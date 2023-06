Aussies on Tour: Naděje jsou nebetyčné pro Herberta – PGA z Austrálie

27letý Australan říká, že chce míč hodit vysoko na hřišti navrženém skvělým Jackem Nicklausem a poté na greeny, které jsou podle něj neobvykle tvrdé.

„Měl jsem pocit, že bych měl házet mnohem výš, než jsem v poslední době házel,“ řekl Herbert z Ohio State. „Poslední dobou jsem si s Rorym trochu hrál a většinou to svými železnými ranami trefil levou nosní dírkou. Cítil jsem, že si potřebuji dát více šancí, abych se mohl přiblížit těm tvrdým hřebíky získáte zde na PGA Tour.

„Dostanete drsného ‚pilota‘, jak jsou železa nastavena, bylo to, jako by to nikdy nespadlo, když jsem udělal pilota, který jsem si nevybral. To nám dá větší šanci být útočnější a přiblížit se více kuželek tady na tvrdých hřištích. Myslím, že to tady pomůže. Tento týden na pevných greenech.“

Herbert je jedním z pěti Australanů pracujících na Memorial Square v Ohiu s peněženkou 20 milionů dolarů.

Má za sebou lhostejnou sezonu 2022-23 na PGA Tour přerušovanou jeho působivým vítězstvím na dubnovém turnaji ISPS HANDA Invitational for DP World v Japonsku a minulý týden promeškal cut v Texasu, což znamená, že jeho umístění ve Fedex Cupu kleslo na 152.

„Myslel jsem si, že jsem hrál lépe než v PGA (Championship), kde mi bylo 40,“ řekl. „Dvakrát nebo třikrát jsem byl vyřazen z toho, že jsem se tam dostal možná do první dvacítky, a to by se zdálo více nasvědčující tomu, jak jsem tento týden hrál, protože to bylo těžké a zvládl jsem to opravdu dobře. výsledek a myslel jsem, že to bude lepší.

„To je alespoň příběh mého roku na PGA Tour, nebyl jsem schopen zlepšit výsledky tak, jak bych chtěl. Není to místo, kde bych byl rád v tomto ročním období. Mnoho oblastí je Přišel jsem domů o víkendu a tvrdě jsem s nimi pracoval a tvrdě pracoval posledních pár dní.

„Udělal jsem nějaké změny ve vybavení, tvrdě jsem pracoval na některých technických věcech, můj mentální kouč Jimmy (Glazier) je tady a příštích pár dní budeme opravdu tvrdě pracovat na mentálních věcech a doufejme, tento týden máme nějaké výsledky. Naprosto rád se vracím do Muirfield Village na Jackovu akci Je to skvělá akce a golfové hřiště je neuvěřitelné. Myslím, že mi tento týden hraje do karet, protože jsem silnější a rychlejší než obvykle, tak se podívejte, Dělám vše pro to, abych tento týden dosáhl výsledku a cítím, že se alespoň něco blíží.“

Herbert, který třikrát vyhrál na DP World Tour i na PGA Tour v roce 2021, důvěřuje svému pracovnímu vytížení, které mu pomůže při blížícím se US Open a Championship.

„Nemyslím si, že hraji svůj nejlepší golf, když jsem si v úterý jistý,“ řekl. „Musím se snažit budovat během týdne, takže se na to snažím dívat takhle. Když se podívám na práci, kterou jsem dělal, a na návyky, které jsem si kolem sebe vytvořil, myslím, že přijdou jen dobré výsledky.“ “

Herbert byl také tento týden oznámen jako první oddaný hráč na ISPS HANDA Australian Open Mixed Gender Championships v Sydney koncem listopadu.

Kritik formy po dlouhém dni na hřišti ve Victorii v roce 2022 je vděčný, že Golf Australia to mezi řadou změn vylepšil bez cutu ze třetího kola.

„Co si myslím, že je od Golf Australia a PGA opravdu chvályhodné, je to, že se vrátili a podívali se na sebe dobře, tvrdě a přišli na to sami,“ řekl. „Mluvili se mnou, mluvili se skupinou hráčů o tom, co se nepovedlo, co by se dalo zlepšit, co by mohlo být pro Australian Open 2023 lepší.

„Abych jim řekl čest, že si vedli tak dobře, provedli spoustu změn a myslím, že to bude lepší událost pro všechny zúčastněné. Vypadá to, že všichni tři – muži, ženy a všechny schopnosti – dostat svůj čas v centru pozornosti, aby zazářili.“

Světová 5. Minjie Leeová vede skupinu Australanek, které se tento víkend zúčastní LPGA Tour v New Jersey, zatímco DP World Tour míří do německého Hamburku.

Foto: Lucas Herbert chce, aby jeho železo létalo vysoko ve vesnici Muirfield. Foto: Getty

Jedno kolo odpaliště krát AEST

PGA Tour

Memoriálový turnaj

Muirfield Village GC, Dublin, Ohio

21:48 Matt Wallace, Seamus Power, Cam Davis

10,05* Jason DayJohn Ramm, Colin Morikawa

10,29* Adam ScottZack Johnson, Cameron Young

2:05 Will Gordon, Eric Cole, Ryan Fox (Nový Zéland)

3.12 Davis Riley, Lucas HerbertBrandt Sindiker

3,48 * Kazuki Higa, Theriston Lawrence, David Michelozzi

Obhájce šampiona: Billy Horschel

Předchozí australští vítězové zemí: Greg Norman (1995), Greg Norman (1990), David Graham (1980)

TV časy: Pá – So: 21:30–4:00 Vybrané skupiny, 4:00–8:00. Neděle – pondělí: 2:30 – 8:00 Fox Sports 503 a Kayo Sports

LPGA Tour

Mizuho US Open Championship

Liberty National JC, Jersey City, New Jersey

21:26 * Byun Shin, Caris DavidsonováAmanda Dohertyová

9.37 * Lauren Hartlag, Bronte Law, Sarah Jane Smithová

2:15* Stephanie KiriakouEmily Christine Pedersen, Maria Stackhouse

2.26 * Celine Borg, Julieta Granada, Sarah Kempová

3.10 * Ayaka Furio, Grace KimMaja Starková

3,32* Lydia Ko (Nový Zéland), Mingi LeeLilia Fu

Obhájce šampiona: Zahajovací ročník

TV časy: Pá-So: 2-4:00. Neděle – pondělí: 2:30 – 8:00 Fox Sports 505 a Kayo Sports

Japonské turné

Japan Tour Championship

Shishido Hills Country Club, Ibaraki

7.20 hodin Adam BlandTomofumi Ouchi, Taiki Sakurai

8:00 Masashi Hidaka, Andrew Evans, Nobuaka Oda

10,48 Anthony CoyleNaoyuki Kataoka, Ryoko Tokimatsu

12:12 Todd Pike, Brad Kennedy, Brendan Jones

2.16 Dylan BerryKoichiro Ishika, Tadahiro Takayama

Obhájce titulu: Kazuki Higa

Předchozí australští zemští vítězové: Žádný

Světové turné DP

Porsche European Open Championship

Golfové hřiště Green Eagle, Hamburk, Německo

15:40 JC Ritchie, Niklas Norgaard, Jason Scrivener

4,40 * Dale Whitnall, Daniel Hillier (Nový Zéland)Wilco Nenaber

12:30 * Emilio Quartro Blanco, Anton Albers, Blake Winderd

Obhájce šampiona: Kale Samuga

Předchozí vítězové v Austrálii: Michael Campbell (NZ) (2002), Mike Harewood (1991), Peter Senior (1990), Greg Norman (1986), Graham Marsh (1981)

TV časy: čtvrtek-pá 21:00-2:00. So – Ne 22:15 – 1:30: Fox Sports 505 a Kayo Sports

Dámské evropské turné

Helsingborg Open

Allerum GC, Helsingborg, Švédsko

Australští závodníci: Whitney Hillier, Momoka Kobori (Nový Zéland), Winyoung K (Nový Zéland), Hani Song (Nový Zéland). TBA časy

Obhájce šampiona: Nehrál od roku 2015

Předchozí vítězové v Austrálii: Rebecca Artis (2013)

Prohlídka trajektu Korn

UNC Health Championship

Raleigh Country Club, Severní Karolína

20:55 * Spencer Levine, Curtis LackKevin Dougherty

9,06* Ryan GibsonChandler Phillips, Matt McCarty

9.37 Paul Bargon, Brett DruittJosé de Jesus Rodriguez

2:21 * Bo van Pelt, Sam Saunders, Demi Papadatos

Obhájce titulu: Davis Thompson

Předchozí vítězové australských národů: Mark Hensby (2000)

Challenge Tour

D + D opravdová česká výzva

Panorama Golf Resort, Cakov, Česká republika

17:10 Ryan RafflesBabe Angels, Rob Kaku

9.23 * Cormac Charvin, Jack Singh Brar, Connor McKinney

10.29 Jordan ZonicChristopher Feldburgh, Albert Venter

10,29* Maverick AntcliffeCraig Ross, Luke Girling

10.40 Rhys Nevin, Jared FeltonVictor Rio

Obhájce titulu: Nikolai Christensen

Předchozí australští zemští vítězové: Žádný

Šampioni PGA

Hlavní charitativní klasika

Waconda Club, Des Moines, Iowa

Hrající Australané: Richard Greene, David Mackenzie, Mark Hensby, Rod Pampling, Robert Allenby, John Sinden. TBA časy

Obhájce šampiona: Jerry Kelly

Předchozí australští zemští vítězové: Žádný

Prohlídka Epson

Zastánce změny

Taberna Country Club, New Bern, Severní Karolína

Australské závodnice: Gabriela Raffles, Robyn Choi, Amelia Garvey (Nový Zéland), Hera Navid, Soo Oh, Cassie Porter, Emily Maher. TBA časy.

Obhájce titulu: Úvodní turnaj

Předchozí australští zemští vítězové: Žádný

PGA Latin American Tour

Interrapidisimo Golf Championship

Club El Rincon de Cajica, Bogota, Kolumbie

21:20 José Naro, Denzel Jeremia (Nový Zéland)Adam Navigato

10:00 Charlie Heller (Nový Zéland)Miles Creighton, Miguel Sancholoz

3:20* Harry Heller (Nový Zéland)Briggs Doss, Roland Massimino

Obhájce titulu: Cristobal del Solar