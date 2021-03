Itálie překračuje „hroznou hranici“ 100 000 úmrtí na koronaviry | Itálie

Itálie zaznamenala 100 000 úmrtí na koronaviry, rok poté, co se stala první západní zemí, která zavedla úplné zablokování a připravila se na třetí vlnu epidemie.

Mezi těmi, kteří v posledních dnech zahynuli, byla Monique Forsinetti, 55letá školní kuchařka z Pistoie v Toskánsku, a Stefano Limongi, 34letý majitel sushi restaurace v Římě.

Nedávno jmenovaný italský premiér Mario Draghi uvedl, že překročení „strašného prahu“ 100 000 úmrtí je něco, „co jsme si před rokem ani nepředstavovali“.

9. března 2020 uložil jeho předchůdce Giuseppe Conté bezprecedentní národní omezení, když se pandemie rozšířila. V té době Itálie zaznamenala 463 úmrtí na COVID-19 a 9 172 infekcí.

O rok později se počet úmrtí v pondělí zvýšil na 100 103, což je nejvyšší počet v roce Evropa Po Spojeném království – zatímco celkový počet infekcí od vypuknutí epidemie minulý týden přesáhl 3 miliony.

“Před rokem to nikdo nezkoušel, a samozřejmě jsme doufali a představovali si, jako všichni ostatní, že to rychle skončí,” řekl Saverio Chiaravalle, viceprezident katedry lékařů ve Spojených státech a blízký přítel Roberta Stelly, prezidenta Systém, který byl prvním lékařem v Itálii, umírá na virus.

„Roberto mi tak moc chybí,“ řekl. „Probíhá celá debata o tom, zda lidé zemřeli na Covid-19 nebo Covid-19, ale na konci dne zemřeli, protože to dostali.“

Očkovací centrum v Brescii minulý týden. Lombardie zůstává nejtěžším regionem v zemi. Fotografie: Stefano Nikoli / Nour Photo / REX / Shutterstock

Itálie se potýká s rychle se šířícími variantami koronaviru, zejména s britskou variantou, která představuje více než 50% nových infekcí. Nejvíce postiženým regionem zůstává Lombardie, přičemž nemocnice v některých regionech, zejména v provincii Brescia, byly opět ohromeny. Ostatní oblasti země, kterých se během první vlny sotva dotkly, například Perugia v Umbrii, se staly hotspoty virů.

V týdnu mezi 24. únorem a 2. březnem vzrostl počet nových infekcí o třetinu na více než 123 000 – nejvyšší od začátku prosince.

Počet hospitalizací v celostátním měřítku vzrostl, přičemž 21 831 lidí bylo léčeno na Covid-19 na všeobecných odděleních a 2700 na jednotce intenzivní péče.

Itálie se vymanila z přísné výluky loni na jaře začátkem května, ale jelikož se infekce znovu objevují na podzim, pokusila se zabránit dalšímu ročnímu uzavření pomocí systému stupňovitých omezení ve všech 20 regionech země v závislosti na závažnosti onemocnění. Šíření viru a schopnost nemocnic se s ním vyrovnat.

Očekávají se přísnější omezení, která by mohla zařadit celou nebo polovinu země do nejtvrdší kategorie „červené zóny“, pokud denní počet infekcí do pátku překročí 30 000.

Ministr zahraničí Luigi Di Maio v pondělí na Facebooku napsal, že se současnými údaji „nelze nahradit přísnější opatření“. V průzkumu veřejného mínění, který o víkendu provedla Corriere della Sera, 44% Italů uvedlo, že podpoří další přísné uzamčení, oproti 30% před dvěma týdny.

Uzamykatelné období by také mohlo pomoci urychlit očkovací program, který od ledna brzdí zpoždění dodávek a také změna vlády.

Můj cyklista, že minulý týden Zákaz vývozu z Itálie do Austrálie Z 250 000 dávek vakcíny AstraZeneca v pondělí uvedl, že program bude v příštích několika dnech „rozhodně posílen“.

Chiaravalle uvedla, že od začátku očkování koncem prosince došlo k výraznému snížení počtu zdravotnických pracovníků umírajících nebo chytajících koronaviry.

S obecnou populací vyčerpanou po roce pandemie se však lidé méně obávají tvrdohlavě vysoké denní úmrtnosti.

„Před rokem tu byla opravdu hrůza,“ dodal Chiaraval. „Není to tak, že musí být vyděšení. Musí však existovat právo mezi strachem, aby se zajistilo, že se lidé budou i nadále držet pravidel.“