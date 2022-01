Bývalý dánský ministr obrany – CNN

Není přesně jasné, co Klaus Hjort Frederiksen, současný opoziční poslanec, řekl nebo prozradil – ani kdy to údajně udělal.

Frederiksen, který také sloužil jako předseda zpravodajského výboru, tvrdil, že byl obviněn z „porušení mezí mé svobody projevu“.

„Jako poslanec jsem se vyjádřil k politické otázce a v tuto chvíli nemám co dodat,“ uvedl Frederiksen v prohlášení své politické strany Finster. Ale nikdy by mě nenapadlo udělat něco, co by poškodilo zájmy Dánska nebo Dánska.

Frederiksenovo oznámení přichází jen pár dní poté, co se objevily zprávy, že bývalý šéf dánské rozvědky Lars Vindsen kvůli podobným obviněním strádá ve vězení.