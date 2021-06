Volby v Peru: Příznivci soupeřících kandidátů se hemží ulicemi uprostřed řady o výsledek Peru

Příznivci peruánských soupeřících prezidentských kandidátů – socialista Pedro Castillo a pravičák Keiko Fujimori – vyšli do ulic uprostřed nejistoty ohledně právní výzvy k ostře zpochybňovanému výsledku voleb 6. června.

V sobotu pochodovaly tisíce příznivců Castilla na náměstí San Martin v hlavním městě Limě, blok od sídla volební poroty, která rozhodne o výsledku. Nesli obrovské transparenty a fotografie socialistického kandidáta, který ho volal jasné volební vítězství bude potvrzeno.

O pár bloků dál dorazily tisíce příznivců Fujimori s peruánskými vlajkami a transparenty s nápisem „Ne podvodu“ na náměstí Polonissi, kde bylo před očekávaným příchodem guvernéra postaveno pódium.

Castillo je těsně před Fujimori o 44 000 hlasů, přičemž všechny hlasy se sčítají. Ale jeho pravicový rival se snažil vyloučit hlasy, a to zejména ve venkovských oblastech, které podporovaly levici, a obvinění z podvodu s malými důkazy.

Keiko Fujimori se v sobotu účastní demonstrace v Limě. Foto: Jian Masco / EPA

Castillova strana Svobodné Peru popřela obvinění z podvodu, zatímco mezinárodní volební pozorovatelé uvedli, že hlasování proběhlo čistým způsobem. Americké ministerstvo zahraničí popsalo tuto operaci jako „model demokracie“.

Podporovatelé Fujimori zahrnovali členy různých pravicových a středopravých stran, stejně jako vojenský personál ve výslužbě, kteří podporovali její obvinění z podvodu. Mnoho z nich mělo cedule, které říkaly „ne komunismu“, kritiku často směřovaly na Castilla.

„Nejsme Chavista, nejsme komunisté a nikomu nebudeme brát majetek, a to je chyba … Jsme demokraté,“ řekl v sobotu večer Castillo svým příznivcům. „Rozdíly, nerovnosti, jsou pryč.“

Mnoho z jeho následovníků nosilo stejné klobouky se širokou krempou, jaké používal i Castillo v kampani. Někteří nosili kostýmy z andských oblastí země a tančili, zatímco jiní nosili biče, jaké používala „ronderos“ venkovské policie.

Fujimori v sobotu večer řekla svým příznivcům, že prostě chce volební spravedlnost. „Chceme analyzovat všechny tyto nesrovnalosti,“ řekla.

Castillo, 51letý bývalý učitel na základní škole a syn rolnických farmářů, plánuje přepsat ústavu země, aby státu poskytl aktivnější roli v ekonomice a sklízel větší podíl na zisku těžebních společností.

V posledních týdnech však zmírnil svůj tón ve snaze zmírnit obavy z trhu. V sobotu uvedl, že by rád udržel uznávaného šéfa centrální banky Giulia Vilardiho, což je důležitý znak stability investorů.

Již napjatý volební proces se tento týden dostal do chaosu poté, co jeden ze čtyř soudců v porotě, kteří posuzovali sporné hlasy, rezignoval poté, co se střetl s dalšími úředníky kvůli žádosti o odevzdání hlasů.

V sobotu volební porota přísahala alternativu, která by umožnila obnovení procesu, což je klíčem k obnovení stability v andském národě bohatém na měď, otřeseném přísnějším hlasováním.

“Volební spravedlnost nemůže být paralyzována ani bráněna, natož v tomto bodě procesu,” uvedl Jorge Salas, předseda poroty pro národní volby. “Tato provinční umění nebude vzkvétat.”

Mluvčí komise uvedla, že porota v pondělí obnoví svou práci na přezkumu sporných hlasů. Kontrola musí být dokončena před oznámením oficiálního výsledku.

Volby hluboce rozdělily Peruánce, přičemž za Castillem se shromáždili chudší venkovští voliči, zatímco bohatší městští voliči podpořili Limu Fujimori, dceru uvězněného bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho.