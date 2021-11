Slunce je potenciálně překvapivý zdroj

Vědci z Curtin University pomohli odhalit trvalou záhadu původu pozemské vody a zjistili, že Slunce je překvapivým potenciálním zdrojem.

A University of GlasgowMezinárodní tým výzkumníků, včetně výzkumníků z Curtin Space Science and Technology Center (SSTC), zjistil, že sluneční vítr, složený z nabitých částic ze Slunce tvořených převážně vodíkovými ionty, vytvořil vodu na povrchu prachových zrn. na asteroidech, které se srazily se Zemí.Během prvních dnů Sluneční soustavy.

Země je bohatá na vodu ve srovnání s jinými kamennými planetami ve sluneční soustavě, přičemž oceány pokrývají více než 70 procent jejího povrchu a vědci si dlouho lámali hlavu nad přesným zdrojem toho všeho, uvedla School of Science, Technology, Engineering and Ředitel matematiky John Curtin, profesor Phil Bland. .

„Současná teorie říká, že voda byla transportována na Zemi v závěrečných fázích svého vzniku na asteroidech typu C, avšak předchozí testování těchto „otisků“ asteroidů zjistilo, že v průměru neodpovídají vodě nalezené na Zemi, která znamená, že byl ještě alespoň jeden anonymní zdroj,“ řekl profesor Bland.

„Náš výzkum ukazuje, že sluneční vítr vytvořil vodu na povrchu malých prachových zrnek a je pravděpodobné, že tato relativně lehčí voda poskytla zbytek vody na Zemi.

„Tato nová teorie slunečního větru je založena na přesnosti kukuřiceAtomová analýza malých fragmentů z blízkozemního asteroidu typu S známého jako Itokawa, které byly odebrány japonskou vesmírnou sondou Hayabusa a v roce 2010 se vrátily na Zemi.

„Náš prvotřídní systém atomové sondy zde na Curtinově univerzitě nám umožnil neuvěřitelně podrobně nahlédnout do prvních asi 50 nanometrů povrchu prachových zrn Itokawa, které, jak jsme zjistili, obsahovaly dostatek vody, pokud by byly zmenšeny, až asi 20 nanometrů. litrů na metr krychlový horniny.

Dr Luke Daly, absolvent Curtina na University of Glasgow, řekl, že výzkum nejenže poskytuje vědcům pohled na minulý zdroj vody na Zemi, ale může také pomoci s budoucími vesmírnými misemi.

„Jak astronauti získají dostatek vody, aniž by s sebou nosili zásoby, je jednou z překážek budoucího průzkumu vesmíru,“ řekl Daly.

„Náš výzkum ukazuje, že ke stejnému procesu zvětrávání vesmíru, který vytvořil vodu na Itokawě, pravděpodobně došlo na jiných planetách bez vzduchu, což znamená, že astronauti mohou být schopni manipulovat se zásobami sladké vody přímo z prachu na povrchu planety, jako je Měsíc.“

Výzkum byl podpořen finančními prostředky od Science and Technology Facilities Council (součást UKRI) a byl proveden výzkumníky z University of Glasgow, Curtin University, University of Sydney, Oxfordská univerzita, University of Hawaii at Manoa, Museum of Natural History, Idaho National Laboratory, Lockheed Martin, Sandia National Laboratories, NASA Johnson Space Center, University of Virginia, Northern Arizona University a Purdue University.

Dalšími Curtinovými autory jsou Dr. David Saxe, Dr. Dennis Vogeraus, Dr. William Ricard, Dr. Lucy Forman, docent Nick Timms, profesor Fred Jordan, profesor Stephen Reddy, Dr. Zacharias Kadeer a Morgan Cox.