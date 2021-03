Vladimir Koufal: Obránci West Hamu a České republiky se spojili s Ontrajem Kudellou na základě rasistických obvinění | Fotbalové novinky

Vladimir Kufal říká, že všichni, kdo jsou spojeni s Českou republikou a jsou vyšetřováni pro obvinění z rasového zneužívání Rangers Glenna Camary, stojí u Ondřeje Kudely.

K incidentu došlo, když Gudella a Slavia čelily Prog Rangers ve druhé etapě svého posledního šestnáctého ponoru Evropské ligy v Ibraxu na začátku tohoto měsíce.

Gudella v úterý cestuje s Českou republikou na kvalifikaci na mistrovství světa proti Walesu. Obránce West Hamu Koufal se těší, že jeho kolega obránce střetl v zápase Cardiffu.

„Samozřejmě, každý v českém týmu stojí u Ontraje a všichni jsou rádi, že je tady,“ řekl Koofel.

„Je důležitou součástí našeho týmu. Další věci, které se staly, nemohu komentovat.

„Ontraj, myslím, že je rád, že tu je. Je to skvělý profesionál a pro něj žádný problém.“

Gudellov klub Slavia Brock důrazně popřel tvrzení o „hrubém rasistickém zneužívání“ v souvislosti se zápasem 18. března v Glasgow, ale minulý týden policie potvrdila, že Skotsko incident vyšetřovalo.

Policie ve Skotsku tvrdí, že vyšetřuje trestní oznámení podané Slavií, že kamera po zápase zasáhla Kudellu.

Před tiskovou konferencí v Cardiffu #WCQ Proti Walesu. Ondez Codella cestuje s týmem a připravuje se na zápas.

Maltom Malinsky necestoval do Walesu.

Všichni hráči z Und Bundesliga se připojili k týmu.

Celý tým měl negativní test COVID-19. pic.twitter.com/cw9pytbCbR – český fotbalový tým (ceskarepre_eng) 29. března 2021

„Velká osobnost“ Moyes a tlak na Evropu

Coufal se brzy zaměří na klubovou stranu West Ham a možnost pokračovat ve své nejlepší sezóně v Premier League.

Když byl 28letý pravák zvědavý, zda se kvalifikuje do Ligy mistrů, rychle ocenil Davida Moyese, který byl v říjnu přiveden na londýnský stadion.

Obraz:

Kufal ocenil šéfa West Hamu Davida Moyese





Řekl: „David Moyes je velkou osobností skotského fotbalu a naší Premier League. Je velmi nápomocný, přesto žádá o něco, co potřebujeme.

“Doufám, že se mi to líbí.” [to qualify for the Champions League]. Ale uvidíme. Musíme být na zemi pěšky, uvidíme se na konci sezóny.

„West Ham je nyní v České republice velmi populární. Je tak sladký, že mě opravdu baví.“