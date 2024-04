Stream technického testu Hades 2 ukazuje hratelnost

Supergiant Games už brzy vyberou skupinu hráčů, kteří to vyzkouší jako první Hádes II. Velmi očekávané pokračování Roguelike, můj drahý, 2020 Je na vrcholu seznamu přání mnoha hráčů, ale ne každý dostane šanci to zažít Technický test. Aby vývojář Supergiant šířil lásku k těm fanouškům, kteří nebyli vybráni, učinil improvizované rozhodnutí Živé vysílání Diváci se tak mohli podívat, co a kdy mohou očekávat Propast 2 Konečně vstupuje do předběžného přístupu. Zde je to, co jsme se naučili.

Tento inovativní, pekelný design se zdá být navržen pro rychlé běžce

Jak se ukázalo v původním traileru ke hře, Propast 2 Odstupuje od původního hrdiny Zagreus A známá nastavení, která hráči zažili nesčetněkrát. V pokračování hraje Zagreusova sestra Melinoe, princezna z podsvětí. Prodírá se novými biomy, aby sesadila Titána času Kronose, který vede válku proti olympionikům. Zajímavým zvratem v originále je, že místo útěku z Pekla se zdá, že se Melinoe snaží proniknout do jejího domu a získat ho zpět. Jak jsme zmínili během vysílání Propast 2 Je to přímé pokračování první hry, i když se později zdá, že to bude hodně, protože Melinoe se v první hře ještě nenarodila a nyní je to mladá žena.

obrázek : Obří hry

První, čeho si mnoho diváků všimne, je, jak jsou si podobné Propast 2 Je k předchozímu. Je to stále roguelike prezentované z izometrické perspektivy a plné velkého umění. Máte opět domovskou základnu, kam se můžete vrátit, až zemřou, zvanou The Crossroads. Zde vidíme nové postavy jako Hecate, Nemesis a Odysseus. V operační základně hry však také vidíme některé známé, jako je Hypnos, bůh spánku.

V průběhu streamu jsme viděli spoustu známých mechanik, jako jsou různé zbraně, útoky a speciální pohyby, i když všechno je trochu jiné, aby vyhovovalo Melinovým potřebám. Místo Zagros Noční zrcadloMelinoë má například Altar of Ashes, který hráčům umožní upgradovat určité dovednosti. Nový mechanik pro Propast 2 Je to Magick, který se objeví jako druhý pruh nad ukazatelem zdraví Melinoë. Pomocí Magick může Melinoë rozpoutat mocné útoky Omega, ale také přidává druhý zdroj, který hráči potřebují spravovat.

Živý přenos ukazoval dvě zbraně, čarodějnickou hůlku a sestřiny čepele. První z nich je užitečná pro udržení nepřátel na uzdě, zatímco druhá je ideální pro přiblížení se a osobní kontakt s nepřáteli. Supergiant potvrdil, že tyto dvě zbraně budou jedinými zbraněmi, které budou mít hráči během technického testu k dispozici. Kromě zbraní, Hades Obnovuje požehnání a náhodné síly udělené olympioniky. Živý přenos znovu představil některé známé tváře, jako je Poseidon, Afrodita a Demeter. Všichni bohové mají nový vzhled a všichni jsou pro válku vhodnější než vzhled, který vidíme v první hře.

obrázek : Obří hry

Samozřejmě máme také nějaké nové bohy, kterým musíme čelit, a živý přenos ukázal některé nové tváře, Apollo (bůh slunce), Hestia (bohyně ohně) a Selene (obr a bohyně měsíce). Potvrzuje Selene a všechny nové postavy, které jsme viděli Propast 2 Bude naplněna řadou atraktivních věcí, jako je první hra. V tuto chvíli má Hestia zástupný obrázek, i když její hlasové hraní nám dává skvělou charakterizaci i bez vizuálu.

Během živého přenosu jsme se podívali na finálního bosse regionu Erebus. Ukáže se, že jím není nikdo jiný než Hecate, mentorka Melinoe, která slouží jako de facto vůdce The Crossroads. Není zlá. Spíše testuje Melino schopnosti pro bitvu, která ji čeká. Víme, že technický test bude obsahovat pouze Erebus, a pokud hráči dokážou porazit Hecate, budou vyzváni, aby přestali hrát a počkali na Early Access. Poté, co prohrajeme bitvu s Hecate, dostaneme překvapivý pohled do příběhu Propast 2 Ve formě flashbacku ukazuje Melinoe jako mladou dívku. Dotýká se to jedné z velkých otázek, které mohou mít mnozí fanoušci: kde je Zagreus v pokračování? Stále to nevíme, ale můžete se těšit na další informace, až hra konečně vstoupí do předběžného přístupu, jakmile bude dokončeno technické testování.

.