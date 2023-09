Davis Cup, Laver Cup, bitva o světovou jedničku, comeback Číny – co dál v tenisové sezóně po US Open?

Australian Open, French Open, Wimbledon a US Open jsou v roce 2023 za námi.

Poslední Grand Slam v New Yorku skončil tím, že Novak Djokovič a Coco Gauffová se stali šampiony, když ve finále porazili Daniila Medveděva a Arynu Sabalenkovou.

Ale co přijde po New Yorku?

Tenisová sezóna ještě neskončila a v následujících měsících se máme na co těšit.

Návrat Novaka Djokoviče mezi světovou jedničku byl potvrzen, když se na US Open dostal do druhého kola.

Alcaraz toho na konci roku 2022 moc neodehrál, včetně toho, že se nedostal do finále ATP, takže má k obhajobě jen 360 bodů. V minulé sezóně skončil na konci roku první.

Jak Djokovič, tak Alcaraz by mohli nasbírat body s ATP Tour, která se tento měsíc vrátí do Číny a Shanghai Masters zpět do kalendáře.