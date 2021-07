Kosmická loď Juno NASA obíhá kolem Jupiteru jen něco málo přes pět let. Některé z cílů kosmické lodi je měřit složení planety a sílu jejího gravitačního pole. Na Zemi byly zaslány tuny dat, včetně několika nápadů o Jupiterovy nápisy, elfové, A Neuvěřitelné barvy. Nyní odešlete fotografie nejbližšího letu v jeho historii.

NASA proměnila tyto obrázky v úžasné animace, které si mohou užít všichni.

Laboratoř Jet Propulsion Laboratory NASA vytvořila úžasné animace a sdílela je s NASA Youtube Kanál. Popis videa naznačuje, že 7. a 8. června letošního roku přiletěla Juno blíže k Jupiterovu ledem pokrytému měsíci Ganymede než jakákoli kosmická loď za více než dvě desetiletí. Animace se skládá ze snímků pořízených vesmírnou sondou v těchto konkrétních datech.

K animaci obrázků je NASA promítla na digitální pole. Dále tým JPL přidal do videa „umělé pneumatiky“, podrobně popisující trasy a odlety z Jupiteru a ledového měsíce.

Vidět bouřky ve zvlněné atmosféře Jupitera – které určitě vypadají jako krém smíchaný s kávou – je například docela vizuální zážitek. stejně jako jizvy a kopat v Ganymedu. (Měsíc je jedním ze 79 obíhajících kolem Jupiteru, největší ve sluneční soustavě.)

Animace Jupiteru složená ze snímků pořízených kosmickou lodí Juno NASA.

NASA

Snad nejneuvěřitelnější věcí na Jupiteru a Ganymedovi je to, jak smutné to je. Lidé jsou téměř v pokušení prozkoumat tyto úžasné světy, které jsou si velmi podobné, ale odlišné od našich. I když je to pravděpodobně jen výsledkem klipu ve stylu Sagan, který z nás dělá Jonesa pro další stará škola Kosmos.

Pro každého, kdo by raději neopustil oběžnou dráhu Jupitera, není potřeba. Juno to určitě neudělal a nadále shromažďuje všechny druhy dat ze svého rohu sluneční soustavy. Když už mluvíme o tom, kdokoli jiný může vidět HD obrázky kupující červené skvrny hodiny?

Animace měsíce Jupitera, Ganymede, jak je vidět z kosmické lodi Juno NASA.

NASA

pošta NASA přesouvá obrázky Jupitera a jeho měsíce, Ganymeda se poprvé objevil Nerdist.