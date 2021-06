Pro Skater 1 + 2 od Tonyho Hawka je na Switchi překvapivě silný

Je to více než čtyři roky, co Nintendo Switch byl, a přesto přenosné zařízení zůstává v některých ohledech záhadou. Jmenovitě: když existuje přístav velké hry, nevíte úplně, co můžete očekávat. Někdy dostanete vítané překvapení jako věčné trápení, jindy jako chaos Apex Legends. A proto jsem byl opatrně nadšený Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 – Vynikající – ale trapné – předělané z prvních dvou her v sérii – Vydejte se k přepínači. Jedná se o hru, kde je nejdůležitější pohyb a pohyb; Pokud překážce snímkové frekvence brání dobrému přehrávání, ve skutečnosti to nestojí za to hrát.

Díky bohu za to, co jsem hrál, THPS Je to překvapivě pevný port. Není to ideální způsob hraní, ale rozhodně to funguje.

Nejprve je zřejmé: hra nevypadá skvěle. To platí zejména v případě, že vycházíte z nedávných aktualizací hry nové generace, díky nimž už vynikající titul ve skateboardingu vypadal ještě lépe. Mezitím na Switchi má hra plochý a minimální vzhled, zejména pokud jde o textury, které mohou být rozmazané nebo zrnité. Na konzolách nové generace vypadají posuvníky neuvěřitelně blízko svým protějškům ze skutečného světa; Na přepínači se spíše podobají postavám PS3. Nemusí to nutně vypadat špatně, ale rozhodně je datováno.

To je ve skutečnosti dobrá zpráva. Pokud se vývojáři zaměří na vizuály, bude téměř jistě ovlivněn výkon. U těchto portů je to kompromis a vývojářský tým Vicarious Visions udělal správnou volbu. Jsem nejlépe vypadající roztomilý THPS Hra, která se hraje dobře i naopak. A to je přesně verze Switch. Během několika hodin, které jsem s tím strávil, jsem nezaznamenal žádné výrazné zpoždění ani pokles snímkové frekvence. Není to zjevné technologické demo – běží rychlostí 30 snímků za sekundu – ale byl jsem šokován, jak dobře hra fungovala.

Jak vždy to, zda tento kompromis stojí za to, záleží na vašich osobních preferencích. Umělecká vystoupení jsou skvělá, ale také schopnost hrát něco skvělého THPS kamkoliv chceš. (Tato franšíza má ve skutečnosti pestrou historii na mobilních zařízeních s několika vynikajícími izometrickými údaji THPS Tituly Game Boy Advance, které se nyní ztrácejí v čase.) Kombinujte přenositelnost přepínače s genialitou THPS Soundtrack a dobrá sluchátka, máte velmi zenový zážitek. A to je přesně to, co potřebujete k dosažení některých z těchto vysokých výsledků. Jedinou věcí, která zastavila můj tok, je drift ovladačů Joy-Con, který za hru nemohu vinit.

Je bezpečné to vyjádřit THPS Ve sloupci „Dobré“ s porty přepínačů. Vizuálně se jedná o znatelný downgrade, ale to se dá očekávat. Pokud chcete technicky nejmodernější verzi tohoto zařízení, určitě ji zde nenajdete. Ale to je v pořádku: jde o to, mít možnost hrát moderní a cool verzi těchto her na cestách. A v tom, přinejmenším, Switch verze THPS odevzdat.