Nová studie naznačuje, že tato snadná výměna jídla by mohla pomoci zpomalit přibírání na váze

Jíst méně sacharidů může časem zpomalit přibírání na váze. Nestačí ale jednoduše omezit sacharidy.

Analýza údajů od téměř 125 000 zdravých dospělých odhalila, že nahrazení rafinovaných sacharidů – bílého chleba, bílé rýže nebo sladkých cereálií – celozrnnými potravinami a omezení živočišných tuků a bílkovin se zdálo být příčinou snížení množství hmotnosti, kterou lidé přibrali za čtyři roky. Za rok, podle zprávy zveřejněné ve středu v JAMA Network Open.

„Pokud jde o nízkosacharidovou dietu, kvalita je prvořadá,“ řekl hlavní autor studie, Dr. Qi Sun, docent na oddělení výživy a epidemiologie na Harvardské škole veřejného zdraví T. H. Chana. „Věci, kterým lidé musí věnovat pozornost, jsou vysoce kvalitní sacharidy.“

Co jsou to vysoce kvalitní sacharidy?

Celozrnné výrobky, jako jsou ovesné vločky, celozrnné těstoviny nebo chléb.

Tuky z rostlinných olejů, i když ne tropických, jako je kokosový nebo palmový, které mají vysoký obsah nasycených tuků.

Rostlinné bílkoviny, jako jsou fazole, ořechy a sója.

ovoce.

zelenina.

Sun řekl, že je nejlepší držet se dál od rafinovaných obilovin, jako je bílá mouka, červené a zpracované maso a nasycené tuky.

Řekl, že nejlepší živočišná bílkovina je ryba a pak drůbež.

Nový výzkum přidává k rostoucím důkazům, že diety bohaté na zdravé sacharidy, bílkoviny a rostlinné tuky jsou spojeny s výrazným zpomalením dlouhodobého přibírání na váze.

Aby se Sun a jeho kolegové blíže podívali na dopad dietních rozhodnutí, obrátili se na tři databáze: Nurses' Health Study, do které bylo zařazeno 121 700 sester ve věku 30 až 55 let; The Nurses' Health Study II, která zpočátku sledovala 116 340 sester ve věku 25 až 42 let; a Health Professionals Follow-up Study, do které bylo zařazeno 51 529 mužských zdravotníků ve věku 40 až 75 let.

READ Ohromný úspěch: Útok asteroidu NASA vede k velkému tahu Nejnovější zprávy o dietě a výživě

Pro svou analýzu se Sun a jeho tým zaměřili na 123 332 mužů a žen bez chronických zdravotních potíží.

Výzkumníci se nedívali na nízkosacharidové diety, jako je keto, Atkins nebo Paleo.

Obecně platí, že Američané mají tendenci konzumovat stravu, která obsahuje 50 % až 60 % sacharidů, řekl Sun. Nízkosacharidová dieta obvykle obsahuje 30 až 40 % sacharidů.

Výzkumníci hodnotili stravu lidí na základě kvality jejich stravy a rozdělili je do kategorií na základě těchto skóre:

Nízkosacharidová dieta na živočišné bázi (ALCD).

Dodržujte vegetariánskou dietu s nízkým obsahem sacharidů (VLCD).

Dodržujte zdravou nízkosacharidovou dietu (HLCD), která klade důraz na rostlinné bílkoviny, zdravé tuky a omezení rafinovaných sacharidů.

Nezdravá nízkosacharidová dieta (ULCD), která klade důraz na živočišné bílkoviny, nezdravé tuky a rafinované sacharidy, včetně zpracovaného pečiva a obilovin.

Vědci zjistili, že když lidé zlepšili kvalitu svého jídelníčku, přibrali během čtyř let studie méně

Například lidé ve zdravé skupině s nízkým obsahem sacharidů, jejichž dietní skóre se zlepšilo nejvíce, přibrali v průměru o 2,1 kila méně než ti, kteří se zlepšili nejméně.

Obě kategorie na bázi živočišných bílkovin byly spojeny s rychlejším přibíráním na váze.

Dr. Sahar Takoush, odborník na obezitu a odborný asistent medicíny na Vanderbilt University Medical Center v Nashvillu, řekl, že studie ukazuje, že „kvalita je důležitá při nízkosacharidové dietě.“ „Zdravé volby jsou klíčem k lepšímu řízení váhy.“

Nicméně i zdravé možnosti se mohou stát nezdravými v závislosti na tom, jak jsou prezentovány. Sun řekl, že solená kukuřice je dobrá celozrnná volba, pokud není udusaná v másle, cukru a soli.

Výzkum má určitá omezení, řekl Takush.

Doporučeno

Většinu zúčastněných tvořily bílé ženy, takže není známo, zda by výsledky byly stejné i pro jiné skupiny. Informace o stravě a hmotnosti subjektů byly založeny na vlastním podávání zpráv, což může být chybné.

Výzkum se však zaměřuje na oblast – Speciální potraviny Nízkosacharidová dieta pomáhá dlouhodobě zpomalovat přibírání na váze, což nebylo dosud prozkoumáno, řekla Samana Farsegani, registrovaná dietoložka na katedře epidemiologie na University of Pittsburgh School of Public Health.

„Říká lidem, že dodržování nízkosacharidové diety je důležité, ale důležité jsou také potraviny, které se rozhodnou jíst,“ řekl Farsegani. „Co se mi na této studii opravdu líbí, je zaměření na zdravou stravu s nízkým obsahem sacharidů.“