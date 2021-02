5 nejlepších alternativ bezplatného správce hesel pro LastPass pro Android

LastPass býval jedním z nich The Manažeři hesel, aby je mohli doporučit díky své velkorysé bezplatné nabídce – můžete uložit tolik hesel na libovolný počet zařízení, která chcete. Ale to brzy vyprší a Počínaje 16. březnem 2021Bezplatný účet LastPass vám umožní ukládat hesla pouze na jeden typ zařízení – můžete buď synchronizovat mezi stolními počítači nebo mobilními zařízeními (telefony, tablety, nositelná zařízení). Pokud nemůžete žít s tímto omezením a nejste připraveni zaplatit povinné poplatky, abyste jej mohli obejít, můžete si vybrat z pěti dalších skvělých možností.

Bitwarden

Bitwarden je správce hesel s otevřeným zdrojovým kódem, který si získává stále větší popularitu díky svému neuvěřitelně spravedlivému základnímu bezplatnému účtu a poslání zpřístupňovat zabezpečení všem. Můžete si uložit libovolný počet hesel a používat správce na libovolném počtu zařízení, která máte zdarma. Pokud pocházíte z bezplatného účtu LastPass, vzhled a chování by mělo být velmi dobře známé. Aplikace podporuje biometrické odemykání, pro automatické vyplňování používá rozhraní Android API a Lze jej zabezpečit pomocí 2FA. Správce můžete také hostovat na svém vlastním serveru, pokud dáváte přednost, což LastPass nenabízí. Službu auditoval také a Bezpečnostní společnost třetí strany Což nebylo možné v roce 2020 najít žádné zneužitelné chyby zabezpečení.

Bitwarden v současné době pracuje na podpoře Nová metoda automatického vyplňování v systému Android 11 A motiv aplikace se automaticky přepíná na základě vašich systémových předvoleb, které jsou již v Zkušební verze.

Moc děkuji za nové uživatele, kteří se dnes zaregistrovali do Bitwardenu! Zde je krátká poznámka o našem základním účtu zdarma pic.twitter.com/lu1WIF2Doi Bitwarden 16. února 2021

Pokud jste ochotni zaplatit 10 $ ročně na anuitní plánZískáte také přístup k 1 GB šifrovaného úložiště souborů, podporu správy tokenů OTP, nouzový přístup a prioritní podporu. Existuje také rodinný plán, pokud zjistíte, že hodně sdílíte hesla.

Číst Tento článek nápovědy Pokud chcete migrovat z LastPass.

Mickey

MYKI se trochu liší od ostatních zde zmíněných manažerů. Neukládá vaše přihlašovací údaje do cloudu, takže si nemusíte dělat starosti s hackováním serveru. Místo toho se vaše hesla synchronizují pouze mezi vašimi zařízeními, takže útočník musí získat přístup k jednomu z vašich zařízení, aby ukradl vaše přihlašovací údaje.

Kromě toho se MYKI chová jako ostatní správci hesel. Využívá službu automatického vyplňování systému Android, podporuje biometrické odemykání a může ukládat kódy OTP, platební metody a zabezpečené poznámky – to vše pro jednotlivce zcela zdarma. Můžete dokonce sdílet hesla s ostatními. Pro hluboký ponor zkontrolujte Naše komplexní recenze.

Číst Tento článek nápovědy Pokud chcete vědět, jak přenést hesla z LastPass.

Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator začínal jako aplikace 2FA, ale společnost je Proměňte jej v úplného správce hesel Synchronizuje se s Microsoft Edge nebo Rozšíření prohlížeče Chrome Když se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft. Jako společnost s největším zájmem o podnikové zákazníky si můžete být jisti, že společnost Microsoft přijímá všechna opatření k zabezpečení produktu. Jeho aplikace pro Android podporuje všechny obvyklé zvonky a píšťalky. Může být chráněn pomocí biometrie, podporuje automatické vyplňování systému Android a ukládá OTP kódy za vás. Umožňuje dokonce přihlásit se k účtu Microsoft bez hesla.

Služba je zdarma. Data LastPass můžete importovat podle uvedených pokynů Tady.

Zoho Vault

Zoho je v podnikovém světě většinou známý jako online kancelářský balík, ale společnost také nabízí správce hesel. Je zaměřen na společnosti, které chtějí sdílet a spravovat hesla mezi zaměstnanci, ale pro jednotlivce existuje bezplatná kategorie, která má všechny funkce tak, jak jsou. Můžete ukládat neomezené množství hesel a poznámek, přistupovat k úložišti z více zařízení, ukládat tajemství 2FA a připojovat soubory a dokumenty. Být společností zaměřenou na podnikání, Zoho se hodně angažuje Ujistěte se, že je jeho produkt bezpečný.

Placené plány jsou skutečně nutné pouze pro firmy a rodiny. Platíte 1 $ měsíčně na osobu, abyste získali bezpečné sdílení hesel, jednorázové sdílení hesel s třetími stranami, ovládací prvky správce a další.

Chcete-li zjistit, jak migrovat z LastPass, přečtěte si toto Stránka nápovědy.

Google

Pokud nechcete mít potíže s přihlášením k jiné službě, měli byste důrazně zvážit alespoň použití předinstalovaného řešení: služba automatického vyplňování hesel Google. Ve srovnání s ostatními možnostmi zde řešení Google zcela chybí, správa stávajících hesel je noční můra, ale je již ve vašem telefonu, je nativně integrována do prohlížeče Chrome a K dispozici také pro iOS.

Chcete-li začít používat Android, přejděte do Nastavení systému, vyhledejte „Služba automatického vyplňování“ a vyberte Google. Poté klikněte na ikonu ozubeného kola vedle ní a zobrazí se hesla, adresy a platební metody. Uložená pověření můžete také spravovat pod passwords.google.com Nebo v nastavení účtu Google. (Na adresu z bezpečnostních důvodů neodkazujeme – adresy, které obsahují váš účet Google, vždy zadávejte do adresního řádku sami, protože odkaz z náhodného webu vás může poslat na phishingový web, který místo toho chce ukrást vaše heslo.

Import hesel do řešení Google je trochu těžkopádný, ale dá se to zvládnout. Nejprve musíte Exportujte svá data LastPass Vault jako soubor CSV. Potom napiš chrome: // flags / # PasswordImport V řádku adresy Google Chrome na ploše aktivujte příznak a restartujte prohlížeč. Poté přejděte na Chrome: // nastavení / hesla, Klikněte na nabídku tří teček vedle Uložená hesla, Upřesněte Importovat, A vyberte soubor LastPass CSV. Po dokončení soubor nezapomeňte odstranit.

Každý z pěti zde zmíněných správců hesel nabízí stejnou základní službu: vytvářejí, ukládají a vyplňují hesla na všech vašich zařízeních. Vyberou se podrobnosti, které jsou pro vás to pravé, například aspekty otevřeného zdroje, pouze offline úložiště nebo podpora kódu OTP. Bez ohledu na váš výběr získáte kvalitní služby.

Mějte na paměti, že jsme se v tomto přehledu chtěli zaměřit na výběr aplikací, které jsou velmi podobné LastPass Free. Proto jsme se rozhodli nezahrnout některé další skvělé nástroje, které v žádném případě nejsou špatnou volbou. támhle KeePass„Správce otevřeného zdroje zaměřený na offline režim, který je obtížnější nastavit a používat než ostatní zde uvedená řešení. Pak je tu Enpass, Který vám umožní uložit až 25 hesel na mobilních zařízeních, než se budete muset dokonce přihlásit k odběru (tato jsou zahrnuta v Hrajte na basuZa to, co to stojí). Také jsme se podívali na Nord Bass (Pouze jedno aktivní zařízení ve volném tarifu najednou) a RoboForm (Žádná synchronizace zdarma mezi zařízeními).

Fotografie: Chepe Nicoli na Unsplash