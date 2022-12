Získejte dárky na poslední chvíli během posledního dne víkendového výprodeje Best Buy

Vánoce jsou oficiálně za týden, takže pokud vám ještě zbývají nákupy dárků, je čas nakopnout věci na plné obrátky. Ale to, že jste nakoupili na poslední chvíli, naštěstí neznamená, že všechny prázdninové nabídky a výprodeje jsou pryč. Tento víkend Best Buy odstartoval 48hodinový bleskový výprodej a vy máte ještě pár hodin na to, abyste tyto úspory využili.

Dnes máte poslední šanci využít hlubokých slev na širokou škálu produktů včetně sluchátek, nositelných zařízení, chytrých televizorů, bezpečnostních kamer a mnoha dalších. V některých případech je sleva 50 % nebo více, ačkoli nabídky jsou k dispozici pouze do 21:59 PT (0:59 ET) dnes večer. Abychom vám pomohli co nejlépe využít zbývající hodiny, sepsali jsme několik našich oblíbených tipů z níže uvedeného výprodeje, ale ujistěte se, že pro všechny nabídky.

Pokud někdo z vaší rodiny právě začíná se zdravotním a fitness režimem, Fitbit Sense jsou vynikající startovací chytré hodinky. I když se již nejedná o nejnovější model, stále nabízí skvělé sledování spánku a cvičení a dokáže dokonce provést EKG na vašem zápěstí. Přečtěte si naši recenzi Fitbit Sense. Dostáváte upozornění na cenu Fitbit Sense (uhlík / grafit).

Ze všech konzolí příští generace, xbox s Bylo snazší se dostat. Ve skutečnosti je na Černý pátek v prodeji u několika prodejců a tento víkend je opět v prodeji na Best Buy se slevou 60 dolarů. Dostáváte upozornění na cenu Xbox Series S: 240 $

Pokud uvažujete o upgradu televizoru nebo znáte někoho, kdo ano, tento 55palcový televizor stojí tento víkend pouhých 250 USD. Díky jednoduchému systému Roku OS se snadno používá a nabízí solidní kvalitu obrazu 4K a podporu HDR. Upozornění na cenu televizoru Westinghouse 55 palců 4K Smart Roku: 250 $

Zdá se, že domácí práce nikdy nekončí, ale s pokrokem technologie tuto práci usnadňují možnosti šetřící čas, jako jsou robotické vysavače. Tato programovatelná zařízení lze naplánovat na automatické čištění podlah, takže toho během dne zvládnete víc. Tento model se rozvine sám a v tuto chvíli stojí 400 $. Dostáváte upozornění na cenu pro iRobot Roomba i7 Plus

Vylepšete zabezpečení svého domova pomocí tří reflektorových kamer Arlo Pro 4. Balení také obsahuje čtyři dobíjecí baterie, nabíjecí stanici pro baterie, tři držáky proti krádeži a staromódní ceduli na dvoře, která odradí potenciální zloděje. Dostáváte upozornění na cenu za balíček zabezpečení kamery Arlo Pro 4 Spotlight: 320 $

S duálními 160wattovými motory, LED světly a maximálním dojezdem 3 míle je to perfektní dárek pro letošní sezónu – a právě teď je sleva 40 $. Dostáváte upozornění na cenu Hover-1 – Elektrická samovyvažovací koloběžka Blast s maximálním provozním dosahem 3 míle a maximální rychlostí 7 mph – černá

