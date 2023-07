Granblue Fantasy Versus Rising všechny přivádí k šílenství kvůli obrovské změně v jednoduchých vstupech

Granblue Fantasy Versus Rising brzy vdechne bojové hře nový život, ale mnoho fanoušků a hráčů se nyní obává, že se nyní střílí sama ze sebe, než se dostane na startovní čáru.











Cygames a Arc System Works dnes oznámili rozsáhlé změny v tom, jak fungují jednoduché vstupy v Rising, a vypadá to, že nikdo není na palubě.



















Oficiální příspěvek zní: „Ve hře Granblue Fantasy Versus Rising budou mít dovednosti vytvořené jednoduchými a technickými vstupy přesně stejné vlastnosti a nebudou mít žádný rozdíl v síle.“ „Doufáme, že to hráčům umožní vybrat si způsob zadávání, který nejlépe vyhovuje jejich individuálnímu hernímu stylu.“







Modlím se, aby se ještě alespoň vyrovnaly rozdíly mezi snadným a technickým, jinak je to nejhorší změna, kterou udělali. Pokud jsou úplně stejné, vše, co děláte, je přebytečné technické vstupy a odstranění cenné složky hloubky ze hry. https://t.co/jRlPRn5fWp – Virus (Virum_FG) 24. července 2023





Původní Granblue Versus velmi specificky vyvažovalo speciální pohyby a super pohyby odlišně podle toho, zda byly provedeny s jednoduchým nebo technickým vstupem, což si velmi pochvalovala hráčská základna a dokonce i ti mimo hru, kteří se na to dívali.





Jednotlačítkové speciály mají obvykle nějaké nevýhody, jako je nižší poškození, jiné Oki a samozřejmě delší zotavení v cooldownu pohybu po jeho použití.







S tímto naprosto nesouhlasím Osobně jsem si myslel, že vanilla easy entry system je doslova dokonalý. Systém trestů je dobře navržen tak, aby povzbudil lidi, kteří používají technický vstup ve scénářích, které by je jinak odradily. Doufám, že to bude obráceně. – Gandido (@IamGandido) 24. července 2023





To je však nyní do značné míry za oknem, protože útoky mají stejné poškození a vlastnosti bez ohledu na použitou metodu zadávání, což komunitu velmi zajímá, jak to funguje.





Když máte nabité postavy a grapplery, které dokážou dělat své nejlepší pohyby stisknutím tlačítka bez použití pasivní strany nebo použití specifického stavu, proč používat tradiční vstupy?





Jednoduché, složitě vyvážené vstupy mají stále čas a místo k jejich použití i na vysoké úrovni a také pomáhají novým hráčům získat cit pro hru, ale pohyby jsou nyní vyhlazovány.





Hrozný nápad, který hře poškodí. I fluorid sírový má slabiny v jednoduchém ovládání. Pokud jsou oba stejné, proč bych používal tradiční ovládací prvky, když mohu udělat totéž s jednoduchým a snadným zpětným chodem? – MBA | Ponurý (TopTira) 24. července 2023







V tomto příspěvku není žádná zmínka o čekacích dobách, takže se možná pokusí dokonale vyvážit jednoduché příkazy tím, že jejich opětovné použití bude trvat déle.





Několik odpovědí na příspěvek požádalo vývojáře, aby přehodnotili změnu, i když je nepravděpodobné, že se tak stane v této fázi vývoje.





Jsou samozřejmě tací, kteří mají zájem nebo přímo pro změnu také, ale zdá se, že většina je k tomuto rozhodnutí skeptická.





Možná jsem divný muž, ale to je to, co jsem chtěl od Granblue na prvním místě. Jakmile je vstup snadný, můžeme se zaměřit na to, aby ostatní aspekty hry byly poutavé a přínosné. https://t.co/fNYpLQy4k6 BlankMauser 24. července 2023





Hráči se dostanou do práce s novým bojovým systémem v betatestu Granblue Rising, který přijde později tento týden, takže uvidíme více o tom, jak to všechno funguje v akci.





Granblue Fantasy Versus Rising je v současné době ve vývoji pro PlayStation 4, PlayStation 5 a PC s datem vydání někdy v roce 2023.