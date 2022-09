Čisté spuštění Artemis 1

Poslední: Administrátor NASA Bill Nelson, přidružený správce pro vývoj průzkumných systémů, Jim Frey a ředitel mise Artemis Mike Sarafin, hovořili v sobotu kolem 16:00 a hovořili o sobotním vypuštění Artemis 1. . „Naše týmy na tom pracovaly a dospěli k tomuto závěru…Bezpečnost je na vrcholu seznamu.“ Frey řekl, že start nepřijde v pondělí nebo úterý, ale měl by být později, pravděpodobně koncem září nebo října. . Konec září bude pravděpodobně méně pravděpodobný kvůli konfliktu se SpaceX Crew 5. „Těmito testy neprocházíme snadno,“ řekl Free. „Dnes jsme byli přesvědčeni, že půjdeme dovnitř, ale nevstoupíme, dokud nebudeme připraveni.“ Sarafin uvedl, že k velkému úniku vodíku došlo, když posádky přešly z „pomalého plnění“ na „rychlé plnění“. Řekl, že týmy se třikrát pokusily únik vyřešit, ale neúspěšně. Sarafin dodal, že velikost úniku způsobila rizika hořlavosti a že vodík je těkavý, řekl Sarafin, že inženýři diskutovali o několika možnostech, ale žádná z nich by neumožnila start před koncem období startu 6. září. Raketa se bude muset vrátit do VAB, protože je třeba vyměnit baterie. Nelson uvedl, že to v současné době nepředstavuje žádné riziko pro plán budoucích misí Artemis: Artemis II je stále naplánován na rok 2024 a Artemis III je stále naplánován na rok 2025 „Náklady na dvě kůry jsou mnohem nižší než selhání,“ řekl Nelson. Sledujte níže: Aktualizace NASA Artemis 1 po sobotě Rub předchozí příběh níže: Druhý pokus o vypuštění Artemis 1 z Kennedyho vesmírného střediska v sobotu byl bohužel neúspěšný. Podle NASA byl při pokusu o přemístění paliva do rakety zjištěn únik vodíku na přívodní straně 8palcového rychlospojky. Únik vodíku byl objeven kolem 7:00 a bylo vyzkoušeno několik různých taktik, jak problém vyřešit. Vedoucí startu Charlie Blackwell Thompson a její tým se v sobotu pokusili ucpat netěsnost zastavením a opětovným prouděním podchlazeného kapalného vodíku v naději, že vyčistí mezeru kolem těsnění v přívodním potrubí. Zkoušeli to vlastně dvakrát a propláchli i helium přes linku. Ale únik pokračoval. Nakonec inženýři úředníkům řekli, že jejich doporučení zní, že start by měl být smazán. Blackwell Thompson konečně zastavil odpočítávání po třech až čtyřech hodinách marného úsilí, kolem 11:15, administrátor NASA Bill Nelson, který byl k dispozici ke startu, řekl: „Půjdeme, až to bude připraveno. Do té doby nepůjdeme, zvláště teď na test.“ let, protože budeme testovat Endurance a testovat tento tepelný štít a ujistit se, že je správný, než na něj posadíme čtyři lidi.“ Část vesmírného programu. Rakety NASA jsou složitá vozidla, ale zejména u SLS, kde všechny tyto systémy spolupracují poprvé, byl problémem pondělního pokusu o start také únik vodíku. „Když používáte kapalný vodík jako palivo. Jak postupujeme s dalšími pokusy o vypuštění Artemis I, inženýři NASA se možná budou muset vypořádat s větším únikem vodíku na SLS,“ řekl Phil Metzger z Floridského vesmírného institutu Kalifornské univerzity. Další problém zastavil start v pondělí, což je údaj ze senzoru, který říká, že motor není dostatečně chladný.“ Měli jsme nějaké senzory, které nám neřekly, co si myslíme, že uděláme, a udělali jsme správnou věc, když jsme se postavili. ta nejistota v pondělí, ale ujistili jsme se, že těmi motory máme dobrý průtok. Víme, že ty motory umíme ochladit. Jsme připraveni jít tímto způsobem vpřed. Udělali jsme analýzu a týmy jsou připraveny podpořit sobotní pokusy o start, řekl začátkem týdne Jon Blevins, hlavní inženýr SLS. Když dojde ke startu, raketa odstartuje bez astronautů a bude obíhat Měsíc. před návratem na Zemi. Let dláždí cestu pro budoucí starty, které pošlou astronauty na Měsíc a dále.

jiný: Administrátor NASA Bill Nelson, přidružený správce pro vývoj průzkumných systémů Jim Frye a manažer mise Artemis Mike Sarafin hovořili v sobotu kolem 16:00 a hovořili o sobotním vypuštění Artemis 1. „Nestřílíme, dokud si nemyslíme, že má pravdu,“ řekl Nelson. „Naše týmy pracovaly na tom a tom [scrubbing] Je to jejich nález…Bezpečnost je na vrcholu seznamu.“ Free uvedl, že spuštění nepřijde v pondělí nebo úterý, ale mělo by být později, pravděpodobně koncem září nebo října. Konec září bude pravděpodobně méně pravděpodobný kvůli konfliktům se SpaceX Crew 5. „Nebereme tyto testy na lehkou váhu,“ řekl Frey. „Byli jsme si jisti, že dnes přijedeme, ale nevzlétneme, dokud nebudeme připraveni.“ Sarafin uvedl, že k velkému úniku vodíku došlo, když posádky přešly z „pomalého plnění“ na „rychlé plnění“. Řekl, že týmy se třikrát pokusily únik vyřešit, ale neúspěšně. Dodal, že velikost úniku vytvořila nebezpečí hořlavosti a že vodík byl těkavý. Sarafin řekl, že inženýři diskutovali o různých možnostech, ale žádná z nich by neumožnila start před koncem období startu 6. září. Úředníci potvrdili, že střela bude muset být vrácena do VAB, protože je třeba vyměnit baterie. Nelson uvedl, že to v současné době nepředstavuje žádné riziko pro plán budoucích misí Artemis: Artemis II je stále naplánován na rok 2024 a Artemis III je stále naplánován na rok 2025. „Dva slupky stojí mnohem méně než selhání,“ řekl Nelson. Sledujte níže: Aktualizace NASA po sobotním Scrub Artemis 1 Předchozí příběh níže: Druhý sobotní pokus o start Artemis 1 z Kennedyho vesmírného střediska byl neúspěšný. Podle NASA byl při pokusu o přemístění paliva do rakety zjištěn únik vodíku na přívodní straně 8palcového rychlospojky. Tento obsah je importován z Twitteru. Možná budete moci najít stejný obsah v jiném formátu nebo můžete najít více informací na jejich webových stránkách. Únik vodíku byl objeven kolem 7:00 a bylo vyzkoušeno několik různých taktik, jak problém vyřešit. Vedoucí startu Charlie Blackwell Thompson a její tým se v sobotu pokusili ucpat netěsnost zastavením a opětovným prouděním podchlazeného kapalného vodíku v naději, že vyčistí mezeru kolem těsnění v přívodním potrubí. Zkoušeli to vlastně dvakrát a propláchli i helium přes linku. Ale únik pokračoval. Nakonec inženýři úředníkům řekli, že jejich doporučení zní, že start by měl být smazán. Blackwell Thompson konečně zastavil odpočítávání po třech až čtyřech hodinách marného úsilí, kolem 11:15. Administrátor NASA Bill Nelson, který byl po ruce při startu, řekl: „Pojedeme, až to bude připraveno. Do té doby a zvláště teď nepojedeme na zkušební let, protože budeme testovat odolnost a testovat tento tepelný štít a ujistit se, že je zdravý, než na něj posadíme čtyři lidi.“ Úředník dodal, že křoviny jsou součástí vesmírného programu. Rakety NASA jsou složitá vozidla, ale zejména u SLS, kde všechny tyto systémy spolupracují poprvé. Únik vodíku byl jedním z problémů, který přišel s pondělním pokusem o start. „Když používáte jako palivo kapalný vodík,“ řekl Phil Metzger z Kalifornské univerzity, Florida Aerospace Institute. Takže jak postupujeme s dalšími pokusy o vypuštění Artemis I, inženýři NASA se možná budou muset vypořádat s dalšími úniky vodíku na SLS. Dalším problémem, který v pondělí zastavil start, byl údaj ze senzoru, který říkal, že motor není dostatečně chladný. „Měli jsme nějaké senzory, které nám neřekly, co jsme si mysleli, že uděláme, a udělali jsme správnou věc, když jsme se v pondělí postavili nejistotě, ale ujistili jsme se, že těmi motory máme dobrý průtok. Víme, že dokáže ty motory ochladit. Jsme připraveni jít tímto způsobem vpřed. Udělali jsme analýzu a týmy jsou připraveny podpořit sobotní pokusy o start,“ řekl začátkem týdne Jon Blevins, hlavní inženýr SLS. Po vypuštění raketa odstartuje bez astronautů a před návratem na Zemi oběhne Měsíc. Let dláždí cestu pro budoucí starty, které pošlou astronauty na Měsíc a dále.