Indická víza pro občany Belgie, Ománu, Japonska a Česka

Indické vízum pro belgické občany

Indické vízum pro belgické státní příslušníky je k dispozici jako online formulář žádosti od indické vlády od roku 2014. Občané 169 zemí po celém světě mohou nyní požádat o indické e-vízum k návštěvě země. Pro účely cestovního ruchu nabízí indická vláda indické turistické e-vízum, které umožňuje cestujícím navštívit zemi za účelem jógových pobytů, okružních jízd a rodinných návštěv. Turistické e-vízum – používá se při cestování do Indie za turistickými účely. Tento typ elektronických víz vám umožňuje zůstat v Indii s jedním vstupem až 30 dní od data vašeho příjezdu a nelze je prodloužit ani změnit. Belgičtí cestující mohou také požádat o indické obchodní e-vízum, pokud chtějí zemi navštívit za obchodními účely. Business e-Visa – Používá se, když potřebujete vstoupit do Indie z obchodních důvodů. Tento typ elektronických víz vám umožňuje zůstat v Indii celkem 365 dní od data vydání s více vstupními obdobími, z nichž každé nepřesahuje 180 dní. Lékařské elektronické vízum: Používá se, když potřebujete lékařské ošetření v Indii. Tato kategorie umožňuje celkový pobyt až 60 dní v Indii se 3 vstupy. Proces podání žádosti je poměrně jednoduchý a nevyžaduje návštěvu místního velvyslanectví nebo konzulátu. Vyplňte celou žádost online a obdržíte e-vízum e-mailem.

Dokumenty požadované pro belgické občany

Platný pas: Se získáním pasu byste neměli mít problémy, pokud jej již máte, zkontrolujte si datum vypršení platnosti.

Vaše digitální fotografie: Tato fotografie by měla být co nejnovější. Měli byste se v něm vyvarovat obličejových gest a pozadí by mělo být bílé.

Kompletní pasový sken informační stránky

Platná e-mailová adresa pro příjem indických e-Visa do jejich doručené pošty.

Platební metody: Můžete použít kreditní nebo debetní kartu, v dnešní době je velmi populární také PayPal.

Kopie vizitky a zvacího dopisu: Tento požadavek se vztahuje na ty, kteří chtějí navštívit Indii za obchodními účely a požádat o indické obchodní e-vízum.

Dopis z nemocnice v Indii: Platí pro osoby žádající o lékařské e-vízum.

Indické vízum pro české občany

Od roku 2014 indická vláda zprostředkovává online žádost o e-víza pro více než 169 zemí. Indické vízum pro české občany je povinný dokument, který umožňuje občanům České republiky snadný vstup do země. Turistická e-víza umožňují cestovateli navštívit Indii na dobu maximálně 90 dnů. Jedná se o vízum s jedním vstupem, které lze použít pro účely cestovního ruchu, jako je cestování po Indii, návštěva přátel a rodiny. Maximální počet dní povolený v Indii začíná opět od prvního data vstupu. Indie e-Visa lze nyní zažádat online, což znamená, že není nutné domlouvat si schůzku na místním indickém velvyslanectví nebo konzulátu, což žadatelům šetří čas a peníze.

Typy indických elektronických víz pro české občany

Indie turistické vízum

Obchodní eVisa pro Indii

Lékařská eVisa Indie

Zdravotnický asistent eVisa

Indické požadavky na eVisa pro české občany

Platný český pas (garantovaná platnost 6 měsíců od data příjezdu)

Platná e-mailová adresa pro příjem indických eVisa do jejich doručené pošty.

Platná kreditní nebo debetní karta k zaplacení poplatku eVisa.

Tranzitní vízum do Indie

Tranzitní vízum je dokument, který uvádí, že cestující má vládní povolení cestovat přes zemi, ale že je cestujícímu odepřen pobyt. Tranzitní vízum se uděluje výhradně za účelem držitele víza, který cestuje přes Indii do cílové destinace. Změna účelu není povolena. Některé národnosti musí o průjezdní vízum do Indie požádat předem na konzulátu nebo velvyslanectví. Většina držitelů zahraničních pasů však nyní může získat elektronické tranzitní vízum do Indie prostřednictvím jednoduché online žádosti. Pokud již máte platné indické e-vízum, například pokud máte schválené obchodní vízum nebo lékařské vízum, nemusíte žádat o průjezdní vízum, pokud projíždíte Indií déle než 24 hodin. Je to proto, že tyto typy víz jsou víza pro více vstupů do Indie, která držiteli umožňují vstoupit do Indie vícekrát během doby jejich platnosti. Způsobilí žadatelé o tranzitní vízum do Indie mohou vyplnit online formulář žádosti o e-vízum, který obsahuje základní pas, pas a minuty pro zadání cestovních informací.

Jaké jsou požadavky pro podání žádosti o indické tranzitní vízum?

Cestovní pas platný minimálně 180 dní s minimálně dvěma prázdnými stránkami.

K úhradě vízového poplatku lze použít debetní nebo kreditní kartu.

Dvě nedávné fotografie pasového formátu

Řádně vyplněná online přihláška s podpisy.

Doklad o další cestě do Indie – Potvrzená letenka pro cestu tam/zpáteční.

Indické vízum pro občany Ománu

Cestující, kteří chtějí navštívit Indii, musí mít platný cestovní pas vydaný jejich zemí původu a indické vízum. Ománští občané a občané mnoha zemí po celém světě si pro vstup do země musí opatřit příslušné cestovní doklady. Vláda Indie nabízí program elektronických víz, který umožňuje ománským cestujícím z jedné ze 166 způsobilých zemí požádat o vízum k návštěvě Indie z pohodlí svého domova. India Tourist eVisa je vízum pro více vstupů, které je platné 365 dní od data vydání. Způsobilí občané mohou cestovat do Indie za turistickými účely po dobu až 90 po sobě jdoucích dnů. Indie Business eVisa je k dispozici oprávněným občanům, kteří navštíví zemi za účelem podnikání. Indie Business eVisa umožňuje oprávněným občanům zůstat v zemi po dobu až 180 dnů. Jedná se o vícevstupové cestovní povolení s platností 365 dní od data vystavení. O indické vízum pro občany Ománu lze nyní žádat rychle a snadno, aniž by se museli obtěžovat a složitě předkládat pas na indickém velvyslanectví. Cestovatelé mohou snadno požádat o e-Visa online.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro občany Ománu k získání víza do Indie?

Platný cestovní pas. Občané, kteří již mají cestovní pas, by se měli ujistit, že je platný a nevypršela jeho platnost. Pas by měl mít alespoň dvě prázdné stránky

Kompletní naskenovaná kopie informační stránky pasu

K úhradě poplatku eVisa můžete použít kreditní nebo debetní kartu.

Platná e-mailová adresa pro příjem eVisa do jejich e-mailové schránky.

Návštěvníci žádající o Business e-Visa musí předložit vizitku nebo zvací dopis

Pro lékařské vízum musí žadatel předložit dopis z indické nemocnice

Indické vízum pro japonské občany

Indické vízum pro japonské občany je k dispozici jako online formulář žádosti od indické vlády od roku 2014. Indické vízum pro japonské občany je rozděleno do tří podkategorií: Turistická e-Visa, Business e-Visa a Medical e-Visa. Pokud tedy japonský občan cestuje z obchodních, zdravotních nebo turistických důvodů, musí před příjezdem požádat o indické e-vízum. Turistická e-víza: Tento typ víz vám umožňuje zůstat v Indii 30 dní od data příjezdu. Turistická e-víza jsou jednorázová a nepřenosná ani přenosná. E-Business Visa: Tuto kategorii použijte, pokud chcete obchodně navštívit Indii. Platnost této kategorie je 365 dní od data vydání a Indii můžete navštívit, kolikrát chcete. Každý pobyt by neměl přesáhnout 180 dní. Elektronická víza pro lékařské a lékařské asistenty: Tato elektronická víza vám umožňují vstoupit do Indie za účelem lékařského ošetření nebo zdravotnických služeb. Vízum lékařského asistenta lze vydat průvodcům, kteří doprovázejí držitele víza e-Medical. S tímto typem elektronického víza můžete vstoupit do země třikrát a zůstat zde celkem 60 dní od data vašeho prvního příjezdu. Cestující mohou získat vízum vyplněním online formuláře s poli pro vyplnění pasových a osobních údajů.

Dokumenty požadované pro indické vízum pro japonské občany

Nedávná digitální fotografie cestujícího

Platný cestovní pas s platností minimálně šest měsíců

Kompletní pasový sken informační stránky

K úhradě poplatku eVisa můžete použít kreditní nebo debetní kartu.

E-mailová adresa, na kterou můžete obdržet elektronická víza do vaší schránky.

