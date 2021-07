V neděli byla stanovena konečná umístění čtyř mužů v basketbalu na olympijských hrách v Tokiu, protože osm týmů soutěžilo ve finále kvalifikace na olympijské hry FIFA.

Finále se konalo v litevském Canasu, chorvatském Splitu, srbském Bělehradě a kanadské Viktorii.

Vítězové olympijských kvalifikací v Kanadě se ve skupině A v Tokiu připojili k USA, Francii a Íránu. Německo, které v neděli zvítězilo v Chorvatsku, se připojilo k Itálii a porazilo hostitele, aby zvítězilo v Srbsku, zatímco do skupiny B se přidala Austrálie a Nigérie.

Slovinsko, které v neděli zvítězilo v Litvě, už bude obklopovat C-skupinu Argentinou, Japonskem a Španělskem.

Luca Doncic vede Slovinsko na své první olympijské hry

Luca Doncic, superstar Dallas Mavericks, vedl poprvé slovinský mužský basketbalový tým na olympiádu. Slovinsko porazilo na posledních čtyřech místech v Tokiu Domontas Saponis, Jonas Valencianas a Litvu 96-85.

Danzig trefil triple-double, získal nejvíce 31 bodů ve hře, vzal 13 asistencí a chytil 11 doskoků ve vítězství.

Memphis Chrysalis centrum Jonas Valencianas vedl Litvu se 14 body. Indiana Pacers, útočník Domontas Saponis, přidal devět. Litva soutěžila na každé olympiádě od roku 1992.

Luca Doncic ztrojnásobil na 31 bodů, když Slovinsko postupovalo na olympiádu

Moritz Wagner, útočník Orlanda Magic, vzal Německo na olympijské hry poprvé od roku 2008, když v 7 z 11 střel získal 28 bodů, když Němci porazili Brazílii ve finále v Chorvatsku.

Dlouholetý útočník Clevelandu Cavaliers Anderson Varejao zaznamenal 14 bodů za vedení Brazílie.

Německo se dostalo do finále poté, co v semifinále zvítězilo nad hostitelem Chorvatska 86: 76, díky kterému prohrál útočník Utah Jaz Bojan Boktanovic o 38 bodů.

Moritz Wagner vezme Německo na olympiádu

Obránce Golden State Warriors Nico Manion získal 24 bodů, aby poprvé od roku 2004 přivedl Itálii na olympijské hry, čímž překonal stříbrného olympijského medailistu Assuria 2016 ze Srbska.

Na přední ose Polonara a Simone Fondecio přidali 22, respektive 21 bodů, a Itálie klesla o 14 tři body, aby porazila hostitelské Srbsko v Bělehradě. Mavericks vpřed Niccol மெல்ல Melli přidal za 20 minut za Itálii pět bodů.

Rozhovor po zápase s Nico Manianem poté, co Itálie odjela na olympiádu

Česká republika se kvalifikovala na své první olympiády a ve finále porazila Řecko 97: 72. Obránce Chicaga Bulls Tomáš Sadoranski získal 12 bodů za vítězství týmu.

Česká republika se v neděli dostala do finále poté, co si Sodoranski v prodloužení domů odnesl herního vítěze a poslal hostitelskou Kanadu 103: 101. Tato střela se zapíše do historie českého basketbalu, protože Sadoranski doufá, že v Tokiu bude pokračovat ve svém tempu.