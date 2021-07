Kdo potřebuje Usaina Bolta, když je tu Sky Brown? Na olympijských hrách v Tokiu září nové hvězdy Olympijské hry v Tokiu 2020

Konají se olympijské hry – za to můžeme být jen vděční. Ale tyto hry, 32. moderní éry, budou pravděpodobně divnými hrami, poprvé v kursovém roce. Některé z dominantních postav uplynulého desetiletí nebudou chybět, ať už jsou v důchodu, nebo konečně vykazují lidskou omylnost: takže ani Usain Bolt, Michael Phelps nebo Mo Farah. A nebude mnoho fanoušků. Mezinárodním fanouškům byl zakázán vstup do Japonska, zatímco divákům bude bráněno ve většině akcí.

Ale Simone Bilesová, americká gymnastka, která se vysmívá gravitaci, tam bude, stejně jako kolegyně plavkyně Katie Ledecká, která je světu nejblíže skutečné mořské panně. Díky Tokiu 2020 (jak se tomu říká) tolik potřebné vzrušení, olympijské hry přivítají pět nových sportů: skateboarding, karate, windsurfing, sportovní lezení a BMX Freestyle. U dvou z nich lze zvednout obočí, takže být „sportem“ je nyní diskutabilní; MOV rozhodl, takže se s tím raději vypořádej, dědečku.

Zvláště se očekává debut skateboardingu. Pokud hledáte tavicí kotlík postav, stylů a věků, už nehledejte. Sportovci se pohybují od 46letého Dannyho, Rona „Danish Terminator“ Gleeberga, po mladou ženu, které je pouhých 13 let a 11 dní, když začaly hry. Toto je Sky Brown, který se ve skateboardingu umístil na třetím místě na světě a má se stát nejmladším britským letním olympionikem a překonat tak 93 let starý rekord plavkyně Margaery Hintonové, které bylo 13 let a 44 dní. Olympijské hry 1928.

“Ach, je to šílené,” odpověděl Brown, když se ho zeptali, jak se cítí při vytváření historie. „Je to víc než splněný sen, je to šílené. Jsem velmi nadšený a udělám pro Británii maximum.“

Žádní Britové se nekvalifikovali na skateboarding v Tokiu, ale Browna v týmu GB spojuje další dospívající dívka, 15letá Bombet Martin. Soutěží také v park skateboardingu, který se odehrává v hlubokých miskách a vidí, jak soutěžící stáhnou za 45 sekund co nejvíce ohromujících kousků ve vzduchu. (Další disciplínou bruslení je ulice).

Martin si myslí, že existuje jasný důvod, proč je v parku tolik nejlepších bruslařů v parku, jako jsou teenageři. „Jste odvážnější, když jste mladí,“ říká. “A rčení, že starého psa nemůžeš naučit nové triky, je jistě pravda. Takže ano, vyplatí se začít v mladém věku.”

Je zřejmé, že juniorské sporty vybrané pro olympiádu byly vybrány tak, aby přilákaly novou generaci. Další potenciálně pozoruhodný pohled je surfování, které se bude konat v oceánu u pláže Shidashita, asi 40 mil od Tokia.

49letá Kelly Slater se nekvalifikovala v surfování v USA, ale zůstaňte naladěni na boj mezi dlouholetou konkurentkou Stephanie Gilmore z Austrálie a Karissou Moore z USA. Hlavním problémem této události jsou vlny, které lze v Japonsku zkrotit: Moore nedávno řekl, že surfaři se budou „modlit za tajfun“.

Shauna Coxsey se bude účastnit sportovních lezeckých akcí v Tokiu. Foto: Frank Robichon / EPA-EVI

Spolehlivější podmínky lze najít v horolezeckém sportu, kde sportovci soutěží ve všech třech disciplínách: rychlostní, horolezecké a olověné lezení. Akce ve sprintu, ve které dva páry horolezců závodí vedle sebe po 15 metrové stěně, může být překvapivým startem olympiády. Tým GB má jednoho uchazeče, Shaunu Coxci, 28letou rockovou specialistku z Runcorn, ale favority na zlaté medaile jsou Janja Garnpreet ze Slovinska a Adam Ondra z České republiky.

Žádní britští sportovci v karate, protože se očekává, že bude dominovat Japonsko, ale podívejte se na Charlotte Worthingtonovou, medailovou střelu, a Declana Brookse v BMX freestyle. Závody BMX jsou ve hrách od roku 2008, ale toto je první výlet pro jeho vysoce létající sourozence.

Nebyl to příznivý začátek her v Tokiu 2020 (vodítko je v názvu): jsou to hry, které Japonci nechtějí dělat; Doma byl nahromaděný kyslík hladověn eurem. Ale dejte tomu asi týden, hodíte si nějaké britské medaile a nastoupí olympijská horečka. Brzy zjistíte, že přednášíte každého, kdo uslyší rozdíl mezi parkovým a pouličním bruslením, a optimismus muže nebo ženy, proč by měl být Ondra považován za největšího horolezce všech dob.

Tři k následování: Velké naděje Británie

Dina Asher Smith, atletika 25letá žena z jihovýchodního Londýna je nejrychlejší ženou v britské historii, mistrem světa na 200 metrů a krycí hvězdou. Móda August Digital Edition. Když neběží příliš rychle, lze ji najít při psaní oceněných článků o George Floydovi.

Adam Pettyplavání Pokud Petty nezískala zlato na 100 m prsa, byl by to jeden z šoků na hrách. 26letý mladík dosáhl 20 nejrychlejších časů v historii a zdá se, že láme světové rekordy, když na to má chuť.

Jade JonesA taekwondo Když „The Headhunter“ získal zlato v 19 letech ve třídě žen do 57 kg v Londýně v roce 2012, bylo to překvapení. Nyní, po získání druhého zlata v Riu a na mistrovství světa, je 28letý favorit Tokia.