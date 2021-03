Romelu Lukaku: Belgický útočník je v kádru Walesu uprostřed vypuknutí Covid-19 z Interu Milán | fotbalové novinky

Romelu Lukaku byl vybrán do belgického týmu pro kvalifikační zápas na mistrovství světa 2022 proti Walesu navzdory vypuknutí koronavirů v jeho klubu Inter Milán, ačkoli jeho trenér Roberto Martinez připouští, že se útočník nemusí účastnit.

Zápas Interu Serie A se Sassuolo byl v sobotu odložen, protože Stefan de Frigg a Matthias Vecino měli po středečních testech pozitivní výsledek.

Celý tým Inter je v současné době v karanténě a je zakázáno uskutečňovat jakékoli hovory do svých národních týmů, než budou v pondělí znovu přezkoumány a otestovány.

Belgie se ve středu setká s Wellsem v Lovani a trenér Martinez připustil, že její rekordní střelec by mohl chybět, když v Evropě začne kvalifikace na mistrovství světa.

„Je to možné (Lukaku nebude hrát), je uprostřed izolované skupiny,“ řekl Martinez při hattricku proti Walesu, České republice a Bělorusku, když oznámil 32členný tým kvalifikace na mistrovství světa.

“ Konkurzy byly naplánovány předem, ale nehledáme další dny, abychom zjistili, zda se k nám Romelu může připojit v národním týmu.

„(Italská) vláda a místní orgány tomu musí dát zelenou, ale na to jsme zvyklí a uvidíme, jak se to vyvine.

„Pravdou je, že jsme měli za tak krátkou dobu tři hry a doufejme, že se vše obrátí v náš prospěch.

„Bylo by chybou, kdybychom Romelu nedali každou příležitost se k nám přidat.“

Belgie, která je v současné době na prvním místě ve světovém žebříčku FIFA, je plná talentů v Premier League.

V posledním kádru jsou Kevin De Bruyne z Manchesteru City, trojice Leicesteru Yuri Tillmans, Denis Bright, Timothy Castani, útočník Crystal Palace Christian Benteke a Michie Batshuayi.

obrázek:

Eden Hazard chybí v Belgii kvůli zranění kotníku



Ale bývalý útočník Realu Madrid Eden Hazard chybí kvůli chronickému problému s kotníkem, který si již vyžádal dvě operace.

Martinez řekl: „Byl připraven vrátit se na fotbalový stadion a udělal to v zápase La Ligy proti Elche. Cítil se opravdu dobře, ale pak měl porážku s dalším zraněním.“

„Byla to spousta různých potíží, ale vychází to ze stejného problému. Nyní je čas zapomenout na termíny a dát mu, co potřebuje.“

“Všichni musíme převzít tuto odpovědnost mezi Belgickou federací a klubem, za který hraje, protože jednáme s hráčem, který nebyl ve své kariéře nikdy zraněn.”

“To je skutečný šok a něco nového a je v tom spousta nejistoty.”

„Ale pokud jde o zranění, mám pocit, že můžeme být velmi pozitivní, protože nejlepšího Edena Hazarda uvidíme dlouho před evropským šampionátem.“