhodné podmínky pro vznik života, ale studium těchto starověkých stromatolitů nám pomůže dozvědět se více o rané historii naší planety a poskytnout vhled do života na planetě. jiné světy.

